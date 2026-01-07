ETV Bharat / state

यूपी में बढ़ा प्रदूषण का स्तर, सरकारी अस्पतालों में सांस के रोगियों की संख्या में इजाफा

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के कई जिलों का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक मानक के पार पहुंच रहा हैं. जिसमें ग्रेटर नोएडा, नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ, गोरखपुर, लखनऊ समेत कई जिले शामिल हैं. प्रदूषण में वृद्धि कि वजह से सरकारी अस्पतालों में सांस के रोगियों की संख्या बढ़ गई है.

चेस्ट रोगियों की संख्या बढ़ी: चेस्ट विभाग की ओपीडी में रोजाना करीब 400 से 500 मरीज पहुंच रहे हैं. जो एक बड़ा आंकड़ा है. आमतौर पर नॉर्मल दिनों में इस विभाग में लगभग 200 के करीब मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं.सेंट्रल कंट्रोल पॉल्यूशन बोर्ड (CPCB) की बुधवार दोपहर 3 बजे की रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा का एक्यूआई 398, मेरठ का एक्यूआई 361, गाजियाबाद का एक्यूआई 343, ग्रेटर नोएडा का एक्यूआई 297, गोरखपुर का एक्यूआई 386, प्रयागराज का एक्यूआई 213, लखनऊ का एक्यूआई 318, मुरादाबाद का एक्यूआई 314, वृंदावन का एक्यूआई 180, गोरखपुर का एक्यूआई 338, कानपुर का एक्यूआई 331, बरेली का एक्यूआई 212, झांसी का एक्यूआई 181, प्रतापगढ़ का एक्यूआई 294 और वाराणसी का एक्यूआई 264 हैं.

प्रदूषण का स्तर खतरनाक: वहीं ताल कटोरा इंडस्ट्रियल एरिया का एक्यूआई 399, केन्द्रीय विद्यालय लखनऊ का एक्यूआई 317, लालबाग का एक्यूआई 231, गोमतीनगर का एक्यूआई 198, अंबेडकर नगर विवि का एक्यूआई 282 और कुकरैल पिकनिक स्पॉट का एक्यूआई 301 हैं. यह प्रदूषण स्तर बुधवार को दोपहर तीन बजे की रिपोर्ट के मुताबिक है. बीते मंगलवार को इंडस्ट्रियल एरिया का प्रदूषण स्तर 400 एक्यूआई पार पहुंचा था. आमतौर पर देखा जा रहा है कि सुबह और शाम के समय प्रदूषण का स्तर अधिक रहता है.

सरकारी अस्पतालों में बढ़े मरीजों को लेकर सिविल अस्पताल के सीएमएस डॉ. देवेश कुमार पांडेय ने कहा कि इस मौसम में सांस के मरीजों की समस्या बढ़ जाती है. उन्हें बाहर निकलने में तकलीफ होती हैं, क्योंकि बाहर धुंध और फॉग के साथ प्रदूषण भी रहता है. इसलिए अस्थमा और सीओपीडी के मरीजों को खास दिक्कत होती है. इसके साथ ही आंखों में जलन की शिकायत लेकर भी मरीज नेत्र रोग विभाग में पहुंच रहे हैं. यह दो विभाग ऐसे हैं, जहां पर मरीजों की संख्या इस मौसम में बढ़ी है. चेस्ट रोग विभाग में 35 फीसदी मरीजों की संख्या बड़ी है वही नेत्र रोग विभाग में 20 फीसदी मरीजों की संख्या बढ़ी है.

बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए, उप्र प्रदूषण बोर्ड ने एयर क्वालिटी इंडेक्स को चार भागों में बांटा है.

स्टेज-1: एयर क्वालिटी के खराब श्रेणी 201-300 के बीच होने पर अपने वाहन के इंजन को ठीक से ट्यून करके रखें. वाहन में उचित टायर प्रेशर बनाए रखें. वाहन के पीयूसी सर्टिफिकेट अपडेट रखें. वाहन को बेकार में न चलाएं. लाल बत्ती पर इंजन बंद कर दें. वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हाइब्रिड वाहनों या (ईवी) इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्राथमिकता दें. खुले स्थानों पर कूड़ा-करकट निस्तारित न करें एवं न जलाया जाएं. त्यौहारों को पर्यावरण-अनुकूल तरीके से मनाएं. पटाखों से बचे. 10 से 15 वर्ष पुराने डीजल-पेट्रोल वाहनों को न चलाएं.

स्टेज-2: एयर क्वालिटी बहुत खराब श्रेणी. 301-400 के बीच होने पर.