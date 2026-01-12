जहरीली यमुना: DPCC रिपोर्ट में 92 हजार पहुंचा फेकल कोलीफॉर्म, सत्ता परिवर्तन के बाद भी बदहाल दिल्ली की जीवनदायिनी
दिल्ली में बाढ़ के बाद साफ हुई यमुना नदी में अब फिर झाग दिखाई देने लगा है, जो सरकार के दावों पर सवालिया है.
नई दिल्ली: दिल्ली की सत्ता में बदलाव के बाद यमुना नदी की शुद्धि को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताने वाली भाजपा सरकार का उत्साह अब फीका पड़ता दिखाई दे रहा है. ताजा आंकड़ों ने सरकार के उन दावों पर सवालिया निशान लगा दिया है, जिनमें यमुना की सेहत सुधारने की बात कही गई थी. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने महीनों विलंब के बाद नवंबर और दिसंबर 2025 की मासिक रिपोर्ट जारी की है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि सितंबर-अक्टूबर की बाढ़ से बही प्रदूषण की स्थिति वापस लौट आई है.
अक्टूबर 2025 की मासिक रिपोर्ट में जहां यमुना नदी की स्थिति में मामूली सुधार था, वहीं दिसंबर आते-आते यमुना में फेकल कोलीफॉर्म का स्तर 92,000 तक पहुंच गया है, जो सुरक्षित सीमा से 37 गुना अधिक है. चौंकाने वाली बात ये है कि नवंबर की रिपोर्ट में कई स्थानों पर घुलित ऑक्सीजन (DO) का स्तर शून्य पाया गया है, जो जलीय जीवन के लिए घातक है. रिपोर्ट में देरी व एसटीपी (STP) के विफल मानकों ने यह संकेत दिया है कि यमुना सफाई केवल चुनावी एजेंडा बनकर रह गई है, जबकि धरातल पर नदी की स्थिति चिंताजनक है.
यमुना रिपोर्ट की पारदर्शिता पर सवाल: डीपीसीसी ने अक्टूबर की रिपोर्ट समय पर जारी की थी, लेकिन नवंबर व दिसंबर की रिपोर्ट को दबाए रखा गया, जिन्हें अब जनवरी 2026 में सार्वजनिक किया गया है. यह डीपीसीसी की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर सवाल खड़े करती है. डीपीसीसी की अक्टूबर बनाम नवंबर-दिसंबर रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ के बाद का क्लीन-अप इफेक्ट दिखा, लेकिन नवंबर आते-आते खत्म हो गया और प्रदूषण का स्तर फिर से खतरनाक स्थिति में पहुंच गया.
मानक से कई गुना ज्यादा प्रदूषित यमुना नदी: फेकल कोलीफॉर्म का स्तर दिसंबर में बढ़कर 92,000 पहुंच गया, जो मानक सीमा (2,500) से लगभग 37 गुना ज्यादा है. घुलित ऑक्सीजन (BOD) का स्तर जहां अक्टूबर में 2.5 था, वह नवंबर में बढ़कर 3.0 हो गया. नवंबर की रिपोर्ट में ISBT ब्रिज और असगरपुर जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर घुलित ऑक्सीजन का स्तर NIL (शून्य) पाया गया, जिसका अर्थ है कि वहां जलीय जीवन का बचना संभव नहीं है.
सरकार की उदासीनता: दावों व हकीकत में अंतर: चुनावी दौर में भाजपा ने यमुना सफाई के लिए 1,816 करोड़ रुपये की योजनाओं का शिलान्यास किया था. 2028 तक एसटीपी (STP) क्षमता 1500 MGD करने का लक्ष्य रखा था. लेकिन वर्तमान स्थिति चिंताजनक है. नवंबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के 37 में से 12 एसटीपी मानकों पर खरे नहीं उतरे. ओखला, वसंत कुंज व यमुना विहार जैसे मुख्य एसटीपी में फेकल कोलीफॉर्म का स्तर निर्धारित सीमा से कई सौ गुना ज्यादा पाया गया है. अक्टूबर में बाढ़ के पानी से साफ हुई नदी में नवंबर और दिसंबर में दोबारा जहरीला सफेद झाग दिखाई देने लगा है, जो अनुपचारित सीवेज व फॉस्फेट की अधिकता का प्रमाण है.
रिपोर्ट में देरी व जमीनी स्तर पर बढ़ते प्रदूषण के आंकड़े बताते हैं कि यमुना की सफाई अब केवल फाइलों व भाषणों तक सीमित होती जा रही है. अगर यही स्थिति रही तो 2026 का साल यमुना के लिए एक बार फिर केवल 'वादों का साल' बनकर रह जाएगा.
