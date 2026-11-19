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दिल्ली-NCR में प्रदूषण से फिर हवा हुई जहरीली, 300 के करीब पहुंचा AQI

दिल्ली का मौसम ( Photo Credit; ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में बीते दिनों प्रदूषण स्तर में गिरावट देखने को मिली थी लेकिन अब एक बार फिर प्रदूषण का ग्राफ बढ़ना शुरू हो गया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मिले आंकड़ों के मुताबिक, आज दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 286, गाजियाबाद का 222, नोएडा का 240 और ग्रेटर नोएडा का 277 दर्ज किया गया है. प्रदूषण बढ़ने के पीछे मुख्य वजह हवा की सुस्त होती रफ्तार बताई जा रही है. वहीं, आने वाले दिनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स में और इजाफा होने की उम्मीद है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 19 नवंबर को दिल्ली के औसत एक यूआई में 54 पॉइंट का इजाफा हुआ है. दिल्ली के 59 इलाकों का सीपीसीबी द्वारा डाटा जारी किया गया है जिसमें से 18 इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स रेड जोन में पहुंच गया है जबकि बाकी अन्य सभी इलाको का प्रदूषण स्तर ऑरेंज जोन यानी कि खराब श्रेणी में बना हुआ है. आज गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी 27 पॉइंट का इजाफा हुआ है, ग्रेटर नोएडा में 50 पॉइंट और नोएडा के एयर क्वालिटी इंडेक्स में 26 पॉइंट्स की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.