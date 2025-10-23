ETV Bharat / state

जहरीली हुई दिल्ली-एनसीआर की हवा तो पैक हुये पहाड़, नैनीताल में उमड़ी पर्यटकों की भीड़

नैनीताल: दीपावली वीकेंड पर सरोवर नगरी नैनीताल में पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है. दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ और अन्य बड़े शहरों से पर्यटक नैनीताल का रुख कर रहे हैं. महानगरों में प्रदूषण और बढ़े AQI से स्तर से राहत पाने के लिए लोग नैनीताल की ओर रुख कर रहे हैं.

नैनीताल में फिलहाल मौसम बेहद साफ, खुशनुमा और प्रदूषण रहित है. इन दिनों दिल्ली की हवा दिन प्रतिदिन प्रदूषित होती जा रही है. दिल्ली की हवा का AQI लेवल बढ़ता जा रहा है. आलम ये है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में AQI लेवल 600 तक पहुंच चुका है. ऐसे मैं दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है. इसका कारण दिवाली के दौरान हुआ प्रदूषण है. दिल्ली के प्रदूषण से निजात पाने के लिए काफी संख्या में पर्यटक नैनीताल पहुंच रहे हैं.

नैनीताल में अप्रैल माह में हुई नाबालिग से दुष्कर्म की घटना के बाद से पर्यटन सीजन बेहद कम था, लेकिन अब दीपावली के बाद पर्यटकों से इन दिनों सरोवर नगरी गुलज़ार होने लगी. दिल्ली से नैनीताल घूमने पहुंची पर्यटक प्रियांशी अग्रवाल ने बताया दिल्ली में इन दिनों प्रदूषण का कहर है. पूरी दिल्ली में धुंध छाई हुई है. सांस लेने में तक लोगों को तकलीफ हो रही है. दिल्ली की हवा का AQI लेवल बढ़ा हुआ है. जिस वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने बताया पहाड़ों में इन दिनों ठंड है. नैनीताल में मौसम खुशनुमा बना हुआ है.

दिल्ली से नैनीताल पहुंचे पर्यटक शिवांग ने बताया दिल्ली में स्थिति बेहद खराब है. यही वजह है कि वो कुछ दिन नैनीताल घूमने आ गए हैं. यहां के प्राकृतिक नजारे, शुद्ध वातावरण उन्हें बेहद पसंद है. हालांकि पहाड़ों में ठंड बढ़ चुकी है, लेकिन नैनीताल में उन्हें काफी अच्छा लग रहा है.