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देहरादून में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक्शन, बिजली काटने के बाद 6 बड़े रेस्टोरेंट और बार सील

देहरादून में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक्शन ( ETV Bharat )

देहरादून: दीपावली के बाद देहरादून में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यावरणीय मानकों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई की है. जिला प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम ने राजपुर रोड स्थित बार, रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठानों समेत छह प्रतिष्ठानों को सील कर दिया. इससे एक दिन पहले इन सभी प्रतिष्ठानों के बिजली कनेक्शन काटे गए थे. नियमों का पालन नहीं करने पर अब सीलिंग की कार्रवाई की गई है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरणीय मानकों के उल्लंघन पर कार्रवाई जारी रहेगी.

बड़ी बात ये है कि एक दिन पहले ही इन प्रतिष्ठानों के विद्युत कनेक्शन काटे गए थे. इसके बावजूद नियमों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं होने पर प्रशासन ने अब सीलिंग की कार्रवाई की है. शासन और जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के निर्देशों पर की गई इस कार्रवाई में राजपुर रोड स्थित छह प्रतिष्ठानों को निशाने पर लिया गया.