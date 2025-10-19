ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में ठंड की दस्तक के साथ बढ़ा प्रदूषण, हवा हुई जहरीली, जानें आज के मौसम का हाल

दिल्ली में सुबह-शाम महसूस की जा रही ठंड ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में ठंड ने दस्तक दे दी है और इसके साथ ही वायु प्रदूषण एक बार फिर अपने चरम पर पहुंच गया है. राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता लगातार पांचवें दिन भी “खराब श्रेणी” में दर्ज की गई. शनिवार को भी दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर खतरनाक बना रहा, जबकि सुबह के समय हल्का कोहरा छाने लगा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, शनिवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. 21 अक्टूबर तक सुबह रहेगा हल्का कोहरा IMD के मुताबिक, 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच दिल्ली-एनसीआर में सुबह के समय हल्का कोहरा बने रहने की संभावना है. पूरे क्षेत्र में अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 18 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.