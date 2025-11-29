दिल्ली-एनसीआर में सांसों पर संकट: गर्भवती महिलाओं और नवजातों को खोखला कर रहा प्रदूषण, जानिए विशेषज्ञों की सलाह
Published : November 29, 2025 at 5:30 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली एक बार फिर धुंध की चादर में लिपटी हुई है हवा का हर झोंका शहर के लोगों के लिए बोझ बनता जा रहा है. सांस लेना मुश्किल, आंखों में जलन और गले में खराश यह अब दिल्ली की पहचान बनती जा रही है. लेकिन इस माहौल के बीच सबसे ज़्यादा खतरे में हैं गर्भवती महिलाएं और नवजात शिशु इस गंभीर मुद्दे पर आज हमने बात की दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित स्वामी दयानंद अस्पताल के पीडियाट्रिक्स विभाग के HOD, डॉ. एस. एस. बिष्ट से.
दिल्ली में AQI आम तौर पर 300–400 के स्तर पर : डॉ. बिष्ट बताते हैं कि हाल में उन्होंने नेटफ्लिक्स पर क्राउन जैसी एक सीरीज़ देखी जिसमें प्रदूषण के कारण बीमारी फैलने लगी थी, यहां तक कि सरकार बदलने तक की नौबत आ गई थी. यह कहानी काल्पनिक थी, पर दुखद बात यह है कि आज यही स्थिति दिल्ली जैसे शहरों में वास्तविक रूप ले रही है. वे बताते हैं कि लंदन का AQI कभी 10 से ऊपर नहीं जाता जबकि दिल्ली में 300–400 का स्तर आम हो चुका है.
प्रदूषण का गर्भस्थ शिशु पर गहरा प्रभाव : चीन का बीजिंग, जो कभी दिल्ली जैसी स्थिति में था, अब बेहतर हो चुका है और वहीं की स्टडीज़ बताती हैं कि लंबे समय तक प्रदूषण गर्भस्थ शिशु पर गहरे प्रभाव डालता है. डॉ. बिष्ट कहते हैं जब पीएम 2.5 का स्तर इतना बढ़ जाता है, तो यह सीधे मां के प्लेसेंटा में जाकर जमा हो सकता है. इससे इन्फ्लेमेशन होता है, जो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में बाधा डालता है.
नवजात शिशु 5 गुना ज़्यादा प्रदूषित हवा का करते हैं सेवन : शोध बताते हैं कि इस तरह की क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बच्चों में आगे चलकर व्यवहार संबंधी समस्याएं, सीखने में कठिनाई और मानसिक विकास में बाधाएं पैदा कर सकती है.नवजात शिशु की स्थिति तो और भी नाज़ुक होती है. डॉक्टर बताते हैं कि “एक व्यस्क जहां लगभग 10 सांसें प्रति मिनट लेता है, वहीं नवजात शिशु 50–60 बार सांस लेता है यानी हर मिनट वह 5 गुना ज़्यादा प्रदूषित हवा अपने फेफड़ों में भरता है. इससे उनका लंग्स जल्दी प्रभावित हो जाता है.”
भारी प्रदूषण में बच्चों के प्री-मेच्योर पैदा होने का खतरा : प्रदूषण का असर यह भी कर सकता है कि शिशु को जन्म के तुरंत बाद नर्सरी में ज़्यादा देर रहना पड़े उसे सांस की दिक्कत हो, एलर्जी जल्दी शुरू हो जाए और निमोनिया जैसे खतरे बढ़ जाएं भारी प्रदूषण के मौसम में बच्चों के प्री-मेच्योर होने, कम वजन के पैदा होने और प्लेसेंटा की ब्लड सप्लाई प्रभावित होने के मामले भी बढ़ जाते हैं.
नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड बदल सकते हैं जीन्स : डॉ. बिष्ट एक और बेहद महत्वपूर्ण चेतावनी देते हैं कहते हैं कि गर्भ में बच्चों के अंग विकसित हो रहे होते हैं अगर उस दौरान नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषक लगातार शरीर में जाएं, तो वे जीन्स में बदलाव कर सकते हैं. इससे जन्मजात विकृतियां, अंगों में टेढ़ापन या आगे चलकर गंभीर बीमारी का खतरा बढ़ सकता है
सरकारी अस्पतालों में स्थिति से निपटने की विशेष व्यवस्था : सरकारी अस्पतालों में इस स्थिति से निपटने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं जैसे हाई-फ्लो ऑक्सीजन, नवजात यूनिट्स की क्षमता बढ़ाना, और गर्भवती महिलाओं के लिए नियमित मॉनिटरिंग लेकिन डॉक्टर का स्पष्ट संदेश है प्रदूषण सिर्फ शहर की समस्या नहीं, बच्चों की पीढ़ी का संकट बन चुका है. इससे लड़ने के लिए जनता और सरकार दोनों को सजग और सक्रिय होना होगा.
हर प्रसूता से N95 मास्क लगाने की अपील : डॉ. बिष्ट हर प्रसूता से ये अपील करते हैं कि जो महिला माँ बनने वाली हैं, वे बिना देर किए N95 मास्क का इस्तेमाल करें, घर में एयर प्यूरीफायर रखें, सुबह-शाम बाहर निकलने से बचें, और डॉक्टर की हर सलाह को गंभीरता से लें. आपके द्वारा ली गई हर सावधानी आपके बच्चे के भविष्य की रक्षा कर रही है.”दिल्ली की हवा चाहे जितनी भी जहरीली हो जाए, लेकिन जागरूकता और जिम्मेदारी से ही हम आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रख सकती है.
