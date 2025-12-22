ETV Bharat / state

लखनऊ में 14 जगहों पर खुलेंगे पॉलीक्लिनिक, आसानी से मिलेगा इलाज, एक्सपर्ट भी होंगे तैनात

अभी मोहल्ला क्लीनिक की तरह जिले में 108 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (आयुष्मान आरोग्य मंदिर) का संचालन हो रहा है.

लखनऊ में 14 जगहों पर खुलेंगे पालीक्लिनीक.
लखनऊ में 14 जगहों पर खुलेंगे पॉलीक्लिनिक. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 22, 2025 at 3:49 PM IST

लखनऊ : आगामी वर्ष 2026 में स्वास्थ्य विभाग आम जनमानस को एक बड़ा तोहफा देने जा रहा है. शहर भर में 14 पॉलीक्लिनिक खोले जाएंगे. इन पॉलीक्लिनिक पर विशेषज्ञ भी तैनात होंगे. पॉलीक्लिनिक के खुलने से आम पब्लिक को आसानी से उनके नजदीक ही इलाज मिल जाएगा. स्वास्थ्य विभाग की ओर से पॉलीक्लिनिक के लिए भवन का चयन कर लिया गया है. सीएमओ का कहना है जनवरी तक सभी पॉलीक्लिनिक शुरू हो जाएंगी. इससे आम जनमानस को इलाज के लिए इधर-उधर किसी अस्पताल में भटकना नहीं पड़ेगा.

बता दें कि अभी मोहल्ला क्लीनिक की तरह जिले में 108 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (आयुष्मान आरोग्य मंदिर) का संचालन हो रहा है. इन केंद्रों पर एमबीबीएस डॉक्टर तैनात हैं. विशेषज्ञ न होने से मरीजों को इलाज के लिए दूसरे अस्पताल जाना पड़ता है. मरीजों की समस्या को देखते हुए एनएचएम 14 पॉलीक्लिनिक शुरू करने जा रहा है. हर क्लीनिक पर दो-दो विशेषज्ञ तैनात होंगे. इसमें ईएनटी, बाल रोग विशेषज्ञ, गाइनकोलॉजिस्ट, एमडी मेडिसिन, कैंसर विशेषज्ञ समेत अन्य विधा के विशेषज्ञ शामिल होंगे.

विशेषज्ञों को पांच हजार प्रति दिन के हिसाब से होगा भुगतान : डॉ. एनबी सिंह के मुताबिक, इन क्लीनिक में तैनात होने वाले विशेषज्ञों को हर दिन पांच हजार रुपये के हिसाब से भुगतान होगा. प्रति क्लीनिक की स्थापना के लिए करीब दस लाख रुपये का बजट भी एनएचएम से स्वीकृत किया गया है. सीएमओ का कहना है इन क्लीनिक पर निजी डॉक्टर भी सेवाएं दे सकेंगे.

शहर में यहां खुलेगी पॉलीक्लिनिक : उन्होंने बताया कि शहर में 14 जगह पर पॉलीक्लिनिक खोली जा रही है. प्राथमिक इलाज के लिए पॉलीक्लिनिक पर चिकित्सक से परामर्श कर सकते हैं, दवा ले सकते हैं. जानकीपुरम, आईआईएम रोड, बरावनकलां, न्यू हैदरगंज, छितवापुर, गढ़ी कनौरा, नाका, जियामऊ, खरगापुर, भरवारा, सज्जादबाग जरहरा, वृंदावन, छितवापुर औरंगाबाद, नादरगंज में पॉलीक्लिनिक खुलेगा.

