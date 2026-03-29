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पॉल्यूशन कैचर’ घटाएगा दिल्ली एनसीआर का AQI, कृष्णा सक्सेना के इनोवेशन को मंत्री सिरसा ने सराहा

कक्षा 10 के छात्र कृष्णा सक्सेना का इनोवेशन ‘पॉल्यूशन कैचर’ डिवाइस ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: भारत मंडपम में आयोजित इंडिया इन्नोवेट्स 2026 में भाग लेने आए उत्तर प्रदेश के बरेली के कक्षा 10 के छात्र कृष्णा सक्सेना. इन्होने कम उम्र में ही ऐसा इनोवेशन किया है, जो बढ़ते वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने में मददगार साबित हो सकता है. ‘पॉल्यूशन कैचर’ डिवाइस न केवल हवा को शुद्ध करता है, बल्कि कार्बन को कैच कर उसे आर्थिक संसाधन में बदलने की क्षमता भी रखता है. उनके इस प्रयास की सराहना दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी की है और आगे सहयोग का आश्वासन दिया है.

समस्या से समाधान तक का सफर:

कृष्णा सक्सेना ने बताया कि ‘पॉल्यूशन कैचर’ बनाने का सफर कक्षा 7 से शुरू किया. उस समय वह सीबीएसई की इंटर स्कूल प्रदर्शनी के लिए आइडिया खोज रहे थे, जो समाज की किसी बड़ी समस्या का समाधान कर सके. इसी दौरान उन्होंने पराली जलाने और दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखा, जिस पर उन्होंने काम करना शुरू किया और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ अलग और प्रभावी सोचने लगे. इसी सोच से ‘पॉल्यूशन कैचर’ की शुरुआत हुई. शुरुआत में यह एक छोटा सा प्रोटोटाइप था, जो हवा को शुद्ध करने का काम करता था.

पॉल्यूशन कैचर’ घटाएगा दिल्ली एनसीआर का AQI (ETV Bharat)

कृष्णा ने बताया कि ने अपने शुरुआती मॉडल को सीबीएसई प्रदर्शनी में प्रस्तुत किया, जहां प्रोजेक्ट को काफी सराहना मिली और विजेता भी बन गया. उन्होंने बताया कि इसके बाद कई मेंटर्स और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन मिला, जिसकी मदद से मॉडल को लगातार बेहतर बनाया गया. उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी दर प्रदर्शनी आत्मविश्वास बढ़ता गया और डिवाइस में नई-नई तकनीकी खूबियां जुड़ती गईं.

यूपी बरेली के कक्षा 10 के छात्र कृष्णा सक्सेना के इनोवेशन की तारीफ (ETV Bharat)

कृष्णा ने बताया कि ‘पॉल्यूशन कैचर’ की सबसे बड़ी खासियत इसकी मल्टी-लेयर फिल्ट्रेशन तकनीक है. जहां सामान्य एयर प्यूरीफायर में 3 से 7 फिल्टर होते हैं, वहीं इस डिवाइस में 11 अलग-अलग फिल्टर लेयर्स लगाई गई हैं. यह डिवाइस हवा में मौजूद PM 2.5, PM 10, धूल कण और कार्बन जैसे हानिकारक तत्वों को प्रभावी तरीके से कैच करता है. इसके अंदर 27 चैंबर्स बनाए गए हैं, जिनमें अलग-अलग स्तर पर हवा को साफ किया जाता है.

कार्बन को कैच कर उसे आर्थिक संसाधन में बदलने की क्षमता (ETV Bharat)

कृष्णा ने बताया कि सामान्य एयर प्यूरीफायर की रेंज जहां 70 से 100 मीटर तक होती है, वहीं ‘पॉल्यूशन कैचर’ की रेंज 1.3 से 1.7 किलोमीटर तक है. उन्होंने बताया कि इसका आकार भी लगभग 9 फीट लंबा, 7 फीट ऊंचा और 5 फीट चौड़ा है. इसके अलावा, यह डिवाइस सोलर पावर से चलता है, जिससे इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट लगभग शून्य हो जाती है. कृष्णा ने बताया कि इसमें लागत कम करने और अधिकतम दक्षता हासिल करने पर विशेष ध्यान दिया है.

बढ़ते वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने में मददगार साबित (ETV Bharat)

हवा में मौजूद धूल कण और कार्बन को करता है कैच (ETV Bharat)

इस डिवाइस की एक अनोखी विशेषता यह है कि यह केवल हवा को साफ ही नहीं करता, बल्कि कार्बन को कैप्चर कर उसे आर्थिक रूप से उपयोगी बनाता है. कृष्णा ने बताया कि इस कैप्चर किए गए कार्बन को अंतरराष्ट्रीय बाजार में ‘कार्बन क्रेडिट’ के रूप में बेचा जा सकता है. इससे न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि प्रोजेक्ट की लागत भी पूरी हो सकती है और मुनाफा भी कमाया जा सकता है.

भारत मंडपम में आयोजित इंडिया इन्नोवेट्स 2026 में इनोवेशन को किया प्रस्तुत (ETV Bharat)

कृष्णा ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी पहचान मिली. उन्होंने बताया कि एक प्रदर्शनी में जीत हासिल करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बरेली जिला प्रशासन को इसके फील्ड ट्रायल के निर्देश दिए गए. उन्होंने बताया कि बरेली के मनोहर गोष इंटर कॉलेज में टीम बनाकर इस डिवाइस का परीक्षण किया गया. इस दौरान चौंकाने वाले परिणाम सामने आए. उन्होंने बताया कि जहां पहले AQI 110 था, वहीं डिवाइस के इस्तेमाल के बाद यह घटकर 64 तक पहुंच गया. इसके अलावा लगभग 17 ग्राम कार्बन भी कैप्चर किया गया.

बरेली जिला प्रशासन ने इसके फील्ड ट्रायल के निर्देश दिए (ETV Bharat)

कृष्णा ने अपने डिवाइस का परीक्षण दिल्ली में भी किया. उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक मैदान में छोटे प्रोटोटाइप के जरिए परीक्षण किया, जहां AQI 210 से घटकर 150 तक आ गया. उनका दावा है कि जो नया और बड़ा मॉडल विकसित हो रहा हैं, वह AQI 400 को भी घटाकर 60-70 तक ला सकता है.

पॉल्यूशन कैचर’ घटाएगा दिल्ली एनसीआर का AQI (ETV Bharat)

कृष्णा का यह इनोवेशन केवल स्कूल स्तर तक सीमित नहीं रहा. उन्होंने IIT बॉम्बे में आयोजित एक प्रतियोगिता में भी भाग लिया और वहां प्रथम पुरस्कार हासिल किया. इससे उन्हें तकनीकी विशेषज्ञों से और बेहतर मार्गदर्शन मिला. भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भी उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को प्रस्तुत किया, जहां विशेषज्ञों और अधिकारियों ने उनके काम की सराहना की.

बरेली जिला प्रशासन ने इसके फील्ड ट्रायल के निर्देश दिए (ETV Bharat)

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कृष्णा सक्सेना के इस प्रोजेक्ट की खुलकर तारीफ की. उन्होंने न केवल इस इनोवेशन को सराहा, बल्कि आगे सहयोग देने का भी आश्वासन दिया. सिरसा ने कहा कि ऐसे युवा इनोवेटर्स देश के भविष्य हैं और उनके आइडियाज को जमीन पर उतारना बेहद जरूरी है. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि उनकी टीम जल्द ही कृष्णा के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर सकती है.