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जुर्माना और पेंटिंग भी फेल: विदेशों जैसे कड़े कानून बनाम भारतीय 'नेचर कॉल' की मजबूरी

जन विश्वास विधेयक 2026 में खुले में पेशाब करने या गंदगी फैलाने को लेकर नगर निगम कानूनों में बड़े बदलाव किए गए हैं. पहले सार्वजनिक स्थानों पर शौच या पेशाब करना एक मामूली आपराधिक श्रेणी का उल्लंघन माना जाता था. नए संशोधन के बाद इसे पूरी तरह गैर-अपराधीकृत कर दिया गया है. इसका मतलब है कि अब इसके लिए कोई पुलिस या अदालती मामला नहीं बनेगा, बल्कि सीधे प्रशासनिक जुर्माना लगेगा.

27 मार्च 2026 को लोकसभा में कॉमर्स और इंडस्ट्री राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने जन विश्वास (अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन्स) बिल, 2026 पेश किया. 2 अप्रैल 2026 को इसे पास किया गया. इसके तहत पब्लिक में पेशाब करने पर जो 50 रुपये का जुर्माना लगता था, उसे बढ़ाकर दस गुना यानी 500 रुपये किया गया.

अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद बताते हैं कि सवाल यह है कि खुले में पेशाब करने से नगरपालिका अधिनियम 2007 समेत कई और धाराएं तो रोकती हैं लेकिन क्या निगम ने उसकी व्यवस्था की है कि लोग बाहर खुले में सार्वजनिक स्थलों पर शौच नहीं करें? एक्ट तो है और जुर्माने का प्रावधान भी है, लेकिन जुर्माना वसूला भी नहीं जाता है क्योंकि निगम ने पूरी व्यवस्था नहीं दी है.

"नगरपालिका अधिनियम 2007 के तहत सेक्शन 228(1) में कम से कम 100 रुपये के जुर्माना का प्रावधान है, जबकि क्लॉज (2) में यह प्रोविजन दिया गया है कि अगर सेनेटरी इंस्पेक्टर चाहें तो अधिक जुर्माना लगा सकते हैं. कम से कम फाइन तो 100 रुपये है लेकिन वह फाइन को बढ़ा भी सकते हैं." -पवित्रा कुमार, नगर प्रबंधक, नगर निगम गया

जहां तक बात लीगल प्रोविजन की है तो बहुत सारे कानून हैं. सबसे पहले तो बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के चैप्टर 25 में स्पेसिफिक सॉलिड वेस्ट के रेगुलेशन हैं. सेक्शन 220 से लेकर 230 तक सभी चीजों का स्पष्ट वर्णन है. नगरपालिका अधिनियम की धाराओं के तहत जुर्माने की रकम लेने का प्रावधान है. इसमें 500 रुपये तक जुर्माना वसूला जा सकता है. गया नगर निगम के क्षेत्रों में कई बार सार्वजनिक स्थानों पर शौच करने पर जुर्माना वसूलने की कार्रवाई भी हुई है यानी कि जुर्माना वसूला गया है.

पटना समेत कई बड़े शहरों में खुले में पेशाब करने या पान-गुटखा खाकर थूकने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाता है. सार्वजनिक स्थान या दीवारों पर थूकना और पेशाब करने पर 500 रुपये ऑन स्पॉट जुर्माना का प्रावधान है. नियम तोड़ने वाले को नगर शत्रु घोषित करने का भी प्रावधान है. बिहार की कई नगर पालिकाओं में यह पहले से है कि जो भी व्यक्ति खुले में पेशाब करता है या पान-गुटखा खाकर सड़कों, दीवारों और सार्वजनिक स्थलों पर थूकता पाया जाएगा, उसे नगर शत्रु घोषित किया जाएगा. इतना ही नहीं ऐसे लोगों से 500 रुपये जुर्माना भी वसूल किया जाएगा. शहर की सुंदरता और स्वच्छता बनाए रखने के लिए यह कदम बहुत जरूरी भी है.

धारा 294 के तहत किसी सार्वजनिक स्थान पर जानबूझकर इस तरह का काम करना, जिससे दूसरों को असुविधा महसूस हो या अश्लीलता का सामना करना पड़े, तो ऐसे मामलों में तीन महीने की जेल और जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है. रेलवे परिसर या स्टेशनों पर खुले में पेशाब करने पर जुर्माना के साथ जेल भेजने का भी प्रावधान है.

