नमी की कमी के कारण दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल आज स्थगित

इसकी पुष्टि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी की है. आईआईटी कानपुर की टीम अब मौसम की स्थितियों पर बारीकी से नजर रखेगी. मौसम विभाग से बेहतर नमी और बादल बनने की अनुकूल परिस्थितियों का पूर्वानुमान मिलने पर ही अगला ट्रायल किया जाएगा. दिल्ली सरकार को 30 नवंबर तक के लिए क्लाउड सीडिंग की मंजूरी मिली हुई है, और यदि आने वाले हफ्तों में सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, तो और उड़ानें निर्धारित की जा सकती हैं.

नई दिल्ली: छठ पूजा के बाद दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक स्तर से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश (क्लाउड सीडिंग) कराने की दिल्ली सरकार की कवायद को आज फिर झटका लगा. मंगलवार को किए गए ट्रायल में अपेक्षित परिणाम न मिलने के बाद, बुधवार को प्रस्तावित क्लाउड सीडिंग का ट्रायल बादलों में पर्याप्त नमी की कमी के कारण स्थगित कर दिया गया है. दिल्ली के लोगों को अभी भी प्रदूषण से स्थायी राहत के लिए प्रकृति की कृपा और प्रदूषण के जमीनी स्रोतों पर नियंत्रण का इंतजार करना होगा.

लगातार दूसरे दिन परीक्षण स्थगित: आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों की टीम, जो दिल्ली सरकार के साथ मिलकर यह प्रयोग कर रही है, ने पुष्टि की है कि आज कोई उड़ान नहीं भरी जाएगी. यह फैसला मंगलवार को किए गए दो क्लाउड सीडिंग ट्रायल के सीमित असर के बाद लिया गया है. मंगलवार के ट्रायल के बाद भी दिल्ली में बारिश नहीं हुई. हालांकि, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कुछ हिस्सों में हल्की फुहारें दर्ज होने की बात कही गईं है, जिसे वैज्ञानिकों ने तकनीकी सफलता बताया है.

आईआईटी कानपुर के निदेशक मनिंद्र अग्रवाल के अनुसार क्लाउड सीडिंग के लिए बादलों में कम से कम 50 फीसद नमी होना आदर्श स्थिति है, जबकि मंगलवार को परीक्षण के दौरान बादलों में नमी का स्तर मात्र 15-20 फीसद था. आज यानि बुधवार को भी नमी का स्तर मंगलवार जैसा ही होने के कारण, टीम ने फैसला किया कि कम नमी वाले बादलों पर एक और प्रयास करने का कोई वैज्ञानिक औचित्य नहीं है.

दिल्ली में क्लाउड सीडिंग (ETV Bharat)

परीक्षण का सीमित असर और खर्च: दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए यह क्लाउड सीडिंग पहल शुरू की है, जिसके तहत कुल पाँच परीक्षणों पर 3.2 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. मंगलवार के दो परीक्षणों के बाद, सरकार ने दावा किया कि क्लाउड सीडिंग वाले क्षेत्रों (मयूर विहार, करोल बाग, बुराड़ी) में PM2.5 और PM10 के स्तर में मामूली कमी आई है, लेकिन यह कमी विशेषज्ञों के अनुसार दीर्घकालिक समाधान नहीं है.

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि मंगलवार को क्लाउड सीडिंग के बाद दिल्ली के 20 चयनित मॉनिटरिंग स्टेशनों से प्रदूषण के आंकड़े एकत्र किए गए, जिनमें खास ध्यान पीएम2.5 और पीएम10 पर था. पहली उड़ान से पहले मयूर विहार, करोल बाग और बुराड़ी में पीएम2.5 क्रमशः 221, 230 और 229 µg/m³ दर्ज हुआ. ऑपरेशन के बाद ये स्तर घटकर 207, 206 और 203 µg/m³ रह गए. वहीं उन इलाकों में पीएम10 का स्तर इन्हीं स्थानों पर 207, 206 और 209 µg/m³ से घटकर 177, 163 और 177 µg/m³ तक आया. क्योंकि हवा की गति बहुत कम थी, यह गिरावट मुख्य रूप से बादलों में छोड़े गए कणों के प्रभाव से हुई, जिससे हवा में मौजूद धूलकण नीचे बैठ गए.



