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दिल्ली में पॉल्यूशन इफेक्ट, DU के कई कॉलेजों में आज से ऑनलाइन पढ़ाई, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में 14 नवंबर तक चलेंगी कक्षाएं

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की बढ़ती समस्या अब कॉलेजों तक पहुंच गई है. हवा की खराब होती गुणवत्ता को देखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कॉलेजों ने पढ़ाई का तरीका बदल दिया है. छात्रों को प्रदूषित हवा में कॉलेज आने से बचाने के लिए 10 नवंबर से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की जा रही हैं. हालांकि, सभी कॉलेजों ने एक जैसी समय-सीमा तय नहीं की है. श्री वेंकटेश्वर कॉलेज ने 14 नवंबर तक ऑनलाइन पढ़ाई कराने का फैसला किया है, जबकि अन्य कई कॉलेजों में 10 नवंबर को ऑनलाइन कक्षाएं होंगी.

श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में पांच दिन ऑनलाइन पढ़ाई

श्री वेंकटेश्वर कॉलेज की ओर से जारी अपने नोटिस में बताया कि 10 से 14 नवंबर तक नियमित कक्षाएं ऑनलाइन संचालित की जाएंगी. हालांकि, प्रैक्टिकल वाले विषयों के लिए छात्रों को कॉलेज बुलाया जा सकता है. ऐसे विभाग अपनी जरूरत के अनुसार ऑफलाइन या हाइब्रिड तरीके से कक्षाएं चला सकेंगे. कॉलेज ने शिक्षकों को ऑनलाइन कक्षाओं और विद्यार्थियों की उपस्थिति का रिकॉर्ड रखने को भी कहा है.



इन कॉलेजों में 10 नवंबर को घर से होगी पढ़ाई

दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्य कॉलेजों ने भी 10 नवंबर को ऑनलाइन कक्षाएं चलाने का फैसला लिया है. इनमें दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, शहीद भगत सिंह कॉलेज, भगिनी निवेदिता कॉलेज, डॉ. भीमराव आंबेडकर कॉलेज और इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स कॉलेज ऑनलाइन कक्षाएं में संचालित करेंगे.इन कॉलेजों के विद्यार्थियों को 10 नवंबर को कक्षाओं के लिए कैंपस नहीं आना होगा. वे ऑनलाइन माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे.



प्रैक्टिकल की पढ़ाई रहेगी जारी

ऑनलाइन कक्षाओं का फैसला होने के बावजूद प्रैक्टिकल की पढ़ाई पूरी तरह बंद नहीं होगी. श्री वेंकटेश्वर कॉलेज ने प्रैक्टिकल कराने वाले विभागों को जरूरत के हिसाब से ऑफलाइन या हाइब्रिड कक्षाएं चलाने की छूट दी है.



घर बैठे पढ़ाई से छात्रों को मिलेगी राहत

दिल्ली में प्रदूषण के कारण बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है. ऐसे में रोजाना बस, मेट्रो या अन्य साधनों से कॉलेज पहुंचने वाले विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होने से उन्हें कुछ राहत मिलेगी. साथ ही कॉलेजों का शैक्षणिक काम भी प्रभावित नहीं होगा और छात्र घर से ही अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे