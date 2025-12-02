ETV Bharat / state

पॉल्यूशन कंट्रोल डे : राजस्थान में हवा की बिगड़ी सेहत पर बढ़ी चिंता, समझें AQI का गणित

एयर क्वालिटी की निगरानी के लिए 46 स्टेशन: प्रदूषण नियंत्रण मंडल एयर क्वालिटी मैनेजिंग सेल की सुपरिटेंडेंट साइंटिफिक ऑफिसर और ग्रुप इंचार्ज डॉ. जयश्री काला ने बताया कि राजस्थान में हवा की गुणवत्ता की जांच के लिए 46 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं. हर जिले में कम से कम एक स्टेशन मौजूद है, जबकि 15 और स्थानों पर इनकी स्थापना का काम चल रहा है. उन्होंने बताया कि एनसीआर क्षेत्र और संभाग स्तर पर मॉनिटरिंग उपकरणों को अधिक उच्च-गुणवत्ता में अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि प्रदेश की हवा की वास्तविक स्थिति की सटीक निगरानी की जा सके. प्रदेश के 46 स्थानों पर हर दिन सुबह 10 बजे और शाम 4 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स का रिकॉर्ड लिया जाता है. प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अनुसार, सबसे खराब हवा भिवाड़ी की है, जहां मासिक औसत AQI लगभग 300 के आसपास रहता है. नवंबर में यह स्तर 298 दर्ज किया गया. इसके बाद टोंक (220), गंगानगर (212) और चूरू (205) में AQI अधिक गंभीर स्तर पर पाया गया.

जयपुर : देश में इन दिनों हवा की गुणवत्ता को लेकर चिंता लगातार बढ़ती जा रही है. हालत यह है कि पर्यावरण से जुड़े विभागों से लेकर दिल्ली तक बैठे नीति–निर्माता वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर गंभीरता से निगरानी कर रहे हैं. राजस्थान भी इस खतरे से अछूता नहीं है. बीते कुछ दिनों में प्रदेश के कई जिलों में हवा की गुणवत्ता में तेज गिरावट दर्ज की गई है. राजधानी जयपुर और चंबल किनारे बसे कोटा जैसे बड़े शहर भी चिंताजनक स्तर पर पहुंच गए हैं. वहीं, एनसीआर क्षेत्र में शामिल भिवाड़ी रेड जोन में बना हुआ है, जहां हवा की सेहत सबसे खराब मानी गई. राजस्थान के कई जिलों में हवा की स्थिति लगातार चिंताजनक हो रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि सख्त नीतियों, बेहतर मॉनिटरिंग और जनभागीदारी से ही वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सकता है.

ऑरेंज, रेड और डार्क रेड जोन में होते हैं निर्देश जारी : डॉ. काला ने बताया कि जब किसी शहर का AQI ऑरेंज, रेड या डार्क रेड जोन में पहुंचता है तो प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से जिला कलेक्टर को दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं. सबसे पहले प्रदूषण के कारणों की पहचान की जाती है. संबंधित विभागों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए जाते हैं. औद्योगिक यूनिट, ट्रैफिक या धूल प्रदूषण पर रोकथाम की व्यवस्थाएं की जाती हैं. यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी महकमे प्रदूषण कम करने के अपने-अपने दायित्वों को समय पर निभाएं. पराली जलने से भी प्रदूषण बढ़ता है. सर्दियों में राजस्थान के श्रीगंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़ में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिससे हवा की गुणवत्ता तेजी से गिरती है. इस पर नियंत्रण के लिए प्रदूषण नियंत्रण मंडल कृषि विभाग को निर्देश जारी करता है.

पराली जलाने पर रोक किसानों को जागरूक करना नियम उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान मंडल इस बात का भी लेखा-जोखा रखता है कि कौन-सा विभाग कितनी कार्रवाई कर रहा है.

गर्मियों में धूल, सर्दियों में धुआ-बड़ा संकट : डॉ. काला के अनुसार, सर्दियों में जहां धुआं मुख्य प्रदूषणकारी तत्व बनता है. वहीं, गर्मियों में सड़कों पर उड़ती धूल से AQI बिगड़ता है. इस समस्या से निपटने के लिए विभाग की ओर से विभिन्न IITs की शोध के आधार पर सलाह दी गई है.

एंटी-स्मॉग गन का इस्तेमाल मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग नियमित पानी का छिड़काव पीडब्ल्यूडी को सड़क मरम्मत के निर्देश.

AQI नियंत्रण सामूहिक जिम्मेदारी : डॉ. जयश्री काला का कहना है कि वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाना केवल सरकार या किसी एक विभाग का काम नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक की जिम्मेदारी है. वे कहती हैं कि आम नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह खुले में कचरा या आज ना जलाएं साथी गाड़ियों की सर्विसिंग और इंजन की जांच नियमित कारण और प्रदूषण से जुड़ी तमाम औपचारिकता है समय पर पूरी करें इसके साथ ही जागरूक नागरिक का दायित्व निभाते हुए प्रदूषण फैलाने से जुड़ी गतिविधियों की शिकायत तुरंत करें या फिर किसी अन्य गतिविधि पर भी निगरानी रखें.

खुले में कचरा या आग न जलाएं गाड़ियों की सर्विसिंग और इंजन की जांच नियमित कराएं PUC प्रमाणपत्र समय पर बनवाएं प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों की शिकायत तुरंत करें टूटी सड़कों की सूचना संबंधित विभाग को दें.

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर 'समीर' नाम से एप बनाया गया है, जिसमें नागरिक प्रदूषण से जुड़े तथ्य साझा कर सकते हैं. मंडल शिकायत की जांच करके उसे संबंधित विभाग को भेजता है और कार्रवाई की पूरी प्रक्रिया का रिकॉर्ड भी रखता है. डॉ. जयश्री काला का कहना है कि जब तक नागरिक, विभाग और प्रशासन मिलकर काम नहीं करेंगे, AQI नियंत्रण मुश्किल रहेगा.

राजस्थान पुलिस की अपील : राजस्थान पुलिस ने भी अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा है कि नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे 2 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी की हमें याद दिलाता है, ताकि लोग यह समझ सके कि लापरवाही कितना बड़ा नुकसान कर सकती है. पुलिस ने अपील की है कि आइए, आज संकल्प लें- स्वच्छ हवा, सुरक्षित कल के लिए हर नागरिक अपना छोटा प्रयास जरूर करें. इंडस्ट्रियल सेफ्टी, कम प्रदूषण और ज्यादा जिम्मेदारी, धरती हमारी है, इसे बचाना भी हमारा कर्तव्य है. राजस्थान पुलिस जनता के साथ मिलकर स्वच्छ, सुरक्षित पर्यावरण के लिए प्रतिबद्ध है.