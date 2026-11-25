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प्रदूषण से राहत की कोई उम्मीद नहीं, दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में 300 पार AQI

दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से कोई राहत नहीं,हवा में घुला जहर ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर बरकरार है. Delhi NCR में एयर क्वालिटी इंडेक्स "खराब श्रेणी" में बना हुआ है. फिलहाल, दिल्ली एनसीआर की हवा में कोई सुधार होता नजर नहीं आ रहा है. ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान कि पहले और दूसरे चरण की पाबंदियां लागू होने के बावजूद भी हवा साफ होने का नाम नहीं ले रही है. कुल मिलाकर दिल्ली एनसीआर के लोग प्रदूषित हवा में सांस देने को मजबूर हैं. आने वाले दिनों में भी प्रदूषित हवा से निजात मिलने की कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों की माने तो आज सुबह दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स का 240, गाजियाबाद का 240, ग्रेटर नोएडा का 209 और नोएडा का 215 दर्ज किया गया है. 201 से 300 के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स को "खराब श्रेणी" में माना जाता है. लंबे समय तक खुली हवा में सांस लेने से समस्या हो सकती है. वहीं, दिल्ली एनसीआर में कोई इलाके ऐसे भी हैं जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच गया है.