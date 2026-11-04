दिल्ली एनसीआर में बढ़ी ठंड के साथ प्रदूषण अपने चरम पर, जाने कैसा रहेगा मौसम?
दिल्ली में एकतरफ ठंड की शुरूआत वहीं दूसरी ओर प्रदूषण का कहर अपने चरम पर पहुंचा. दिल्लीवाले फिर दमघोंटू हवा में सांस लेने को मजबूर
Published : November 4, 2026 at 8:14 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में फिलहाल बारिश के आसार तो नहीं हैं, लेकिन कड़ाके की सर्दी पड़ने की आशंका जतायी जा रही है. दिल्ली में जहां न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री तक लुढ़क गया है और अधिकतम तापमान भी गिरकर 27-28 डिग्री तक रह गया है. ऐसे में कोहरे वाली सर्दी जल्द दस्तक देने वाली है. दिल्ली के तापमान में 3.4 डिग्री तक की गिरावट पिछले 24 घंटों में आई है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में अगले 4 दिनों तक आसमान साफ रहेगा.मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज 4 नवंबर को आमतौर पर मौसम साफ रहने की उम्मीद है, हालांकि सुबह के समय आसमान में धुंध नजर आया.
मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. वहीं न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है. दिन में धूप निकलने के कारण मौसम सुहावना रहेगा. मौसम विभाग की ओर से अगले 7 दिनों तक तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं जताई गई है.
#WATCH | Delhi: The Air Quality Index (AQI) in the area around Sunehri Bagh Road is 414, categorised as 'Severe', as per the CPCB (Central Pollution Control Board). (Visuals shot at 07:15 am) https://t.co/aoGhfUdxHl— ANI (@ANI) November 4, 2026
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 257 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 228, गुरुग्राम में 203, गाजियाबाद में 205, ग्रेटर नोएडा में 212 और नोएडा में 218 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर बना हुआ है.
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