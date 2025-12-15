दिल्ली-NCR में आपातकाल जैसे हालात, बेहद खतरनाक स्तर पर प्रदूषण, 50 फीसदी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम
दिल्ली में प्रदूषण से हालात खराब, सुबह 7:00 बजे कुहासे की वजह से सड़क और पार्कों में विजिबिलिटी जीरो रही.
December 15, 2025
Updated : December 15, 2025 at 12:16 PM IST
नई दिल्ली : दिल्ली-एनसीआर में पॉल्यूशन खतरनाक रूप ले चुका है. दूषित हवा के साथ-साथ कुहासा भी लोगों के लिए आफत साबित हो रहा है. देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली के प्रदूषण पर संज्ञान लिया है.
अदालत का सख्त रवैय्या नजडर आ रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह प्रभावी आदेश जारी करेगा, जिन्हें लागू किया जा सके, कोर्ट ने कहा कि वह दिल्ली-एनसीआर में गंभीर वायु प्रदूषण से जुड़े मामलों पर 17 दिसंबर को सुनवाई करेगा.
Air pollution: Supreme Court says it will pass effective orders, which can be enforceable.
Supreme Court says it will hear on December 17 matters relating to severe air pollution in Delhi-NCR
दिल्ली के कई इलाकों में कुहासे की वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी जीरो रही. जिसके वजह से लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं .उनका मानना है कि पहले हम पॉल्यूशन के स्मॉग से परेशान थे तो वही आज से ठंड का सितम भी बढ़ा है और कुहासे का कहर भी देखने को मिल रहा है. हालांकि पॉल्यूशन की वजह से कुहासे के साथ गिरने वाली ओस की बूंदे दिखाई नहीं दे रही.
VIDEO | Anti-Smog gun being used to sprinkle water on the roads in Delhi to reduce dust and air pollution. Visuals from India Gate area.
With air quality worsening across the Delhi-NCR region, GRAP-4 has been invoked to curb pollution.
(Full… pic.twitter.com/Rt70hn89qs
कोहरे की मोटी चादर में लिपटी दिखी दिल्ली : राजधानी में सुबह-सुबह आज कोहरे की मोटी चादर छायी रही. हालांकि ठंड बढ़ने के साथ- साथ रात के समय भी विजिबिलिटी घटने लगी है. इतना ही नहीं प्रदूषण के कारण अब लोगों को सांस लेने में भी समस्या हो रही है.आज सुबह 7:00 बजे कुहासे की वजह से सड़क और पार्कों में विजिबिलिटी जीरो रही और 5 मीटर के बाद सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा.
दो दिन से कोहरे से परेशान है दिल्ली के लोग : दिल्ली में रविवार से ठंड का सितम भी बढ़ा जिसकी वजह से दो दिन से से कुहासा देखा जा रहा है. जहां दिल्ली के लोग पहले से ही पॉल्यूशन के स्मॉग से परेशान थे ही वहीं अब कुहासे के कारण दोहरी मार प्रकृति की झेलनी पड़ रही है. जैसा कि आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि तुगलकाबाद के महरौली-बदरपुर रोड पर फॉग की वजह से विजिबिलिटी जीरो के बराबर है सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा जिससे लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है.
दिल्ली में ग्रैप 4 लागू :दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए दिल्ली सरकार के द्वारा भी एक बार फिर से ग्रैप 3 और ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है तो वही आज का वायु सूचकांक 448 पहुंच गया है. पार्क में टहलने वाले लोगों ने बताया है कि हम लोग सुबह-सुबह पार्क में टहलने के लिए पहुंचे हैं लेकिन आज से ठंड का सितम भी बढ़ गया है तो वहीं कई सड़कों पर भी विजिबिलिटी जीरो है जिससे रोड एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ गया है.
दिल्ली में AQI 900 पहुंचा: बीते दिन पूर्व IPS अधिकारी किरण बेदी ने X पर एक पोस्ट शेयर किया. जिसमें दिल्ली में AQI 900 दिखाई दे रहा था.आज सुबह एक पोस्ट में पूर्व IPS ने लिखा कि दिल्लीवालों को जीना है और उन्हें स्वच्छ हवा चाहिए. इस वक्त दिल्ली पूर्ण रूप से गैस चैंबर बन चुकी है जहां लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है.पॉल्यूशन की वजह से दिन भर दिल्ली में धुआं भरा हुआ रहता है.
December 14, 2025
जगह-जगह पर स्मॉग टावर लगाने की जरूरत : साउथ दिल्ली के लोगों ने मांग की है दिल्ली में जगह-जगह पर स्मॉग टावर लगाने चाहिए क्योंकि एक स्मॉग टावर 300 मीटर तक के दायरे में हवा को शुद्ध रखता है सरकार को इन सब महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान देना चाहिए. अब तो भाजपा की सरकार ट्रिपल सरकार है केंद्र में भी दिल्ली में भी और नगर निगम में भी इसके बावजूद अगर हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं होता है तो यह सरकार की कमी है.
50% कर्मचारियों को दिया गया वर्क फ्रॉम होम :
दिल्ली सरकार के द्वारा ग्रेप 4 के तहत कई प्रकार की पाबंदियां लगा दी गई है जिसमें डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों पर जो भारी वाहन है उन पर बैन लगा दिया है साथ ही सरकारी और गैर सरकारी 50% कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह दी गई है प्राइमरी स्कूल से लेकर 11वीं तक के स्कूल को ऑनलाइन पढ़ने की बात कही गई है. वही दिल्ली ट्रैफिक के द्वारा भी एडवाइजरी जारी की गई है कि दिल्ली में बढ़ते कुहासे को देखते हुए स्पीड लिमिट 40 रखा गया है.
