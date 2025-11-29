Delhi-NCR में बोझ हुई हर सांस, AQI अब भी 'बहुत खराब' श्रेणी में, पढ़िए अपने शहर का हाल

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से राहत नहीं (ETV Bharat)
नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर के लोग बीते आठ हफ्तों से हफ्तों से प्रदूषण की मार झेल रहे हैं. आने वाले दिनों में भी दिल्ली एनसीआर के लोगों को बढ़ते प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद नहीं नजर आ रही है. फिलहाल, दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 'बहुत खराब' श्रेणी में हैं. जोकि 300 के पार है.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 से 400 के बीच होने पर लंबे समय तक खुली हवा के संपर्क में रहने से सांस संबंधित बीमारियां हो सकती हैं. देश की राजधानी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स नवंबर में एक भी दिन 300 के नीचे नहीं रहा है. यानी कि दिल्ली एनसीआर के लोग बीते एक महीने से ऐसी हवा में सांस ले रही हैं जोकि साथ संबंधित बीमारियों का खतरा पैदा कर रही है.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किए गए आंकड़े दिल्ली एनसीआर के निवासियों में काफी चिंता पैदा कर रहे हैं. शनिवार, 29 नवंबर 2025 की सुबह 6:00 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 344 दर्ज किया गया है. गाजियाबाद का 340, नोएडा का 354 और ग्रेटर नोएडा का 335 दर्ज हुआ है. आंकड़े साफ बता रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहां पर लोगों को सांस लेने के लिए शुद्ध हवा मिल रही हो. वहीं, माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने से दिल्ली एनसीआर की एयर क्वालिटी इंडेक्स में और इजाफा होने की संभावना है.
बढ़ते प्रदूषण के चलते जहां एक तरफ पहले से गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को परेशानी हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ अब स्वस्थ लोग भी प्रदूषण की चपेट में आ रहे हैं. लंबे समय तक खुली हवा में रहने पर लोगों को आंखों में जलन महसूस हो रही है. जो की बार-बार आंखों को धोने के बाद भी बरकरार है. इतना ही नहीं प्रदूषित हवा में सांस लेना अब आसान नहीं रहा है. थोड़ा बहुत भारी काम करने से लोगों का सांस फूल रहा है और सांस लेने में गले में जलन का एहसास हो रहा है. फिलहाल, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की रोकथाम को लेकर तमाम कोशिशें को की जा रही है लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स में कोई खास गिरावट नहीं देखी जा रही है.
माना जा रहा है कि यदि हवा की रफ्तार में इजाफा होता है तो दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स नीचे आ सकता है. ऐसा पहली बार नहीं है कि ठंड का मौसम शुरू होते ही दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ गया हो बल्कि कई सालों से दिल्ली एनसीआर के लोग इस समस्या से परेशान हैं. प्रदूषण हर साल लोगों के लिए आफत बनता है और दिल्ली एनसीआर की सरकारी इस समस्या से बखूबी अवगत है लेकिन प्रदूषण की रोकथाम को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है.
द सोशल परपज ट्रस्ट (The Social Purpose Trust) तकरीबन एक दशक से क्लाइमेट चेंज पर काम कर रही है. द सोशल परपज ट्रस्ट के संस्थापक आलोक राय बताते हैं, प्रदूषण नियंत्रण में सरकार के साथ-साथ आम जनता को भी सहयोग करना होगा. दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण फैलाने में सबसे ज्यादा योगदान वाहनों का है. सड़कों पर लगातार बढ़ रही वाहनों की संख्या के कारण यातायात का धीमा होना या रुक जाना प्रदूषण का मुख्य कारण है. एयर क्वालिटी इंडेक्स को नियंत्रित करने के लिए डस्ट को नियंत्रित करना भी बेहद आवश्यक है. प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार को बड़े स्तर पर पॉलिसी में बदलाव करने की भी आवश्यकता है. वहीं, इसमें आम जनता का योगदान भी बेहद महत्वपूर्ण है. यदि प्रत्येक व्यक्ति छोटे-छोटे कदम जैसे की पौधारोपण, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल आदि उठाए जाए तो बड़े स्तर पर बदलाव लाया जा सकता है. आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध वायु देने के लिए हमें अब सजग होना पड़ेगा.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिल्ली एनसीआर के सभी इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स का डाटा जारी किया जाता है. नीचे दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के विभिन्न इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स का डाटा मौजूद है. यहां से आप अपने क्षेत्र के प्रदूषण के हालात देख सकते हैं.
