''प्रदूषण की जंग में पेड़-पौधे हैं असली साथी'', दिवाली पर पूनम शर्मा की अनोखी मुहिम

दिल्ली की रहने वाली पूनम शर्मा ने इस बार की दिवाली को एक नया अर्थ दिया है. प्रदूषण रहित और हरियाली से भरपूर दिवाली.

दिवाली पर अनोखी मुहिम
दिवाली पर अनोखी मुहिम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 19, 2025 at 4:33 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली की आनंद विहार रहने वाली पूनम शर्मा ने इस बार की दिवाली को एक नया अर्थ दिया है. प्रदूषण रहित और हरियाली से भरपूर दिवाली. पिछले पांच वर्षों से लगातार पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहीं पूनम अब सखी वृक्ष मेरा परिवार नामक एक अनोखी मुहिम की अगुवाई कर रही हैं. इस मुहिम का संदेश है कि हर त्योहार, हर खुशी और हर अवसर पर एक पौधा अवश्य लगाएं, क्योंकि यही सच्ची पूजा और प्रकृति के प्रति आभार का प्रतीक है.

पूनम शर्मा बताती हैं कि उन्होंने पेड़-पौधों को केवल हरियाली का प्रतीक नहीं, बल्कि अपना सखी सच्चा दोस्त माना है. उनका कहना है, “जब भी आप किसी वृक्ष या पौधे के सामने सच्चे मन से बात करते हैं, तो वह आपकी भावनाओं को समझता है. प्रकृति जीवंत है, वह हमारी संवेदनाओं को महसूस करती है.” पूनम का विश्वास है कि पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत भी हैं.

पूनम शर्मा, पर्यावरण प्रेमी (ETV Bharat)

दिवाली पर पूनम शर्मा की अनोखी मुहिम: उनकी यह सोच समाज में तेजी से फैल रही है. पूनम का परिवार भी इस मिशन में उनके साथ है। वह बताती हैं कि जब भी वह किसी यात्रा पर निकलती हैं, तो उनकी गाड़ी में हमेशा पौधे रखे होते हैं. जहां भी थोड़ी सी जगह मिलती है, हम वहां पौधा लगा देते हैं. आज कई जगहों पर वे पौधे बड़े पेड़ों में बदल गए हैं, जिनकी छांव और फल देखकर दिल को सुकून मिलता है. उन्होंने कहा कि नीम, पीपल, बेल के अधिक पेड़ हर एक महीने में पाच वृष लगाने का लक्ष्य जब तक जिंदगी तब तक यहा मुहिम चलेगी. पूनम के मुताबिक 300 से अधिक छोटे पौधे लगवा चुके है और 150 से अधिक बड़े पौधे लगा चुके हैं.

हरियाली से भरपूर दिवाली
हरियाली से भरपूर दिवाली (ETV Bharat)

प्रदूषण की जंग में असली साथी यही वृक्ष: इस दिवाली पर पूनम ने लोगों से अपील की है कि पटाखों की जगह पौधे जलाएं, यानी दीप जलाएं हरियाली के नाम पर. उनका कहना है, प्रदूषण की जंग में असली साथी यही वृक्ष हैं. ये हमें सांस लेने की आज़ादी देते हैं और हमारे शहर की हवा को बचाते हैं. उनकी सखी वृक्ष मुहिम अब दिल्ली से बाहर भी फैल रही है. कई स्कूलों, सामाजिक संगठनों और महिला समूहों ने उनके संदेश को अपनाया है. पूनम कहती हैं, “अगर हर परिवार सिर्फ एक पौधा हर त्यौहार पर लगाए, तो दिल्ली फिर से हरियाली की चादर ओढ़ लेगी.”

इस दिवाली पूनम शर्मा और उनकी टीम ने नारा दिया है “यह दिवाली हरियाली वाली सखी वृक्ष संग मनाओ खुशहाली.” पूनम शर्मा के पति अतुल शर्मा ने कहा कि घर का हर सदस्य पूनम का साथ देता है क्योंकि यह सिर्फ एक संदेश नहीं, बल्कि एक नई सोच है जो प्रदूषण मुक्त, स्वच्छ और स्वस्थ समाज की दिशा में रोशनी की तरह फैल रही है.


