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उत्तराखंड में पीएम मोदी के संदेश को धरातल पर उतारने की कवायद, PUC ने तैयार की योजना

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उत्तराखंड को स्वच्छ और चारधाम यात्रा को प्लास्टिक मुक्त रखने की योजना बनाई है.

Uttarakhand Char Dham Yatra 2026
पीएम मोदी के संदेश को धरातल पर उतारने की कवायद (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 18, 2026 at 6:50 PM IST

5 Min Read
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देहरादून: उत्तराखंड में तमाम पर्यटक और धार्मिक स्थलों को स्वच्छ रखने के लिए बड़े स्तर पर प्लान तैयार हो रहा है. खास बात ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देहरादून दौरे के दौरान स्वच्छ देवभूमि का संदेश दिए था, जिसके बाद सरकार यात्रा रूट पर खासतौर से बृहद योजना बनाने में जुटी है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया देहरादून दौरे के दौरान दिए गए देवभूमि को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त रखने के संदेश का असर अब साफ तौर पर उत्तराखंड में दिखाई देने लगा है. चारधाम यात्रा से पहले राज्य सरकार और संबंधित विभागों ने प्लास्टिक मुक्त यात्रा और बेहतर कूड़ा प्रबंधन को लेकर व्यापक योजना तैयार करनी शुरू कर दी है.

पीएम मोदी के संदेश को धरातल पर उतारने की कवायद (VIDEO-ETV Bharat)

यात्रा के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक सबसे बड़ी समस्या: राज्य में हर साल लाखों श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में यात्रा के दौरान बढ़ने वाले कचरे और विशेष रूप से सिंगल-यूज प्लास्टिक की समस्या लंबे समय से चिंता का विषय रही है. इस बार सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए यात्रा शुरू होने से पहले ही ठोस कदम उठाने की तैयारी कर ली है.

सीएम धामी के निर्देश: प्रधानमंत्री के संदेश के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस बार चारधाम यात्रा के दौरान स्वच्छता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. उन्होंने प्लास्टिक मुक्त यात्रा सुनिश्चित करने और कूड़ा प्रबंधन को और प्रभावी बनाने के लिए सभी विभागों को समन्वय के साथ काम करने को कहा है.

UPCB को बनाया नोडल: इसी कड़ी में उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस पूरे अभियान का नोडल बनाया गया है. बोर्ड की ओर से एक विस्तृत एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसमें यात्रा मार्गों पर प्लास्टिक के उपयोग को नियंत्रित करने, कचरे के संग्रहण और उसके निस्तारण की ठोस व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है.

सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध की तैयारी: योजना के तहत चारधाम यात्रा मार्गों पर सिंगल-यूज प्लास्टिक पर सख्ती से प्रतिबंध लागू करने की तैयारी है. इसके साथ ही वैकल्पिक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि यात्रियों और स्थानीय व्यापारियों को प्लास्टिक के बजाय पर्यावरण के अनुकूल विकल्प उपलब्ध हो सकें.

बढ़ाई जाएगी कचरा संग्रहण केंद्रों की संख्या: कूड़ा प्रबंधन को लेकर भी इस बार नई रणनीति अपनाई जा रही है. यात्रा मार्गों और धामों के आसपास कचरा संग्रहण केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी. साथ ही कचरे के सेग्रीगेशन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे गीले और सूखे कचरे का अलग-अलग निस्तारण किया जा सके. इसके अलावा स्थानीय निकायों को भी इस दिशा में अतिरिक्त संसाधन और जिम्मेदारियां दी जा रही हैं.

यात्रियों को किया जाएगा जागरूक: सरकार का फोकस केवल नियम लागू करने तक सीमित नहीं है, बल्कि जागरूकता पर भी बराबर जोर दिया जा रहा है. इसके तहत यात्रियों के लिए विशेष वर्कशॉप और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. यात्रा शुरू होने से पहले और यात्रा के दौरान विभिन्न माध्यमों से लोगों को स्वच्छता और प्लास्टिक मुक्त अभियान से जोड़ने की योजना है.

होटल, रेस्टोरेंट में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद: इसके अलावा होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट संचालकों को भी इस अभियान में शामिल किया जा रहा है. उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने प्रतिष्ठानों में सिंगल-यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करें और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाएं. साथ ही, पर्यटकों को भी जागरूक करने में अपनी भूमिका निभाएं.

अधिकारियों का मानना है कि यदि स्थानीय व्यापारी और आम लोग इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं, तो इसका असर और ज्यादा प्रभावी होगा. इसी वजह से प्रशासन द्वारा सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जा रहा है.

विभागीय स्तर पर समन्वय से ही इस अभियान की सफलता मुमकिन है. पर्यटन विभाग, नगर निकाय, पुलिस, वन विभाग और परिवहन विभाग समेत सभी संबंधित एजेंसियों को मिलकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं. ताकि यात्रा के दौरान किसी भी स्तर पर अव्यवस्था न हो और स्वच्छता व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे.

चारधाम यात्रा जैसे बड़े आयोजन के दौरान यदि प्रभावी कूड़ा प्रबंधन और प्लास्टिक नियंत्रण लागू किया जाता है, तो यह न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद करेगा, बल्कि राज्य की छवि को भी बेहतर बनाएगा. इससे आने वाले समय में उत्तराखंड को एक स्वच्छ और जिम्मेदार पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी.

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