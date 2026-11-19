दिल्ली-NCR में प्रदूषण से फिर हवा हुई जहरीली, 300 के करीब पहुंचा AQI
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 19 नवंबर को दिल्ली के औसत एक यूआई में 54 पॉइंट का इजाफा हुआ है.
Published : November 19, 2026 at 9:08 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में बीते दिनों प्रदूषण स्तर में गिरावट देखने को मिली थी लेकिन अब एक बार फिर प्रदूषण का ग्राफ बढ़ना शुरू हो गया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मिले आंकड़ों के मुताबिक, आज दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 286, गाजियाबाद का 222, नोएडा का 240 और ग्रेटर नोएडा का 277 दर्ज किया गया है. प्रदूषण बढ़ने के पीछे मुख्य वजह हवा की सुस्त होती रफ्तार बताई जा रही है. वहीं, आने वाले दिनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स में और इजाफा होने की उम्मीद है.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 19 नवंबर को दिल्ली के औसत एक यूआई में 54 पॉइंट का इजाफा हुआ है. दिल्ली के 59 इलाकों का सीपीसीबी द्वारा डाटा जारी किया गया है जिसमें से 18 इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स रेड जोन में पहुंच गया है जबकि बाकी अन्य सभी इलाको का प्रदूषण स्तर ऑरेंज जोन यानी कि खराब श्रेणी में बना हुआ है. आज गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी 27 पॉइंट का इजाफा हुआ है, ग्रेटर नोएडा में 50 पॉइंट और नोएडा के एयर क्वालिटी इंडेक्स में 26 पॉइंट्स की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
#WATCH दिल्ली: CPCB (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) के अनुसार, अक्षरधाम मंदिर के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 265 है, जिसे 'खराब' श्रेणी में रखा गया है। (वीडियो सुबह 06:05 बजे की है) https://t.co/yEHmbrSkYO— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 19, 2026
दिल्ली के सबसे प्रदूषित इलाके
यदि दिल्ली का प्रदूषण स्तर 300 के पार पहुंचता है तो ग्रेप के तीसरे चरण की पाबंदियां फिर लागू होने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने के साथ हवा की रफ्तार और सुस्त होने की आशंका है. ऐसे में अगर हवा की रफ्तार स्वस्थ पड़ती है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी हो सकती है. फिलहाल, बढ़ता हुआ प्रदूषण बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है. प्रदूषण की रोकथाम को लेकर तमाम दावे तो किए जाते हैं लेकिन अंत में हवा की रफ्तार बढ़ने से ही प्रदूषण कम होता है.
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन और सरकार की मॉनिटरिंग सिस्टम का मुख्यमंत्री ने जायजा लिया और मंत्रियों संग बैठक की थी. बीते कुछ दिनों की तुलना में हवा की गुणवत्ता में थोड़ा बहुत सुधार जरूर दर्ज किया गया है, लेकिन लोगों को अभी भी प्रदूषण से पूरी तरह राहत नहीं मिल पाई है. बढ़ते प्रदूषण के हालात की समीक्षा करने और इससे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई थी.
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