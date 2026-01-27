भलस्वा से किराड़ी तक बढ़ता जहर, दिल्ली को ‘कैंसर कैपिटल’ बना रही भाजपा; AAP का हमला

भलस्वा से किराड़ी तक बढ़ता जहर, दिल्ली को ‘कैंसर कैपिटल’ बना रही भाजपा; AAP का हमला
AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर दिल्ली को ‘कैंसर कैपिटल’ बनाने का आरोप लगाया है.
Published : January 27, 2026 at 8:35 PM IST
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कूड़े के नए पहाड़ खड़े किए जाने और उससे फैलते पर्यावरणीय व स्वास्थ्य संकट को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भलस्वा लैंडफिल का कूड़ा किराड़ी जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में डालकर गरीब और पूर्वांचली समाज को जानलेवा बीमारियों की ओर धकेला जा रहा है. आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि इस पूरे मामले की वैज्ञानिक और पर्यावरणीय जांच हो तथा कूड़े के वैज्ञानिक निपटान की व्यवस्था की जाए, ताकि दिल्ली को एक और स्वास्थ्य आपदा से बचाया जा सके.
पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता में सौरभ भारद्वाज ने कहा कि किराड़ी इलाके में भलस्वा लैंडफिल से हजारों ट्रक कूड़ा डाला गया है. जहां तक नजर जाती है, वहां प्लास्टिक, पॉलिथीन और रसायनयुक्त कूड़े की परतें फैली हुई हैं. बदबू और धूल इतनी ज़्यादा है कि कुछ देर रुकना भी मुश्किल हो जाता है, ऐसे में वहां रहने वाले लोग कैसे जी रहे हैं, यह एक बड़ा सवाल है.
भूजल होगा जहरीला, ट्यूबवेल का पानी बनेगा जानलेवा: उन्होंने चेतावनी दी कि बरसात के दौरान इस कूड़े से निकलने वाला ‘लीचेट’ जमीन के भीतर जाकर भूजल को स्थायी रूप से प्रदूषित कर देगा. किराड़ी जैसे इलाकों में जहां लोग ट्यूबवेल के पानी पर निर्भर हैं, वहां यह पानी जहर बन जाएगा और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बनेगा.
किराड़ी के लोगों को कैंसर का रोगी बना रही BJP सरकार‼️— Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) January 27, 2026
MCD में भारतीय जनता पार्टी की 15 साल सरकार रही और इन्होंने दिल्ली को तीन कूड़े के पहाड़नुमा कलंक दिए।
और अब भलस्वा कूड़े के पहाड़ से कूड़ा उठा कर किराड़ी में फैलाया जा रहा है और वहाँ के लोगों को कैंसर जैसी बीमारी का रोगी… pic.twitter.com/m0EvLBNgmS
भाजपा पर कूड़ा कम दिखाने का फर्जीवाड़े का आरोप: सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि भलस्वा लैंडफिल साइट पर कूड़ा कम दिखाने के लिए भाजपा सरकार यह सारा कचरा दूसरी जगहों पर भेज रही है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का नारा था “कूड़े के पहाड़ तुझको जाना पड़ेगा”, लेकिन सरकार ने कूड़े को खत्म करने के बजाय उसे किराड़ी भेज दिया.
15 साल के एमसीडी शासन का नतीजा हैं कूड़े के पहाड़: सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एमसीडी में 15 साल तक भाजपा का शासन रहा और उसी दौरान दिल्ली को कूड़े के तीन बड़े पहाड़ मिले. जब आम आदमी पार्टी एमसीडी में आई, तब इस समस्या के समाधान के लिए ठोस कदम उठाए गए, लेकिन अब भाजपा फिर से दिल्ली को उसी अंधेरे दौर में ले जाना चाहती है.
झूठी वाहवाही के लिए लोगों को बीमार कर रही BJP.. pic.twitter.com/JjhGHZV2lP— Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) January 27, 2026
गरीब इलाकों को बनाया जा रहा निशाना: उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जानबूझकर गरीब और पूर्वांचली बहुल इलाकों को निशाना बना रही है. यह केवल किराड़ी तक सीमित नहीं है, आने वाले दिनों में पार्टी दिल्ली के अन्य इलाकों के भी वीडियो सामने लाएगी, जहां इसी तरह कूड़ा डाला जा रहा है.
सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाया कि अगर यह कूड़ा इतना ही सुरक्षित है तो मुख्यमंत्री, एलजी और वरिष्ठ अधिकारियों के घरों के सामने क्यों नहीं डाला जाता? उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि भाजपा अपने झूठे प्रचार के लिए दिल्ली की आने वाली पीढ़ियों की सेहत से खिलवाड़ कर रही है.
यह भी पढ़ें: