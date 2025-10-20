ETV Bharat / state

दिल्ली-एनीआर में सांस लेना हुआ मुश्किल, दीवाली से पहले 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंची आबोहवा

वरिष्ठ चिकित्सक से कहा कि घर में एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं. जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें.

दिल्ली एनसीआर में बढ़ा प्रदूषण
दिल्ली एनसीआर में बढ़ा प्रदूषण (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 20, 2025 at 5:20 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में सोमवार को प्रदूषण के स्तर में वृद्धि दर्ज की गई. लोगों को आंखों में जलन महसूस होना और गले में जलन जैसी परेशानी होने की बात सामने आई, दिल्ली एनसीआर में फिलहाल कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहां हवा में प्रदूषण न बढ़ा हो. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) को लेकर जारी किए गए आंकड़े बेहद चिंताजनक है. दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 पार कर चुका है.

वहीं गाजियाबाद के हालात भी ठीक नहीं है. यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 316 दर्ज किया गया है, जबकि नोएडा का एक्यूआई 330 और ग्रेटर नोएडा का एक्यूआई 312 रिकॉर्ड किया गया. यह आंकड़े सोमवार दोपहर 3:30 बजे के हैं. दिल्ली एनसीआर में कई इलाके ऐसे भी हैं, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया.

डॉ. बीपी त्यागी, वरिष्ठ चिकित्सक (ETV Bharat)

वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. बीपी त्यागी के मुताबिक, मौजूदा समय में प्रदूषण के हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं. ऐसे में बच्चे, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को घर में ही रहना चाहिए. अगर घर में भी प्रदूषण का एहसास हो रहा है तो एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं. बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें क्योंकि यह प्रदूषण बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं के लिए खतरनाक है. ध्यान रखें, बाहर निकलने पर फोर लेयर मास्क का उपयोग जरूर करें और अगर आंखों में जलन, गले में जलन या फिर सांस लेने में दिक्कत हो तो तुरंत चिकित्सक से परामर्श करें.

जानें कहां कितना है AQI

दिल्ली

•⁠ ⁠अलीपुर: 316
•⁠ ⁠शादीपुर: 330
•⁠ ⁠एनएसआईटी द्वारका: 417
•⁠ ⁠आईटीओ: 367
•⁠ ⁠सीरीफोर्ट: 346
•⁠ ⁠मंदिर मार्ग: 349
•⁠ ⁠आरके पुरम: 389
•⁠ ⁠आया नगर: 313
•⁠ ⁠लोधी रोड: 329
•⁠ ⁠नॉर्थ केंपस: 344
•⁠ ⁠पूसा: 385
•⁠ ⁠आईजीआई एयरपोर्ट: 310
•⁠ ⁠जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम: 363
•⁠ ⁠नेहरू नगर: 393
•⁠ ⁠द्वारका सेक्टर 8: 367
•⁠ ⁠पटपड़गंज: 369
•⁠ ⁠डॉ. करणी सिंह शूटिंग रेंज: 356
•⁠ ⁠अशोक विहार: 405
•⁠ ⁠सोनिया विहार: 312
•⁠ ⁠जहांगीरपुरी: 396
•⁠ ⁠रोहिणी: 385
•⁠ ⁠विवेक विहार: 352
•⁠ ⁠नजफगढ़: 288
•⁠ ⁠मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम: 340
•⁠ ⁠नरेला: 312
•⁠ ⁠ओखला फेस 2: 360
•⁠ ⁠वजीरपुर: 425
•⁠ ⁠बवाना: 387
•⁠ ⁠श्री अरबिंदो मार्ग: 251
•⁠ ⁠पूसा: 356
•⁠ ⁠मुंडका: 322
•⁠ ⁠आनंद विहार: 407
•⁠ ⁠IBHAS दिलशाद गार्डन: 306
•⁠ ⁠लोधी रोड: 300
•⁠ ⁠चांदनी चौक: 339
•⁠ ⁠बुराड़ी क्रॉसिंग: 289
•⁠ ⁠डीटीयू: 215

गाजियाबाद

•⁠ ⁠वसुंधरा: 359
•⁠ ⁠इंदिरापुरम: 348
•⁠ ⁠संजय नगर: 263
•⁠ ⁠लोनी: 296

नोएडा

•⁠ ⁠सेक्टर 62: 299
•⁠ ⁠सेक्टर 125: 303
•⁠ ⁠सेक्टर 1: 351
•⁠ ⁠सेक्टर 116: 366

ग्रेटर नोएडा

•⁠ ⁠नॉलेज पार्क 3: 281
•⁠ ⁠नॉलेज पार्क 5: 283

