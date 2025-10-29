ETV Bharat / state

दिल्ली मेट्रो के निर्माण स्थलों पर GRAP लागू करने की तैयारी तेज, DMRC के MD ने लिया जायजा

प्रदूषण नियंत्रण के लिए ये खास निर्देश: डॉ. विकास कुमार ने निर्माण स्थलों पर धूल व कचरे से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए अपनाए गए उपायों की विस्तार से समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण सामग्री को ढककर रखा जाए, सड़कों पर नियमित पानी का छिड़काव हो और वाहनों के पहिए साइट से निकलने से पहले धोए जाएं, जिससे शहर की सड़कों पर मिट्टी या मलबा न फैले. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि निर्माण व डिमोलिशन वेस्ट का उचित निपटान और रीसाइक्लिंग सुनिश्चित की जाए.

इस निरीक्षण के दौरान डॉ. विकास कुमार के साथ डीएमआरसी के सिविल व पर्यावरण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे. उन्होंने निर्माण स्थलों पर प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सुनिश्चित किया कि ग्रैप (GRAP) के तहत तय सभी दिशानिर्देशों का पालन सख्ती से किया जाए.

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने निर्माण स्थलों पर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) को लागू करने की तैयारी तेज कर दी है. इसको लेकर बुधवार को डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक डॉ. विकास कुमार ने फेज-IV के कृष्णा पार्क एक्सटेंशन–आरके आश्रम मार्ग कॉरिडोर के तहत आने वाले अशोक विहार व डेरावल नगर मेट्रो निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया.

अभी प्रदूषण नियंत्रण के ये हैं इंतजाम: डीएमआरसी अधिकारियों ने बताया कि निर्माण कार्य शुरू होने के साथ ही प्रदूषण नियंत्रण के कई उपाय अपनाए जा चुके हैं. इनमें एंटी-स्मॉग गन, व्हील वॉशिंग सिस्टम और रीसाइक्लिंग यूनिट्स शामिल हैं. डीएमआरसी एनसीआर की पहली निर्माण एजेंसी रही है, जिसने सरकार द्वारा इसे अनिवार्य किए जाने से पहले ही एंटी-स्मॉग गन लगाई थी. वर्तमान में लगभग 82 एंटी-स्मॉग गन अलग-अलग निर्माण स्थलों पर स्थापित हैं. आवश्यकता के अनुसार इनकी संख्या बढ़ाई भी जाएगी.

दिल्ली मेट्रो निर्माण स्थल (ETV Bharat)

कवायद से प्रदूषण नियंत्रण की उम्मीद: डॉ. विकास कुमार ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली मेट्रो के निर्माण कार्य से प्रदूषण स्तर में कोई अतिरिक्त योगदान न हो. सभी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है. दिल्ली में सर्दियों के मौसम की शुरुआत के साथ ही वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है. ऐसे में डीएमआरसी द्वारा किए जा रहे ये कदम न सिर्फ मेट्रो निर्माण के दौरान पर्यावरणीय जिम्मेदारी का उदाहरण हैं, बल्कि शहर में प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में एक आवश्यक पहल भी मानी जा रही है.

डीएमआरसी के एमडी (ETV Bharat)

प्रदूषण की स्थिति देख मेट्रो के फेरे बढ़ाने का निर्देश: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर के कारण अभी ग्रेप दो लागू है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक डॉ. विकास कुमार ने परिचालन टीम को कार्यदिवसों में यात्रियों की संख्या देखते हुए कॉरिडोर पर 40 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाने का निर्देश दिया है. इसका उद्देश्य लोगों को अपने वाहनों के बजाय मेट्रो का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में राजधानी में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को कम करने में मदद करना है. इसके अलावा, उन्होंने आने वाले दिनों में अधिकारियों द्वारा GRAP-III लागू किए जाने की स्थिति में अतिरिक्त फेरों की संख्या को 40 से बढ़ाकर 60 करने का भी निर्देश दिया है.