भारत में खुले में पेशाब करना एक कानूनी अपराध है. इसके लिए भारतीय कानूनों और शहरों के नगर निगम या परिषद की ओर से जुर्माने और सजा का प्रावधान है. यह शहर और शहरी संस्थाओं के अनुसार अलग-अलग हो सकता है. सार्वजनिक उपद्रव: भारतीय न्याय संहिता (BNS) या भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत सार्वजनिक स्थान पर ऐसा कोई भी काम करना, जिससे आम जनता को असुविधा, खतरा या झुंझलाहट हो, वह अपराध है. इसमें खुले में पेशाब करना भी शामिल है.

"भारत के मुकाबले विदेशों में खुले में पेशाब करने के खिलाफ बेहद सख्त कानून हैं. कई देशों में तो इसके खिलाफ भारी-भरकम जुर्माना और 6 महीने तक जेल का भी प्रावधान है. इस कानून में सबसे अधिक जुर्माना लगाने वाला सिंगापुर शामिल है." - लालजी प्रसाद, सामाजिक कार्यकर्ता सह कानून विशेषज्ञ

स्विटजरलैंड में भी खुले में पेशाब करना अपराध है, हालांकि यहां का एक अलग कानून है. आप रात के 10 बजे के बाद टॉयलेट में फ्लश नहीं कर सकते. सरकार का मानना है कि रात के सन्नाटे में फ्लश करने से लोगों की नींद खराब होती है. इसलिए रात 10 बजे के बाद फ्लश करना मना है.

अमेरिका में 50-500 अमेरिकी डॉलर यानी 4 हजार से 45 हजार तक जुर्माना वसूला जाता है. फ्रांस में 135-450 यूरो यानी 14 हजार से डेढ़ लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है. इन सभी देशों में कुछ दिनों, महीनों और 6 महीने तक की जेल का प्रावधान है.

संयुक्त अरब अमीरात और दुबई में सार्वजनिक स्थानों या खुले में पेशाब करने पर 500 यूएई दिरहाम (AED) यानी वर्तमान भारतीय रुपये में करीब 13000 रुपये का जुर्माना है. यूनाइटेड किंगडम (UK) लंदन में 40-100 पाउंड यानी वर्तमान भारतीय रुपये में 5000-13000 के आसपास जुर्माना लगाया जाता है.

लालजी प्रसाद के अनुसार सिंगापुर में पहली बार पकड़े जाने पर 1000 डॉलर यानी वर्तमान भारतीय रुपये के अनुसार 75 हजार रुपये का जुर्माना है. अगर दूसरी बार पकड़े गए तो 5000 डॉलर यानी 3 लाख 77 हजार के आसपास है. इसके साथ यहां अगर बाथरूम जाने के बाद फ्लश (पानी देना) नहीं किया तो इसके लिए 150 डॉलर यानी करीब 11 हजार रुपये ऑन स्पॉट जुर्माना किया जाता है.

"जुर्माने की प्रक्रिया तो बाद की है. पहले प्रेशर से निपटने का चैलेंज था. हमने प्रेशर को निपटा लिया है. अब अगर कोई जुर्माना लेने आता है, तब देखेंगे कि क्या बात करेंगे." -सिंटू कुमार शर्मा.

यहां के लोग मानते हैं कि यह नेचर कॉल है. इसे रोक नहीं सकते. गया के अतरी के रहने वाले सिंटू कुमार कहते हैं कि, "पेशाब लगा था, आसपास में कहीं पर शौचालय नहीं है. लोगों को यहां पर पेशाब करते देखा तो मुझे भी लगा कि यहीं पर कर लूं, सार्वजनिक स्थानों पर पेशाब करने का जुर्माना लगेगा तो लगता रहे."

सिंगापुर में सार्वजनिक स्थानों पर, खुले में, दीवारों पर पेशाब करने और थूकने पर 75 हजार से करीब साढ़े 3 लाख रुपये तक भारी जुर्माना और जेल का प्रावधान है. इसकी तुलना भारत से करें तो यहां मात्र 100-500 रुपये जुर्माने का प्रावधान है. इसलिए बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजार समेत कई जगहों पर लोग खुले में या दीवार के किनारे पेशाब करते नजर आ जाएंगे.

गया: जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक 2026 (Responsible Nations Index) की रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर साफ-सफाई में विश्व में पहले स्थान पर है. टॉप-10 में सभी बाहरी देश हैं. इसमें भारत 16वें स्थान पर है. सवाल है, क्यों?

