राजधानी दिल्ली को पॉल्यूशन से बचाने की कवायद तेज, इन वाहनों की 'NO ENTRY', हरियाणा-दिल्ली बॉर्डर पर सख्ती

राजधानी दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. जिसके चलते बॉर्डर पर सख्ती की जा रही है.

हरियाणा-दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस तैनात
हरियाणा-दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस तैनात
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 3, 2025 at 11:59 AM IST

Updated : November 3, 2025 at 12:09 PM IST

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद समेत एनसीआर में प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ गया है. ऐसे में प्रदूषण फैलाने वाले पुराने कमर्शियल वाहनों की एंट्री दिल्ली में बंद कर दी गई है. ताकि राष्ट्रीय राजधानी में पॉल्यूशन का स्तर कुछ कम किया जा सके. यही वजह है कि दिल्ली के सभी बॉर्डर पर पुलिस द्वारा सख्ती बढ़ा दी गई है. इसी के तहत फरीदाबाद और दिल्ली स्थित बदरपुर बॉर्डर पर भी फरीदाबाद पुलिस और दिल्ली पुलिस द्वारा वाहनों की चेकिंग की जा रही है. जो भी पुराने कमर्शियल वाहन हैं, उन्हें दिल्ली में एंट्री नहीं मिल रही है.

दिल्ली में इन वाहनों की एंट्री बंद: ईटीवी भारत की टीम दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर स्थित बदरपुर बॉर्डर पर पहुंची. जहां हरियाणा ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के साथ दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे. इस दौरान दिल्ली में एंट्री करने वाले कमर्शियल वाहन की गहनता से चेकिंग की गई. यह चेकिंग अभी भी चल रही है. एक-एक गाड़ियों की जांच की जा रही है. वहीं, हरियाणा ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा गाड़ियों की डिटेल्स भी डायरी में नोट की जा रही है.

दिल्ली में कमर्शियल वाहनों पर रोक
फरीदाबाद-दिल्ली बॉर्डर पर सख्ती

प्रदूषण से लोग परेशान: इस दौरान ईटीवी भारत की टीम से बातचीत में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर सुगन सिंह ने बताया कि "जो भी पुराने कमर्शियल वाहन पॉल्यूशन फैला रहे हैं, उसकी चेकिंग की जा रही है. ऐसे वाहनों की एंट्री दिल्ली में बंद कर दी गई है. दिल्ली में ज्यादा प्रदूषण के कारण लोगों को भारी समस्याएं आ रही हैं. इसलिए BS3 और उसके नीचे जो भी कमर्शियल वाहन है, सबकी चेकिंग की जा रही है. कोई भी गाड़ी ऐसी होती है, तो उसे हम दिल्ली में एंट्री नहीं दे रहे हैं".

हरियाणा-दिल्ली का साझा अभियान: वहीं, हरियाणा पुलिस के कर्मचारी भी मौके पर मौजूद हैं. यह दिल्ली-हरियाणा पुलिस का साझा ऑपरेशन चल रहा है. हरियाणा ट्रैफिक पुलिस के एएसआई आनंद मोहन ने बताया कि "हमारे पास आदेश आया है कि जो भी पुराने कमर्शियल वाहन है, उनको दिल्ली में एंट्री ना मिले. जिसके चलते यहां पर चेकिंग की जा रही है.

हरियाणा-दिल्ली पर सख्त पहरा

दिशा-निर्देश जारी: आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दिशा-निर्देश संख्या 88 दिनांक 17.10.2025 में संशोधन जारी किया गया है. इस संशोधन के तहत दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक माल वाहनों पर कड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं. निर्देशों के अनुसार, दिल्ली में गैर-Delhi पंजीकृत सभी कमर्शियल गुड्स वाहन—जिनमें लाइट गुड्स व्हीकल (LGV), मीडियम गुड्स व्हीकल (MGV) एवं हेवी गुड्स व्हीकल (HGV) शामिल है. जो BS-III अथवा उससे कम मानक के हैं, उनका प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.

Last Updated : November 3, 2025 at 12:09 PM IST

POLLUTION LEVELS RISE IN DELHI
STRICTNESS ON DELHI BORDER
दिल्ली में कमर्शियल वाहन बंद
फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर
COMMERCIAL VEHICLES BANNED IN DELHI

संपादक की पसंद

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

अमेरिका से डिपोर्ट हुए करनाल के रजत की कहानी, 60 लाख रुपए खर्च किए, पनामा का जंगल क्रॉस कर पहुंचे थे USA

Explainer : हरियाणा का "जामताड़ा" बना नूंह, साइबर ठगों की "जन्नत", पुलिस के लिए सिरदर्द

