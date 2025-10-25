ETV Bharat / state

कहीं लापरवाही से बढ़ रहा प्रदूषण, तो कहीं अभियान चलाकर दी जा रही राहत, जानिए क्या बोले विधायक

दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार गंभीर बना हुआ है. एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) “गंभीर से बहुत खराब” श्रेणी के बीच झूल रहा है.

दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण अभियान
दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण अभियान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 25, 2025 at 8:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दीपावली के बाद दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार गंभीर बना हुआ है. राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) “गंभीर से बहुत खराब” श्रेणी के बीच झूल रहा है. ऐसे में दिल्ली सरकार ने शहर भर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई स्तरों पर प्रयास तेज कर दिए हैं. दिल्ली के कनॉट प्लेस, कालकाजी, नेहरू प्लेस जैसे क्षेत्रों में यह प्रयास किया गया है, इन्हीं प्रयासों के तहत शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में एक नई पहल की गई है, जिससे स्थानीय स्तर पर लोगों को राहत देने की कोशिश की जा रही है.

शाहदरा विधानसभा के विधायक संजय गोयल ने शनिवार क्षेत्र में पांच स्प्लिंकर मशीनों का शुभारंभ किया. इन मशीनों की मदद से विवेक विहार, दिलशाद गार्डन, झिलमिल, बिहारी कॉलोनी और शाहदरा के अन्य इलाकों में मुख्य सड़कों, बाजारों और रिहायशी क्षेत्रों में नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाएगा. यह कदम खासतौर पर धूल और सूक्ष्म कणों PM 2.5 और PM 10 को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है, जो हवा को और अधिक जहरीला बना रहे हैं.

दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण अभियान (ETV Bharat)

केवल पानी का छिड़काव प्रदूषण का स्थायी समाधान नहीं: विधायक गोयल ने इस अवसर पर कहा कि दिल्ली सरकार लगातार प्रदूषण के खिलाफ युद्धस्तर पर काम कर रही है. “निर्माण कार्य, वाहनों से निकलने वाला धुआं और बाहरी राज्यों से आने वाले प्रदूषक दिल्ली की हवा को खराब कर रहे हैं. ऐसे में स्प्लिंकर मशीनों से नियमित छिड़काव वायु गुणवत्ता सुधारने में मददगार साबित होगा,” उन्होंने कहा कि पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि केवल पानी का छिड़काव प्रदूषण का स्थायी समाधान नहीं है. इसके साथ ही, वाहन उत्सर्जन नियंत्रण, निर्माण स्थलों पर सख्त निगरानी और कचरा प्रबंधन जैसे दीर्घकालिक कदम जरूरी हैं.

दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण अभियान
दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण अभियान (ETV Bharat)

हर विधानसभा क्षेत्र में चलेगा अभियान: दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि प्रदूषण नियंत्रण अभियान अब सिर्फ केंद्रीय क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर भी इसी तरह की कार्रवाइयाँ की जाएंगी, ताकि राजधानी की हवा को स्वच्छ बनाया जा सके.

लापरवाही की वजह से बढ़ रहा प्रदूषण : गांधी नगर के सड़क किनारे अवैध रूप से पड़े कपड़ों की कतरन और कूड़े के ढेर में अचानक आग लग गई, जिससे पूरा इलाका धुएं की काली चादर से ढक गया. सत्यम वर्मा जिसने दमकल विभाग ओर दिल्ली पुलिस को सूचना दी, उसने बताया कि वह तीन गली पीछे रेलवे लाइन के उस पार रहते हैं, जब उनको एकदम दृश्य देखने को मिला कि आकाश में धुआं धुआं हो रहा है. निगम पार्षद हाजी समीर शास्त्री पार्क का कहना है कि वह दुकानदारों से और बास्केट संगठन से बात कर चुके हैं लेकिन इसका निर्णय नहीं निकलता क्योंकि प्राइवेट कर्मचारी जो गली मोहल्ले से कूड़ा उठाकर यहां फेंक देते हैं.

यह भी पढ़ें-

TAGGED:

POLLUTION IN DELHI NCR
AQI IN DELHI NCR
DELHI NCR AQI LEVEL
AIR POLLUTION IN DELHI NCR
POLLUTION CONTROL CAMPAIGN IN DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अबकी बार मोदी सरकार, ठंडा मतलब कोका-कोला ऐड स्लोगन देने वाले पीयूष पांडे का निधन

दूषित भोजन खाने से पांच लोगों की मौत, अबूझमाड़ में अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग

Microsoft Edge में अब सभी के लिए लॉन्च हुआ AI Copilot मोड, क्या ChatGPT Atlas को मिलेगी टक्कर?

फ्रेंच ओपन: भारतीय बैडमिंटन के लिए निराशाजनक दिन, दूसरे राउंड में ही खत्म हुई भारत की चुनौती

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.