कानून में बदलाव और जुर्माने की राशि बढ़ने के बावजूद लोग जागरूक नहीं हो रहे. इसका उदाहरण गया है. यहां शहर की दीवारों पर लिखा होता है कि खुले में पेशाब करने पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा, फिर भी लोग सड़क किनारे खुले में टॉयलेट करते देखे जा सकते हैं. पास में पब्लिक टॉयलेट होता है इसके बावजूद लोगों में सड़क किनारे पेशाब करने की आदत छूट नहीं रही है. दीवारों और सार्वजनिक स्थलों पर पेशाब करना आम बात है. सार्वजनिक जगह और बाजार के साथ आवासीय इलाके में भी लोग इस समस्या से परेशान होते हैं.

गया शहर की सब्जी मंडी (ETV Bharat)

स्लोगन भी हुए फेल

सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद लोगों में जुर्माने का डर नहीं है. लोग इधर-उधर दीवार और सार्वजनिक स्थानों पर पेशाब करते रहते हैं. नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार ने नगर निगम के द्वारा राज्य की दीवारों पर पेशाब करने वालों के लिए ये स्लोगन लेखन करवाया था, ताकि लोग सार्वजनिक स्थानों पर पेशाब करने से बचें और शहर साफ-सुथरा रहे, मगर वास्तविकता यही है कि सबसे ज्यादा पेशाब इन्हीं दीवारों पर होता है.

सरकारी भवनों का बुरा हाल

ये अधिकतर दीवारें कोई साधारण भवन की नहीं होती हैं बल्कि ये सरकारी कार्यालयों, भवनों और संस्थानों की होती हैं. इन दीवारों से सटे कैंपस में प्रतिदिन हजारों लोगों का आवागमन होता है. अब ऐसे में यही सवाल उठता है कि क्या यह नेचर कॉल है या फिर लोगों की आदत? या फिर व्यवस्थाओं के अभाव के कारण उत्पन्न हुई मजबूरियां हैं, जिसकी वजह से लोग दीवारों के सामने पेशाब करने को मजबूर होते हैं?

कोर्ट परिसर के पास बदहाली

गयाजी के सिविल कोर्ट के पास जिला परिषद का कार्यालय है, इसी की भूमि पर अंबेडकर मार्केट है जिसमें कोर्ट में आने वाले लोग उठते-बैठते भी हैं. कोर्ट से सटी दीवार पर प्रतिदिन 1000 से 1500 लोग नेचर कॉल को पूरा करते हैं. ऐसा नहीं है कि ये दीवारें एकदम पीछे हों या फिर लोगों का वहां पर आना-जाना नहीं है, बल्कि वहां पर आवागमन के साथ मार्केट के पास सैकड़ों महिलाएं और पुरुष बैठे होते हैं, लेकिन फिर भी यहां पर लोग आते हैं और पेशाब करते हैं.

समाहरणालय की दीवारों पर पेशाब

समाहरणालय की दीवारों पर भी बरसते हैं पेशाब के कतरे. गया जिला समाहरणालय सबसे व्यस्त इलाकों में स्थित है. सरकारी कार्यालयों के अलावा वहां पर सब्जी मंडी और कई मार्केट भी हैं लेकिन वहां पर एक-दो ही शौचालय होंगे. वे इतने गंदे हैं कि आप बीमारी के शिकार हो जाएंगे, इसलिए लोग नेचर कॉल आते ही दीवारों पर शुरू हो जाते हैं.

सरकारी अधिकारियों का रास्ता बेहाल

समाहरणालय के पीछे वाले गेट की तरफ जाएंगे जिस तरफ से पीआरडी, निर्वाचन, एडीएम रिवेन्यू कोर्ट, जिला लोक शिकायत केंद्र, अल्पसंख्यक विभाग समेत कई विभागों के दफ्तर हैं, अधिकारी इस रास्ते से अपने चेंबर तक जाते हैं. उसी रास्ते से सैकड़ों लोग अपने कामों को लेकर कार्यालय पहुंचते हैं लेकिन इस द्वार से घुसते ही पेशाब की गंध से आपका सामना होगा.

यहां पर समाहरणालय और डीआरडीए की दीवारों पर भी पेशाब के कतरे बरसते हैं. यहां पर नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत नगर निगम के द्वारा दीवार लेखन और पेंटिंग के माध्यम से सार्वजनिक स्थलों पर पेशाब करने से मना किया गया है. यहां पर पेंटिंग के माध्यम से चित्र दर्शा कर जागरूक करने का प्रयास किया गया है लेकिन सबसे अधिक लोग यहीं इसी दीवार पर पेशाब करते हैं.

