Delhi Pollution: IIT दिल्ली के साथ मिलकर PM2.5 और PM10 के स्रोतों की होगी रियल-टाइम निगरानी
प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों की पहचान और उनकी मात्रा का वैज्ञानिक विश्लेषण 24 घंटे लगातार होगा.
Published : September 29, 2026 at 7:00 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए रेखा सरकार द्वारा ‘विंटर एक्शन प्लान 2026-27’ लागू कर दिया गया है. इसी क्रम में मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई दिल्ली कैबिनेट की बैठक में प्रदूषण नियंत्रण के लिए जमीनी स्तर पर सफाई व्यवस्था को मजबूत करने और प्रदूषण के स्रोतों की वैज्ञानिक व रियल-टाइम पहचान करने से जुड़े दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं.
मिली जानकारी के अनुसार, पहले निर्णय के तहत छोटी सड़कों पर मशीनीकृत सफाई व्यवस्था का विस्तार किया जाएगा. इसके लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को 30 इलेक्ट्रिक वाहन आधारित मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें (MRSM) उपलब्ध कराने के लिए अनुदान दिया जाएगा. वहीं, दूसरे निर्णय के अंतर्गत आईआईटी दिल्ली के सहयोग से पीएम2.5 और पीएम10 के प्रदूषण स्रोतों की लगातार रियल-टाइम पहचान और विश्लेषण की व्यवस्था विकसित की जाएगी.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रदूषण के हर प्रमुख स्रोत पर एक साथ काम किया जाए और उसके लिए पर्याप्त संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएं. मुख्यमंत्री ने बताया कि सड़क की धूल, वाहनों से होने वाला प्रदूषण, निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों से निकलने वाली धूल, औद्योगिक प्रदूषण, कचरा व बायोमास जलाने से होने वाले प्रदूषण, हरित क्षेत्र बढ़ाने और नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन जैसे सभी क्षेत्रों में सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है.
अब रियल-टाइम बताएगा कहां से आ रहा है प्रदूषण
कैबिनेट ने आईआईटी दिल्ली के साथ साझेदारी में पीएम2.5 और पीएम10 के निरंतर रियल-टाइम सोर्स अपोर्शनमेंट यानी प्रदूषण के स्रोतों की पहचान और उनका आकलन को भी स्वीकृति दी है. इसके तहत प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों की पहचान और उनकी मात्रा का वैज्ञानिक विश्लेषण 24 घंटे लगातार किया जा सकेगा. इस व्यवस्था के माध्यम से वाहनों से होने वाला प्रदूषण, सड़क की धूल, बायोमास जलाना जैसे प्रदूषण स्रोतों की पहचान और आकलन किया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने बताया कि राउज एवेन्यू स्थित मौजूदा सुपर साइट को वैज्ञानिक संचालन के लिए फिर से सक्रिय किया जाएगा. इसके साथ मोबाइल प्रयोगशाला को भी दोबारा सक्रिय किया जाएगा, जिससे प्रदूषण वाले हॉटस्पॉट और स्थानीय स्रोतों का लक्षित अध्ययन किया जा सकेगा. आईआईटी दिल्ली के साथ यह सहयोग पांच वर्षों के लिए होगा और इस पर लगभग 19.22 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.
छोटी सड़कों तक पहुंचेगी मशीनीकृत सफाई व्यवस्था
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि सड़क की धूल को कणीय प्रदूषण (पार्टिकुलेट पॉल्यूशन) का एक महत्वपूर्ण स्रोत मानते हुए कैबिनेट ने उन छोटी सड़कों पर मशीनीकृत सफाई का विस्तार करने का निर्णय लिया है, जहां फिलहाल ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है. इस पहल के तहत 10 मीटर से कम राइट ऑफ वे वाली लगभग 609 किलोमीटर लंबी सड़कें शामिल की गई हैं. इनमें 250 वार्डों की 854 सड़कों की पहचान की गई है.
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार इस पहल के लिए नगर निगम को अनुदान उपलब्ध कराएगी. वहीं, निगम जमीन पर मशीनों की तैनाती और संचालन करेगा. ईवी आधारित 30 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों की इस व्यवस्था पर 10 वर्षों में लगभग 393.73 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. इलेक्ट्रिक मशीनों के इस्तेमाल से प्रदूषण नियंत्रण के लिए की जाने वाली सफाई प्रक्रिया भी पर्यावरण के अनुकूल रहेगी. इस निर्णय के माध्यम से दिल्ली सरकार और नगर निगम मिलकर सड़क की धूल से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए जमीनी स्तर पर कार्रवाई को और व्यापक बनाएंगे.
प्रदूषण नियंत्रण के लिए पूरे वर्ष चलेगा अभियान
मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि कैबिनेट के ये दोनों फैसले एक-दूसरे के पूरक हैं, एक जमीनी स्तर पर कार्रवाई को ठोस बनाएगा, जबकि दूसरा उस कार्रवाई के पीछे के विज्ञान को दृढ़ करता है. ये दोनों मिलकर प्रदूषण से उसके स्रोत पर ही निपटने के लिए सरकार की उस रणनीति को दिखाते हैं जिसमें पर्याप्त फंड, अलग-अलग एजेंसियों के बीच तालमेल, साफ-सुथरी टेक्नोलॉजी और संस्थागत वैज्ञानिक विशेषज्ञता को एक साथ लाया गया है.
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