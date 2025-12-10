ETV Bharat / state

यूपी के कई जिलों का प्रदूषण स्तर 400 के पार; लखनऊ में भी बिगड़ रही आबोहवा, जानिए कैसे करें बचाव

सभी को होना होगा एकजुट: डॉ. भास्कर नारायण ने बताया कि सरकार के नियम बना देने से और वैज्ञानिकों के रिसर्च करने से प्रदूषण का स्तर कम नहीं होगा जब तक सभी एक मिलकर के अपने पर्यावरण को बचाने के लिए काम न करें. पर्यावरण को बचाना है और प्रदूषण मुक्त प्रदेश बनाना है तो इसके लिए जरूरी है कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं . ऐसे प्लांट्स लगाएं, जो पर्यावरण में मौजूद प्रदूषण को कम करने में मददगार साबित हो.

माइक्रो और नैनो पार्टिकल फेफड़ों के जा रहे: डॉ. भास्कर नारायण ने कहा यदि बाहर निकलते समय आपको अधिक खांसी आ रही है. आपको किसी चीज की एलर्जी हो रही है, तो आप सतर्क हो जाएं मुंह पर मास्क लगाकर निकलें ताकि पर्यावरण में मौजूद माइक्रो और नैनो पार्टिकल सांस से आपके शरीर के अंदर प्रवेश न करें. अगर व्यक्ति छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखें, तो बहुत अच्छा होगा.

प्रदूषण के कारण सर्दी जुकाम-खांसी की समस्या: इससे न सिर्फ जनजीवन प्रभावित हो रहा है, बल्कि जीव जंतु भी प्रभावित हो रहे हैं. प्रदूषण का स्तर इस कदर है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है, उसको भी सांस लेने में बाहर तकलीफ होती है या फिर बाहर निकलते समय खांसी आनी शुरू हो जाती है. उन्होंने कहा कि आमतौर पर लोग है सोच लेते हैं कि शायद इस मौसम में खांसी सर्दी जुकाम होता है. सर्दी जुकाम के अलावा खांसी की समस्या प्रदूषण के कारण भी होती है, लेकिन लोग इस बात की ओर ध्यान नहीं देते हैं.

यूपी में प्रदूषण का स्तर बढ़ा: सीपीसीबी रिपोर्ट के मुताबिक कुछ जिलों का AQI 300 के पार है. लगभग 400 एक्यूआई और कुछ जिलों का एक्यूआई 300 के कम है. बुधवार को गाजियाबाद का AQI 338, गोरखपुर का 210, ग्रेटर नोएडा का 355, हापुड़ का 394, कानपुर 212, लखनऊ का 270, मेरठ का 271, मुरादाबाद का 170, मुजफ्फरनगर का 263, नोएडा का 377, प्रयागराज का 163, वाराणसी का 171 और वृंदावन का एक्यूआई 174 रहा. आईआईटीआर के निदेशक डॉ. भास्कर नारायण ने बताया कि इस समय उत्तर प्रदेश का प्रदूषण स्तर काफी बड़ा हुआ है.

छह जगहों पर ज्यादा रहता है AQI: सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ में छह जगह ऐसी हैं, जहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स आमतौर पर बढ़ा रहता है. सुबह और शाम इन दिनों यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा रहता है. बुधवार को लालबाग का AQI 280, तालकटोरा इंडस्ट्रियल एरिया का 372, केंद्रीय विद्यालय का 231, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर का 187, गोमतीनगर का 209, कुकरैल पिकनिक स्पॉट का एक्यूआई 109 रहा.

बुधवार को लखनऊ का एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह 338 था, वहीं दोपहर 2 बजे 210 एक्यूआई दर्ज किया गया. शहर के इंडस्ट्रियल एरिया का प्रदूषण स्तर भी काफी बढ़ा हुआ है.

लखनऊ/मेरठ: प्रदेश के कई जिलों का प्रदूषण स्तर इन दिनों बढ़ा हुआ है. इनमें हापुड़, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ जैसे जिले शामिल है. यहां का एक्यूआई लगभग 400 तक पहुंच गया है. प्रदूषण के कारण लोगों को कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे मरीज जिन्हें सांस की बीमारी है, उन्हें खास दिक्कत हो रही है.

प्रदूषण कम करने में यह पेड़-पौधे होते हैं मददगार: डॉ. भास्कर ने बताया कि कई ऐसे पौधे होते हैं जो प्रदूषण को काम करते हैं, ऐसे ही पौधे लगाने की जरूरत है. इसमें नीम, पीपल, तुलसी, कनेर, अशोक, बरगद, अमलतास, गुलमोहर, कटहल, शहतूत, जामुन और कचनार प्रमुख हैं. ये पौधे धूल, धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि को अवशोषित कर प्रदूषण घटाते हैं.