बड़ी मार्केट में भी नहीं है शौचालय

गयाजी शहर और बोधगया विश्व प्रसिद्ध धार्मिक शहर हैं. यहां हर साल 60-65 लाख से अधिक श्रद्धालु और पर्यटक देश-विदेश से आते हैं. इतने खास महत्ता वाले शहर की सड़कों, गलियों और दीवारों के कुछ हिस्से पेशाब के लिए लोग विशेष स्थान बना चुके हैं. निजी मकानों की दीवारें कुछ हद तक सुरक्षित मानी जाती हैं क्योंकि मकान मालिक इस पर ध्यान रखते हैं कि कोई उनकी दीवार पर पेशाब नहीं करे, लेकिन सरकारी इमारतों की दीवारें इससे बची हुई नहीं हैं.

गया शहर (ETV Bharat)

शौचालय की कमी पर लालजी प्रसाद का तर्क

स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता लालजी प्रसाद कहते हैं कि इसकी बड़ी वजह यह है कि जगह-जगह पर शौचालय नहीं हैं, जिसकी वजह से लोगों को जहां पर पेशाब लगता है वे वहीं पर करने लगते हैं. शहर की कई बड़ी प्रसिद्ध मार्केट हैं जिनमें अंबेडकर मार्केट, गद्दी मार्केट, गया मार्केट, बजाजा रोड, डॉ. वजीर अली रोड, सराफा मंडी, गोदाम एरिया, समाहरणालय एरिया शामिल हैं, इन सब जगहों पर शौच की अच्छी व्यवस्था नहीं है.

"हमारा यह भी कहना है कि गया जैसे शहरों में खुले में शौच करने का एक बड़ा कारण यहां पर शौच के लिए प्रबंधन का न होना भी है. ताली दोनों हाथ से बजती है. आप व्यवस्था दें फिर कार्रवाई करें. कानून तो है लेकिन पालन कराने से पहले अपनी सुविधाओं को दुरुस्त कर लें." -लालजी प्रसाद, सामाजिक कार्यकर्ता सह कानून विशेषज्ञ

भीड़भाड़ में भी शर्म गायब

अंबेडकर मार्केट में काम करने वाले सुरेंद्र प्रसाद कहते हैं कि लोगों की आदत तो है, मगर मजबूरी भी है. हम उन्हें यह नहीं कह सकते कि आप यहां पर पेशाब करके गलत कर रहे हैं, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध नगरी बोधगया और गया में आप मुख्य बाजारों या बड़ी मार्केट में जाएंगे तो आपको शौचालय नहीं मिलेगा. अगर होगा भी तो उसकी हालत बदतर होगी.

दिन हो या रात, जारी है मूत्र त्याग

शहर गयाजी के कई स्थान हैं जहां पर दिन हो या शाम, लोग खुले में शौच करते नजर आएंगे. टेकारी से आए राज किशोर कुमार कहते हैं कि हमें भी खराब लगता है कि हम खुले में शौच कर रहे हैं, लोग हमारे करीब से मुंह घुमाकर पार होते हैं लेकिन करें तो क्या, आसपास एक भी शौचालय नहीं है जिसकी वजह से आपातकालीन स्थिति को रोककर नहीं रख सकते हैं. करना तो मजबूरी है. बबलू कुमार कहते हैं कि मुझे कानून के बारे में पूरी जानकारी है मगर मजबूरी है.

"मैं मजदूरी करता हूं. हर दिन का मामला है कि हम खुले में शौच जाते हैं. मजदूर हैं इसलिए हमें काम करते हुए दूर जाकर शौचालय में शौच करने का मौका नहीं मिलता है. अभी यहां पर हमने शौच किया लेकिन खुले में शौच करने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, यह मुझे मालूम नहीं था." -बबलू कुमार, मजदूर

आपातकाल में बेबस नागरिक

अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि स्वाभाविक है कि नेचर कॉल कहीं पर, किसी स्थिति में भी आ सकता है, मगर उससे मुक्त होने के लिए अगर व्यवस्था नहीं होती है तो फिर लोग सार्वजनिक स्थानों का उपयोग कर लेते हैं. हालांकि यह कहना कि आदत में शुमार है, यह भी बिना व्यवस्था के कहना उचित नहीं होगा. हां, यह जरूर है कि वैसे व्यक्ति जो कुछ दूर जाकर शौचालय में शौच करने के लिए सक्षम हो सकते हैं, उन्हें खुले में नहीं करना चाहिए.

