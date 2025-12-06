प्रदूषण का कहर: दिल्ली-NCR के लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल, AQI 300 के पार; जानें अपने शहर का हाल
दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार बना हुआ है. बढ़ती प्रदूषण के चलते बच्चों-बुजुर्गों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है
Published : December 6, 2025 at 7:39 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर के लोगों को बीते दो महीने से सांस लेने के लिए साफ हवा नसीब न हो रखी है. दिल्ली एनसीआर के लोग प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर हैं. प्रदूषण की रोकथाम को लेकर तमाम कोशिश ऑन दिल्ली एनसीआर में होती तो दिखाई दे रही है लेकिन धरातल पर इन तमाम कोशिशें का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है.
दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जस का तस बना हुआ है. दिल्ली एनसीआर में हवा में घुल रहे प्रदूषण को लेकर आए दिन धरने और प्रदर्शन भी देखे जा रहे हैं. लेकिन प्रदूषण की रोकथाम को लेकर दिल्ली एनसीआर में सरकारों के पास कोई ठोस रणनीति नहीं है. प्रदूषण की रोकथाम को लेकर अस्थाई समाधान तो तलाशी जा रहे हैं लेकिन अभी तक कोई स्थाई समाधान को लेकर कदम उठाते हुए नहीं दिखाई दिए हैं.
#WATCH दिल्ली | आज सुबह ITO के आस-पास स्मॉग की एक परत छाई हुई है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 6, 2025
CPCB के अनुसार इलाके के आस-पास AQI 344 है, जिसे 'बहुत खराब' श्रेणी में रखा गया है। pic.twitter.com/SEOh6kXeIq
हाल ही में गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा बढ़ती प्रदूषण को लेकर हेल्थ एडवाइजरी भी जारी की गई थी. एडवाइजरी में साफ कहा गया था कि घर से बाहर निकलने पर मास्क का जरूर प्रयोग करें.
बढ़ते प्रदूषण के चलते लोगों के आंखों में हो रही जलन
"बढ़ती प्रदूषण के चलते बच्चों और बुजुर्गों को सबसे अधिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है. बच्चों को सुबह स्कूल जाते वक्त आंखों में जलन और सांस में भारीपन का एहसास होता है. घर में बुजुर्ग प्रदूषण से काफी परेशान है. घर के बुजुर्ग पहले सुबह और शाम के वक्त टहलने जाते थे लेकिन जब से प्रदूषण का कर शुरू हुआ है. बुजुर्ग घर में ही कैद है. सड़कों पर उड़ रही धूल भी प्रदूषण बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही है. प्रदूषण की रोकथाम को लेकर सरकार के साथ-साथ प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी. हमें अभी से जागरूक होना पड़ेगा और भविष्य के लिए पेड़ लगाने होंगे. प्रदूषण की रोकथाम को लेकर स्थाई समाधान करना बेहद आवश्यक हो चुका है." - अंकुश अरोड़ा, युवा उद्यमी
"दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण अब दो चार दिन की बात नहीं रही है. बीते दो महीने से हम प्रदूषण की मार झेल रहे हैं. बढ़ती प्रदूषण के चलते अब हर वक्त घर से बाहर रहने पर आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी का एहसास होता है. हमें नहीं लगता कि सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने को लेकर कोई ठोस कदम उठा रही हो. सरकार को रणनीति बनाकर काम करना होगा." - नीतीश, समाजसेवी
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिल्ली एनसीआर के सभी इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स का डाटा जारी किया जाता है. यहां से आप अपने क्षेत्र के प्रदूषण के हालात देख सकते हैं.
दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का हाल
गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के विभिन्न इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स का डाटा
ये भी पढ़ें :