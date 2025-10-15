इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- अवैध संचालित ईंट भट्ठे को बंद करे प्रदूषण बोर्ड
यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने अनुराग सिंह की जनहित याचिका पर दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2025 at 10:07 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्यप्रणाली पर नाखुशी जताते हुए टिप्पणी की कि बोर्ड ने बिना अनुमति ईंट भट्ठा चलाने से रोकने के अपने वैधानिक कर्तव्य का पालन नहीं किया. वह शिकायत आने या जनहित याचिका दाखिल होने का इंतजार कर रहा था.
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से हाईकोर्ट नाखुश: कोर्ट ने कहा कि अब जब जानकारी में आ गया है तो बोर्ड जिला प्रशासन की सहायता से अवैध संचालित ईंट भट्ठे को बंद करे. यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने अनुराग सिंह की जनहित याचिका पर अधिवक्ता शेख मुअज्जम इमाम को सुनकर दिया है.
बिना अनुमति चल रहा था ईंट भट्ठा: याचिका के अनुसार ईंट भट्ठा बोर्ड की अनुमति के बगैर अवैध रूप से चल रहा है. पास में प्राइमरी स्कूल भी है. नियमानुसार ऐसे स्थान पर ईंट भट्ठा नहीं चलाया जा सकता. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने माना कि ईंट भट्ठा चलाने की उससे अनुमति नहीं ली गई है.
साथ ही कहा कि जिला प्रशासन की मदद लेकर कार्रवाई की जाएगी. इस पर कोर्ट ने कहा कि बोर्ड की जानकारी मे आ गया है तो उम्मीद है प्रशासन की सहायता से अगली सुनवाई तक ईंट भट्ठे पर कार्रवाई की जाएगी.
पीएम के विरुद्ध आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने के आरोपी को सशर्त जमानत
प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने के आरोप में दर्ज एफआईआर में मेरठ के जावेद की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है. यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने दिया है. गत 11 जून से जेल में बंद जावेद के खिलाफ मेरठ के जानी थाने में एफआईआर दर्ज है.
दोनों नेता आपस में बात कर रहे थे: इस मामले में जावेद पर आरोप है कि उसने वाट्सएप पर ऐसा वीडियो पोस्ट किया था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पाकिस्तानी समकक्ष से युद्ध करने के लिए कह रहे हैं ताकि दोनों देशों की जनता पांच साल तक चुप रहे. इस वीडियो में जो ऑडियो है उसके अनुसार दोनों नेता आपस में बात कर रहे थे कि जनता उनसे खुश नहीं है और उन्हें उनके पदों से हटाना चाहती है.
पुलिस दाखिल कर चुकी है चार्जशीट: पीठ ने पाया कि अपलोड वीडियो प्रथमदृष्टया भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 (भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य) के तहत नहीं आता. कोर्ट ने कहा कि पुलिस इस मामले में आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है. ऐसे में आरोपी वह जमानत पर रिहा होने का हकदार है.
हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत मंजूर की: कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए कि आरोपी जांच में सहयोग करेगा और सोशल मीडिया पर कोई आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड नहीं करेगा. साथ ही किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा. इन शर्तों के उल्लंघन पर उसकी जमानत रद्द कर दी जाएगी.