"कोई किडनी या बीपी का मरीज है तो उसे नेचर कॉल को पूरा करना जरूरी हो जाता है, उनके लिए यह आदत वाली बात नहीं कही जा सकती है. जबकि कुछ ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से होते हैं जिनकी आदत होती है, उन्हें शहर की स्वच्छता का शत्रु कहा जा सकता है, क्योंकि उनके कार्यस्थल पर शौच की व्यवस्था होती है लेकिन वे वहां से करके नहीं निकलेंगे. मगर जब वे सड़क पर होंगे तो अपने नेचर कॉल को सड़क किनारे, दीवारों के आगे पूरा करेंगे. ऐसे लोगों की यह हरकत आदत कही जा सकती है." -राजेंद्र प्रसाद, अधिवक्ता

खुद की आदत भी बदलनी होगी

पवित्रा कुमार कहते हैं कि स्वच्छता को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, कार्रवाई भी होती रहती है. मैंने खुद सार्वजनिक स्थान पर शौच करते हुए एक व्यक्ति पर कार्रवाई की है, जुर्माना लगाया था, लेकिन कानूनी कार्रवाई से ज्यादा खुद की आदत सुधारने का प्रयास होना चाहिए. समाज में एक मैसेज भी जाना चाहिए कि खुले में सार्वजनिक स्थानों पर शौच नहीं करें. हम खुद से पहल करें और लोगों को इसके लिए प्रेरित करें.

निगम के द्वारा या जो भी सरकारी एजेंसी हैं उनके द्वारा पब्लिक टॉयलेट की सुविधा प्रदान की गई है. लोगों को थोड़ा समझाना पड़ेगा कि जहां पर शौचालय नहीं है, वहां से आगे बढ़कर निगम के द्वारा बनाए गए शौचालय पर पहुंचकर ही वे नेचर कॉल को पूरा करें. रूल-रेगुलेशन को फॉलो करना सबकी जिम्मेदारी है. जैसे हम अपने घरों को साफ रखते हैं, वैसे ही हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने शहर और गली-मोहल्लों को साफ रखें." -पवित्रा कुमार, नगर प्रबंधक, नगर निगम गया

जैसा देश वैसा भेष नहीं हो

पवित्रा कुमार कहते हैं कि हम जब दूसरे राज्य में जाते हैं तो ऐसी हरकतें नहीं करते हैं, लेकिन जब हम अपने शहर में आते हैं तो इस तरह की हरकत करने लगते हैं. यह एक माइंडसेट की बात होती है. अगर हम चाहें कि अपने शहर को साफ रखें तो हर हाल में हम उसको पूरा कर लेंगे. सिर्फ एक पहल की आवश्यकता है. जब व्यक्तिगत रूप से हम पहल करेंगे तो कोई न कोई उससे जरूर प्रभावित होगा और वह भी उस पर अमल करेगा.

लोगों को अपनी आदतें भी बदलनी होंगी. सरकारी मशीनरी स्वच्छ शहर बनाने में लगी हुई है, लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम भी उसमें योगदान करें. अभी जैसे आप देख लें कई तरह के रोग बरसात में फैल सकते हैं और अगर हम इंफेक्टेड हैं और शहर के खुले स्थानों पर शौच करते हैं तो दूसरों को भी बीमार होने की दावत दे रहे हैं या खुद भी बीमार पड़ सकते हैं.

स्वच्छता में ईश्वर वास करते हैं

गंदगी को लेकर लोगों को एक बात अपने ध्यान में रखनी होगी कि जवाबदेही सिर्फ कानून तक सीमित नहीं है, जवाबदेही खुद पर भी होनी चाहिए. लोगों को अपनी आदत में बदलाव लाने की आवश्यकता भी जरूरी है. समझना होगा कि स्वच्छता में ही ईश्वर का वास है. आप भले ही कई अच्छे कार्य करते हों लेकिन अगर आप घर के बाहर गली-मोहल्ले, सड़कों पर शहर में गंदगी फैलाते हैं तो यह आपकी आदत शहर को गंदा बनाने में योगदान करती है.

इससे शहर की खूबसूरती खराब होती है और वह बदशक्ल शहर लगने लगता है. इससे आपको भी व्यक्तिगत नुकसान है. आपके बच्चे उसी गली-मोहल्ले, शहर में घूमेंगे-खेलेंगे और वे इसी गंदगी में रहकर आदी बनेंगे. उन्हें बीमार करने के लिए आपकी यह आदत काफी है.

शौचालय की कमी है तो करें शिकायत

पवित्रा कुमार कहते हैं कि अगर जहां पर शौचालय की आवश्यकता है उसकी सूचना और शिकायत निगम को दी जा सकती है. निगम ने अपनी ओर से कई स्थानों पर शौचालय का निर्माण कराया है और करा भी रहा है. जहां पर जगह की किल्लत है वहां पर वैकल्पिक रास्ते तलाश किए जाएंगे.

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