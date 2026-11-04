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दिल्ली एनसीआर में बढ़ी ठंड के साथ प्रदूषण अपने चरम पर, जाने कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली एनसीआर में बढ़ी ठंड के साथ प्रदूषण अपने चरम पर ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में फिलहाल बारिश के आसार तो नहीं हैं, लेकिन कड़ाके की सर्दी पड़ने की आशंका जतायी जा रही है. दिल्ली में जहां न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री तक लुढ़क गया है और अधिकतम तापमान भी गिरकर 27-28 डिग्री तक रह गया है. ऐसे में कोहरे वाली सर्दी जल्द दस्तक देने वाली है. दिल्ली के तापमान में 3.4 डिग्री तक की गिरावट पिछले 24 घंटों में आई है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में अगले 4 दिनों तक आसमान साफ रहेगा.मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज 4 नवंबर को आमतौर पर मौसम साफ रहने की उम्मीद है, हालांकि सुबह के समय आसमान में धुंध नजर आया.