एक्यूआई गुणवत्ता:

0-50 अच्छी

51-100 संतोषजनक

101-200 मध्यम

201-300 खराब

301-400 बेहद खराब

401-500 खतरनाक

मरीजों की ओपीडी में संख्या बढ़ी: मेरठ में चेस्ट, श्वास, एलर्जी क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट डॉ. विरोत्तम तोमर ने बताया कि प्रदूषण के कारण सांस के मरीज, एलर्जी के मरीज, ऐसे मरीज जिनको लगतार छींक आना, नाक बहना, गले में खराश, दमे के रोगी, नाक बहना, सीओपीडी के मरीजों की संख्या ओपीडी में लगातार बढ़ी ही है. मरीजों की संख्या में 40 फीसदी तक बढ़ोतरी हुई है. वायरल निमोनिया, बैक्टीरियल निमोनिया और फंगल निमोनिया के भी मामले में सामने आ रहे हैं.

कोहरे में वॉक के लिए न जाएं: डॉ. विरोत्तम तोमर ने कहा कि अस्थमा रोगी हैं या सीओपीडी के मरीजों के लिए आवश्यक है कि जब कोहरा होता है तो उस समय वह वॉक न करें. हो सके तो बेवजह घर के बाहर न जाएं. बीमार सदस्यों के पास छोटे बच्चे और बुजुर्ग न जाएं. घर पर आराम करें पानी ज्यादा पियें.

ऐसे कर सकते हैं पहचान: डॉक्टर विरोत्तम तोमर कहते हैं कि अगर अस्थमा अटैक बढ़ रहा है, तो उन पर ध्यान देना होगा. जैसे कोई व्यक्ति अपनी पूरी बात एक वाक्य में नहीं कह पा रहा हो, सांय-सांय की आवाज आ रही हो या छाती में जकड़न या कसावट बढ़ती जा रही हो, सांस फूल रही है. ठीक से कोई लेट नहीं पा रहा हो, तो तत्काल चिकित्सक से परामर्श लें. कुछ लक्षण निमोनिया के हैं, जिनमें छाती में दर्द होना, बलगम पीला आना , कई बार उसमें ब्लड का आना शामिल है.

ये उपाय रख सकतें हैं आपको फिट: घरेलू उपचार से बचें. घरेलू उपचार में भाप ले सकते हैं. घर के अंदर रहें. गर्म पेय पदार्थ सूप, चाय और कॉफी का इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसे में आवश्यक है कि ठंडी या चिकनाई वाली चीजों से परहेज करें. मरीज प्रिवेंटिव इन्हेंलर लेना बंद न करें. वहीं जो तत्काल आराम देने वाले इन्हेलर होते हैं, उनकी डोज डॉक्टर के परामर्श अनुसार लें. इन उपायों से अस्थमा के अटैक से बचे रह सकते हैं.

वैक्सीन है बेहद ही उपयोगी: छोटे बच्चों और बड़ों को सुरक्षित रखने के लिए वैक्सीन बनाई गई है. ऐसे में फ्लू की वैक्सीन लगवा सकते हैं. वहीं जो लोग 50 वर्ष से अधिक आयु के हैं, जिनको शुगर, ब्लड प्रेशर, किडनी की समस्या से लेकर सांस तक की दिक्कत है, उनके लिए अपने देश में निमोनिया वेक्सीन भी उपलब्ध है. उसको जरूर लगवाएं. ये लाइफ में एक बार लगती है. ऐसा करने से नीमोनिया, वायरल इन्फेक्शन से बच सकते हैं.

मेडिकल कॉलेज में मरीजों की संख्या बढ़ी: लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आर सी गुप्ता बताते हैं कि मेडिकल कॉलेज में मरीजों की संख्या दीपावली के बाद बढ़ गयी है. ओपीडी में भी मरीजों की संख्या बढ़ी हुई है. ऐसे में बहुत हद तक बचाव किया जा सकता है. सिर्फ सचेत और सजग रहने की आवश्यकता है. मेरठ के जिला कृषि अधिकारी राजीव कुमार बताते हैं कि इस बार किसानों को जागरूक करने के लिए खास प्रोग्राम चलाए गए, किसानों के लिए पराली प्रबंधन को लेकर भी वर्कशॉप की गईं, लेकिन प्रदूषण बढ़ने के कई कारण होते हैं.

