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दिल्ली-NCR में प्रदूषण के हालात: AQI में आंशिक सुधार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुलाई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की उच्चस्तरीय बैठक ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन और सरकार की मॉनिटरिंग सिस्टम का मुख्यमंत्री ने जायजा लिया और मंत्रियों संग बैठक की. बीते कुछ दिनों की तुलना में हवा की गुणवत्ता में थोड़ा बहुत सुधार जरूर दर्ज किया गया है, लेकिन लोगों को अभी भी प्रदूषण से पूरी तरह राहत नहीं मिल पाई है. बढ़ते प्रदूषण के हालात की समीक्षा करने और इससे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, आज यानी 18 नवंबर 2026 को सुबह बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 212 दर्ज किया गया, जो कि 'खराब' श्रेणी में आता है. वहीं, एनसीआर के अन्य प्रमुख शहरों में भी स्थिति लगभग ऐसी ही बनी हुई है. गाजियाबाद में AQI 195 दर्ज किया गया, जो 'मध्यम' से 'खराब' स्तर के करीब है.