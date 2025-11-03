ETV Bharat / state

राजधानी दिल्ली को पॉल्यूशन से बचाने की कवायद तेज, इन वाहनों की 'NO ENTRY', हरियाणा-दिल्ली बॉर्डर पर सख्ती

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद समेत एनसीआर में प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ गया है. ऐसे में प्रदूषण फैलाने वाले पुराने कमर्शियल वाहनों की एंट्री दिल्ली में बंद कर दी गई है. ताकि राष्ट्रीय राजधानी में पॉल्यूशन का स्तर कुछ कम किया जा सके. यही वजह है कि दिल्ली के सभी बॉर्डर पर पुलिस द्वारा सख्ती बढ़ा दी गई है. इसी के तहत फरीदाबाद और दिल्ली स्थित बदरपुर बॉर्डर पर भी फरीदाबाद पुलिस और दिल्ली पुलिस द्वारा वाहनों की चेकिंग की जा रही है. जो भी पुराने कमर्शियल वाहन हैं, उन्हें दिल्ली में एंट्री नहीं मिल रही है.

दिल्ली में इन वाहनों की एंट्री बंद: ईटीवी भारत की टीम दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर स्थित बदरपुर बॉर्डर पर पहुंची. जहां हरियाणा ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के साथ दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे. इस दौरान दिल्ली में एंट्री करने वाले कमर्शियल वाहन की गहनता से चेकिंग की गई. यह चेकिंग अभी भी चल रही है. एक-एक गाड़ियों की जांच की जा रही है. वहीं, हरियाणा ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा गाड़ियों की डिटेल्स भी डायरी में नोट की जा रही है.

फरीदाबाद-दिल्ली बॉर्डर पर सख्ती (Etv Bharat)

प्रदूषण से लोग परेशान: इस दौरान ईटीवी भारत की टीम से बातचीत में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर सुगन सिंह ने बताया कि "जो भी पुराने कमर्शियल वाहन पॉल्यूशन फैला रहे हैं, उसकी चेकिंग की जा रही है. ऐसे वाहनों की एंट्री दिल्ली में बंद कर दी गई है. दिल्ली में ज्यादा प्रदूषण के कारण लोगों को भारी समस्याएं आ रही हैं. इसलिए BS3 और उसके नीचे जो भी कमर्शियल वाहन है, सबकी चेकिंग की जा रही है. कोई भी गाड़ी ऐसी होती है, तो उसे हम दिल्ली में एंट्री नहीं दे रहे हैं".