प्रदूषण से राहत की कोई उम्मीद नहीं, दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में 300 पार AQI
दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर बरकरार ,कई इलाकों में AQI "खराब श्रेणी" में , GRAP 2 के लागू होने के बाद भी असर नहीं
Published : November 25, 2026 at 10:43 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर बरकरार है. Delhi NCR में एयर क्वालिटी इंडेक्स "खराब श्रेणी" में बना हुआ है. फिलहाल, दिल्ली एनसीआर की हवा में कोई सुधार होता नजर नहीं आ रहा है. ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान कि पहले और दूसरे चरण की पाबंदियां लागू होने के बावजूद भी हवा साफ होने का नाम नहीं ले रही है. कुल मिलाकर दिल्ली एनसीआर के लोग प्रदूषित हवा में सांस देने को मजबूर हैं. आने वाले दिनों में भी प्रदूषित हवा से निजात मिलने की कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों की माने तो आज सुबह दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स का 240, गाजियाबाद का 240, ग्रेटर नोएडा का 209 और नोएडा का 215 दर्ज किया गया है. 201 से 300 के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स को "खराब श्रेणी" में माना जाता है. लंबे समय तक खुली हवा में सांस लेने से समस्या हो सकती है. वहीं, दिल्ली एनसीआर में कोई इलाके ऐसे भी हैं जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच गया है.
#WATCH | Delhi: Air Quality Index (AQI) around India Gate and Kartavya Path is 161, categorised as 'Moderate', as per the CPCB (Central Pollution Control Board).— ANI (@ANI) November 25, 2026
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आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली के अलीपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 301, आनंद विहार का 336, बुराड़ी क्रॉसिंग का 305, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी का 332, गढ़ी का 318, नॉर्थ केंपस का 313, दर्ज किया गया है. वही, गाजियाबाद में लोनी का वेद विहार सबसे प्रदूषित है. यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 348 पहुंच गया है. नोएडा के सेक्टर 143 का एक यूआई 306 और सेक्टर 62 का एयर क्वालिटी 346 रिकॉर्ड हुई है.
#WATCH | Delhi: Air Quality Index (AQI) around the Akshardham temple is 327, categorised as 'Very Poor', as per the CPCB (Central Pollution Control Board).— ANI (@ANI) November 25, 2026
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#WATCH | Delhi: Air Quality Index (AQI) around Anand Vihar is 327, categorised as 'Very Poor', as per the CPCB (Central Pollution Control Board).— ANI (@ANI) November 25, 2026
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दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की रोकथाम को लेकर उठाए जा रहे कदम नाकाफी साबित हो रही है. एयर क्वालिटी इंडेक्स को शून्य से 50 होने के बीच अच्छा माना जाता है. लेकिन दिल्ली एनसीआर के अधिकतर इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार पहुंच गया है. कुल मिलाकर ग्रेप की पाबंदियों का भी कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है. प्रदूषण से राहत अब सिर्फ हवा की तेज रफ्तार ही दिला सकती है. यदि हवा की रफ्तार बढ़ती है तो प्रदूषण स्तर में गिरावट आ सकती है. हालांकि, हवा की रफ्तार बढ़ाने की अभी कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है.
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