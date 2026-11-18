दिल्ली-NCR में प्रदूषण के हालात: AQI में आंशिक सुधार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुलाई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक
दिल्ली सरकार प्रदूषण के खिलाफ इस लड़ाई में सक्रिय है. एंटी-स्मॉग गन और अन्य उपायों को लागू किया जा रहा है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
Published : November 18, 2026 at 2:08 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन और सरकार की मॉनिटरिंग सिस्टम का मुख्यमंत्री ने जायजा लिया और मंत्रियों संग बैठक की. बीते कुछ दिनों की तुलना में हवा की गुणवत्ता में थोड़ा बहुत सुधार जरूर दर्ज किया गया है, लेकिन लोगों को अभी भी प्रदूषण से पूरी तरह राहत नहीं मिल पाई है. बढ़ते प्रदूषण के हालात की समीक्षा करने और इससे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, आज यानी 18 नवंबर 2026 को सुबह बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 212 दर्ज किया गया, जो कि 'खराब' श्रेणी में आता है. वहीं, एनसीआर के अन्य प्रमुख शहरों में भी स्थिति लगभग ऐसी ही बनी हुई है. गाजियाबाद में AQI 195 दर्ज किया गया, जो 'मध्यम' से 'खराब' स्तर के करीब है.
दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ हमारी लड़ाई पूरी ताकत से जारी है। अब कार्रवाई और तेज होगी। आज इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में सभी संबंधित विभागों के साथ उच्चस्तरीय बैठक में साफ निर्देश दिए हैं कि सड़क की धूल हो, निर्माण कार्य से फैलने वाला प्रदूषण हो या गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, हर स्तर पर निगरानी बढ़ाई जाए और नियम तोड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई हो। कल ही हमारी कैबिनेट PUC जांच केंद्रों को आधुनिक बनाने के लिए ₹5 करोड़ मंजूर किए हैं। दिल्ली की हवा साफ करने के लिए हम दिन-रात काम कर रहे हैं। न काम की रफ्तार कम होगी, न कार्रवाई में कोई ढील दी जाएगी। बैठक में कैबिनेट सहयोगी श्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी, डॉ. पंकज कुमार सिंह जी और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। @mssirsa @drpankajbjp #ViksitDelhi— Rekha Gupta (@gupta_rekha) November 18, 2026
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताजा आंकड़े: नोएडा में AQI 182 रिकॉर्ड किया गया, वहीं ग्रेटर नोएडा में AQI 206 दर्ज किया गया, जो कि दिल्ली के लगभग बराबर ही प्रदूषण स्तर को दर्शाता है. इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि हवा की गुणवत्ता में आंशिक सुधार अवश्य हुआ है, लेकिन प्रदूषक तत्वों की मात्रा अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है और दिल्ली-एनसीआर के नागरिकों को दूषित हवा में सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक: प्रदूषण की इस निरंतर बनी हुई समस्या को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. इस महत्वपूर्ण बैठक में दिल्ली सरकार के कई प्रमुख मंत्री और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. बैठक के दौरान मुख्य रूप से नियंत्रण के उपायों को लेकर गहन चर्चा और मंथन किया गया.
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राजधानी में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए वर्तमान में जमीन पर उठाए जा रहे तमाम कदमों और उनके परिणामों की बारीकी से समीक्षा की गई. प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित रहने वाले हॉटस्पॉट और प्रभावित क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखने तथा त्वरित कार्रवाई करने पर विशेष जोर दिया गया. स्थिति से सख्ती से निपटने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक और कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए. प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न प्रशासनिक विभागों के बीच बेहतर तालमेल और आपसी समन्वय पर विस्तार से चर्चा हुई, ताकि किसी भी मोर्चे पर ढिलाई न बरती जाए.
दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि वह प्रदूषण के खिलाफ इस लड़ाई में सक्रिय है. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और एंटी-स्मॉग गन, पानी का छिड़काव तथा धूल नियंत्रण के उपायों को और अधिक तीव्रता से लागू किया जाए. प्रदूषण के मौजूदा स्तर को देखते हुए विशेषज्ञों और प्रशासन ने भी आम जनता से अपील की है कि वे सावधानी बरतें और यथासंभव प्रदूषण कम करने में अपना सहयोग दें.
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