लखनऊ में प्रदूषण चेक करने वाला इंटरसेप्टर खुद फैला रहा जहरीला धुआं, तीन महीने से बिना PUC दौड़ रहा वाहन
इंटरसेप्टर वाहन UP 32 FG 3107 का प्रदूषण प्रमाण पत्र करीब तीन माह पहले 22 अप्रैल को समाप्त हो चुका है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 18, 2026 at 8:15 PM IST
लखनऊ : सड़क पर बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र वाले वाहनों के खिलाफ अभियान चलाने वाला उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग का इंटरसेप्टर वाहन स्वयं ही बिना वैध पीयूसी के संचालित हो रहा है. इससे विभाग की कार्यप्रणाली और नियमों के समान पालन पर सवाल खड़े हो गए हैं. लखनऊ के एआरटीओ प्रवर्तन दल द्वितीय का इंटरसेप्टर वाहन UP 32 FG 3107 का प्रदूषण प्रमाण पत्र करीब तीन माह पहले 22 अप्रैल को समाप्त हो चुका है. इसके बावजूद इसी वाहन से लगातार सड़क पर अभियान चलाकर अन्य वाहनों के बीमा, परमिट, प्रदूषण प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों की जांच की जा रही है.
मोटर वाहन नियमों के तहत बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र के वाहन चलाना नियमों का उल्लंघन है. यही प्रवर्तन दल आम वाहन चालकों के पीयूसी न होने पर कार्रवाई करता है और संबंधित प्रावधानों के तहत 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाता है. ऐसे में विभाग के अपने वाहन का बिना वैध PUC के संचालन सवालों के घेरे में है. लोगों का कहना है कि जब नियम लागू कराने वाले जिम्मेदार ही अपने वाहनों के दस्तावेज समय पर नवीनीकृत नहीं करवा पा रहे हैं तो आम जनता से नियमों के पालन की अपेक्षा कैसे की जा सकती है?
परिवहन अधिकारियों का कहना है कि सरकारी वाहन भी मोटर वाहन अधिनियम और प्रदूषण नियंत्रण संबंधी सभी नियमों के दायरे में आते हैं. ऐसे में उनके लिए भी वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र सहित सभी आवश्यक दस्तावेज रखना अनिवार्य है. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब कार्रवाई करने वाला वाहन ही नियमों का उल्लंघन करता मिले तो उसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा?
डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (लखनऊ जोन) राधेश्याम का कहना है कि सरकारी हो या निजी, कोई भी वाहन बिना वैध दस्तावेजों के संचालित नहीं होना चाहिए. संबंधित मामला मेरे संज्ञान में आया है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार प्रदूषण प्रमाण पत्र (पीयूसी) जारी करते समय पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाता है, लेकिन संबंधित वाहन के रिकॉर्ड में दर्ज मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं था. दूसरा नंबर दर्ज कराया जा रहा है. इस मामले की गंभीरता से जांच कराई जाएगी. संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है.
यह भी पढ़ें : GRP UP ने परीक्षा और त्योहार को लेकर बनाया कैलेंडर, रेलवे डीजीपी ने भीड़ कंट्रोल करने का बताया फार्मूला