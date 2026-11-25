देहरादून में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक्शन, बिजली काटने के बाद 6 बड़े रेस्टोरेंट और बार सील
एक दिन पहले ही इन प्रतिष्ठानों के विद्युत कनेक्शन काटे गए थे. इसके बाद अब प्रशासन ने सीलिंग की कार्रवाई की है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 25, 2026 at 10:03 PM IST
देहरादून: दीपावली के बाद देहरादून में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यावरणीय मानकों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई की है. जिला प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम ने राजपुर रोड स्थित बार, रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठानों समेत छह प्रतिष्ठानों को सील कर दिया. इससे एक दिन पहले इन सभी प्रतिष्ठानों के बिजली कनेक्शन काटे गए थे. नियमों का पालन नहीं करने पर अब सीलिंग की कार्रवाई की गई है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरणीय मानकों के उल्लंघन पर कार्रवाई जारी रहेगी.
बड़ी बात ये है कि एक दिन पहले ही इन प्रतिष्ठानों के विद्युत कनेक्शन काटे गए थे. इसके बावजूद नियमों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं होने पर प्रशासन ने अब सीलिंग की कार्रवाई की है. शासन और जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के निर्देशों पर की गई इस कार्रवाई में राजपुर रोड स्थित छह प्रतिष्ठानों को निशाने पर लिया गया.
दरअसल संबंधित प्रतिष्ठानों को पहले ही पर्यावरणीय मानकों और निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे. इसके बावजूद उल्लंघन पाए जाने पर प्रशासन ने पहले विद्युत कनेक्शन काटने की कार्रवाई की. इसके अगले ही दिन संयुक्त टीम ने प्रतिष्ठानों को सील कर दिया.
इस कार्रवाई से राजपुर रोड क्षेत्र के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी हड़कंप की स्थिति रही. संयुक्त कार्रवाई में क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी नरेश गोस्वामी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक अधिकारी, तहसीलदार सदर और संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे.
गौरतलब है कि देहरादून में पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन को लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला प्रशासन की यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब दीपावली के बाद प्रदूषण को लेकर भी निगरानी बढ़ाने की जरूरत है. हालांकि इस कार्रवाई का आधार संबंधित प्रतिष्ठानों द्वारा पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन बताया गया है. जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी और पर्यावरण संरक्षण के मामले में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
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