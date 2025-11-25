ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में प्रदूषण बना अभिशाप, जहरीली हवा में सांस लेना मुश्किल, डॉक्टरों ने जताई चिंता

कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंचा : दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है. एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंचने पर गंभीर श्रेणी में माना जाता है और यह स्वस्थ लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर डालता है. फिलहाल दिल्ली एनसीआर के लोगों को प्रदूषण से कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है.

प्रदूषण की रोकथाम के उठाए कदम नाकाफी : सुबह सवेरे की हवा जो कभी ताजगी का एहसास दिलाया करती थी मौजूदा दिनों में प्रदूषण से भरी हुई मिलती है. प्रदूषण की रोकथाम को लेकर फिलहाल चल रही सभी कवायदें ध्वस्त होती नजर आ रही हैं. बढ़ते प्रदूषण के चलते आलम यह है कि बच्चे और बुजुर्ग घरों से बाहर निकलने से घबरा रहे हैं. जो लोग पहले से गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं उनके लिए दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण किसी खतरे से कम नहीं है. अक्टूबर की शुरुआत से दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ाना शुरू हुआ था. जब से ही लगातार दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बरकरार है.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली एनसीआर इन दोनों गंभीर वायु प्रदूषण की मार झेल रहा है. हवा में घुलता प्रदूषण का जहर, आसमान में छाई घनी धुंध और सड़कों पर उड़ती धूल ने वातावरण को इस कदर दूषित कर दिया है कि अब दिल्ली एनसीआर में सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है. दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहा एयर क्वालिटी इंडेक्स लोगों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है.

ग्रेटर नोएडा का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 पार : केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार है. जबकि दिल्ली एनसीआर में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पार कर चुका है. दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ता प्रदूषण न केवल लोगों की सामान्य दिनचर्या पर प्रभाव डाल रहा है बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति पर भी गहरा असर कर रहा है.

कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) गंभीर श्रेणी में (ETV Bharat)

प्रदूषण के चलते लोगों को आंखों में जलन : बढ़ते प्रदूषण के चलते लोगों को आंखों में जलन का एहसास हो रहा है. आंखें बार-बार धोने के बाद भी आंखों से जलन कम नहीं हो रही है. थोड़ा बहुत काम करने पर लोगों की सांस फूल रही है. सुबह और शाम के वक्त पार्कों में अब बच्चों और बुजुर्गों की रौनक नहीं दिखाई देती है.

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा तमाम गाइडलाइंस जारी : फिलहाल प्रदूषण की रोकथाम को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा तमाम गाइडलाइंस जारी की गई है. ग्रेड रिस्पांस एक्शन प्लान भी लागू किया गया है लेकिन इसके बावजूद भी धरातल पर एयर क्वालिटी इंडेक्स में कोई खास गिरावट नहीं दिखाई दे रही है. वही, माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने से एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा होने की संभावना है.

अस्पतालों की ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ी : फिलहाल बढ़ते प्रदूषण के चलते अस्पतालों की ओपीडी में भी सांस और आंखों में जलन के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है.

दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मुख्य कारण :

दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखें तो इसके लिए कई कारक जिम्मेदार हैं यहां सड़कों पर उड़ती धूल, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुंआ. इस मौसम में पड़ोसी राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाएं साथ ही ऐसे कई और चीजें प्रदूषण में लगातार इजाफा कर रही है.

दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मुख्य कारण (ETV Bharat)



दिल्ली एनसीआर के सभी इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स :

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिल्ली एनसीआर के सभी इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स का डाटा जारी किया जाता है. नीचे दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के विभिन्न इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स का डाटा मौजूद है. यहां से आप अपने क्षेत्र के प्रदूषण के हालात देख सकते हैं.



