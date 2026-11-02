ETV Bharat / state

दिल्ली एनसीआर में ठंड की दस्तक के साथ ही प्रदूषण का दिखने लगा असर,कोहरे की चादर में लिपटा शहर

इंडिया गेट और जनपथ के आसपास इलाके में AQI 335 पहुंचा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली में मौसम साफ और सर्द बना हुआ है. चक्रवाती तूफान 'अर्नब' के प्रभाव से हुई बारिश के बाद अब तापमान में बड़ी गिरावट आई है और ठंड ने दस्तक दे दी है. वहीं दिल्ली में बारिश के बाद भी अब एक बार लेवल में कोई सुधार नहीं है राजधानी दिल्ली की हवा प्रदूषण होती नजर आ रही है. मौसम विभाग के मुताबिक कल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक नवंबर को न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है जो कि साल 2023 के बाद सबसे कम है और सीजन के औसत से 1.9 डिग्री सेल्सियस कम है।साल 2023 में 1 नवंबर को न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।रविवार शाम साढ़े पांच बजे तक सापेक्ष आर्द्रता 75 प्रतिशत दर्ज की गई.