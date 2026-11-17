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दिल्ली और नोएडा में प्रदूषण के हालात चिंताजनक,ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में कम लेकिन कई इलाकों में AQI 300 पार

दिल्ली और नोएडा में प्रदूषण के हालात चिंताजनक ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली NCR में जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे प्रदूषण का ग्राफ भी बढ़ता दिख रहा है. हवा की रफ्तार बढ़ने से ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद की एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट देखी गई है. हालांकि, दिल्ली और नोएडा में अभी भी प्रदूषण के हालात चिंताजनक बने हुए हैं. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स "येलो ज़ोन" में पहुंच गया है. मंगलवार सुबह 6 बजे गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के नीचे रिकॉर्ड हुआ है. जबकि दिल्ली और नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी ऑरेंज जॉन यानी कि "खराब श्रेणी" में बना हुआ है. जबकि नोएडा और दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार भी दर्ज किया गया है.

ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट के पीछे वजह हवा की रफ्तार में हुई बढ़ोतरी को माना जा रहा है. सोमवार की तुलना में मंगलवार सुबह ग्रेटर नोएडा का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 55 पॉइंट नीचे आया है. वही, गाजियाबाद की एयर क्वालिटी इंडेक्स में 31 पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई है. फिलहाल, गाजियाबाद में गोविंदपुरम में हवा सबसे साफ है. गोविंदपुरम का एयर क्वालिटी इंडेक्स 68 दर्ज किया गया है. जबकि लोनी और संजय नगर का एकयूआई 159 और 173 रिकॉर्ड हुआ है. फिलहाल, गाजियाबाद में आज किसी भी इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार रिकॉर्ड नहीं हुआ है.