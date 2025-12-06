ETV Bharat / state

प्रदूषण का कहर: दिल्ली-NCR के लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल, AQI 300 के पार; जानें अपने शहर का हाल

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर के लोगों को बीते दो महीने से सांस लेने के लिए साफ हवा नसीब न हो रखी है. दिल्ली एनसीआर के लोग प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर हैं. प्रदूषण की रोकथाम को लेकर तमाम कोशिश ऑन दिल्ली एनसीआर में होती तो दिखाई दे रही है लेकिन धरातल पर इन तमाम कोशिशें का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है.

दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जस का तस बना हुआ है. दिल्ली एनसीआर में हवा में घुल रहे प्रदूषण को लेकर आए दिन धरने और प्रदर्शन भी देखे जा रहे हैं. लेकिन प्रदूषण की रोकथाम को लेकर दिल्ली एनसीआर में सरकारों के पास कोई ठोस रणनीति नहीं है. प्रदूषण की रोकथाम को लेकर अस्थाई समाधान तो तलाशी जा रहे हैं लेकिन अभी तक कोई स्थाई समाधान को लेकर कदम उठाते हुए नहीं दिखाई दिए हैं.

फ़िलहाल, दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार बना हुआ है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का साफ कहना है कि यदि एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के बाहर पहुंचता है तो खुली हवा में लंबे समय तक सांस लेने से सांस संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि नोएडा गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा की हवा की हालत भी बेहद खराब है. वहीं, आने वाले दिनों में भी प्रदूषण कम होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने और हवा की रफ्तार सुस्त होने से एयर क्वालिटी इंडेक्स में और इजाफा होने की संभावना बनी हुई है. कुल मिलाकर दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए अब प्रदूषण आफत बन चुका है. दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए प्रदूषण के साथ जीने के अलावा कोई और विकल्प मौजूद नहीं है. बढ़ते प्रदूषण के चलते अस्पतालों में सांस और आंखों में जलन के मरीजों की संख्या में भी इजाफा देखा जा रहा है.