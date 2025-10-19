दिल्ली-NCR में ठंड की दस्तक के साथ बढ़ा प्रदूषण, हवा हुई जहरीली, जानें आज के मौसम का हाल
Published : October 19, 2025 at 7:40 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में ठंड ने दस्तक दे दी है और इसके साथ ही वायु प्रदूषण एक बार फिर अपने चरम पर पहुंच गया है. राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता लगातार पांचवें दिन भी “खराब श्रेणी” में दर्ज की गई. शनिवार को भी दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर खतरनाक बना रहा, जबकि सुबह के समय हल्का कोहरा छाने लगा है.
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, शनिवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.
#WATCH दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'खराब' श्रेणी में बना हुआ है। वीडियो अक्षरधाम इलाके से है। pic.twitter.com/sBIUWwdVcK— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 19, 2025
21 अक्टूबर तक सुबह रहेगा हल्का कोहरा
IMD के मुताबिक, 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच दिल्ली-एनसीआर में सुबह के समय हल्का कोहरा बने रहने की संभावना है. पूरे क्षेत्र में अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 18 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.
सुबह के समय इंडिया गेट सर्किल की तस्वीरों में हल्का धुंध साफ नजर आ रहा है. बावजूद इसके, वॉकिंग और मॉर्निंग जॉगिंग करने वाले लोग इंडिया गेट पर सेल्फी लेते और घूमते दिखाई दे रहे हैं। सुबह के समय यहां भीड़ भी बढ़ गई है.
दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, रविवार सुबह 7:00 बजे तक दिल्ली का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 273 दर्ज किया गया, जो “खराब श्रेणी” में आता है.
राजधानी दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 158 गाजियाबाद में 173 ग्रेटर नोएडा में 172 गुरुग्राम में 187 और नोएडा में 158 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के 9 इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है. बवाना में 303 वजीरपुर में 361 विवेक विहार में 358 अशोक विहार में 304 जहांगीरपुरी में 314 नेहरू नगर में 310 द्वारका में 327 सीरी फोर्ट में 317 आरके पुरम में 322 अंक बना हुआ जबकि दिल्ली के अन्य व अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है.
