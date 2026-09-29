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Delhi Pollution: IIT दिल्ली के साथ मिलकर PM2.5 और PM10 के स्रोतों की होगी रियल-टाइम निगरानी

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, पर्यावरण मंत्री सिरसा व अन्य संबंधित अधिकारी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए रेखा सरकार द्वारा ‘विंटर एक्शन प्लान 2026-27’ लागू कर दिया गया है. इसी क्रम में मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई दिल्ली कैबिनेट की बैठक में प्रदूषण नियंत्रण के लिए जमीनी स्तर पर सफाई व्यवस्था को मजबूत करने और प्रदूषण के स्रोतों की वैज्ञानिक व रियल-टाइम पहचान करने से जुड़े दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं.