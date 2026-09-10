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दिल्ली के ओखला में आ रहा गंदा और बदबूदार पानी, लोग बोले- 'ऐसा लगता है नल से सीवर बह रहा'

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 में गंदा और बदबूदार पानी की समस्या से लोग परेशान हैं. स्थानीय लोगों का आरोप है कि दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन से आने वाले पानी में सीवर का पानी मिल रहा है. नलों से काला, गंदा और तेज दुर्गंध वाला पानी आने के कारण दफ्तरों में काम करने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. लोगों का कहना है कि इस पानी का इस्तेमाल किसी भी काम के लिए नहीं किया जा सकता, जिसके चलते उन्हें निजी टैंकरों से पानी मंगाना पड़ रहा है.

नल से आ रहा काला और बदबूदार पानी

ओखला फेज-1 इलाके में नल से बाल्टी में पानी भरते समय गंदा पानी आता दिखाई दिया. स्थानीय लोगों के मुताबिक पानी इतना बदबूदार है कि नल के पास खड़े होकर पानी भरना मुश्किल हो जाता है. उनका कहना है कि कई बार स्थिति ऐसी होती है कि पानी भरने के बजाय नल बंद रखना ही बेहतर लगता है. यहां एक दफ्तर में काम करने वाले इशू ने बताया कि पिछले करीब एक साल से इलाके में गंदे पानी की समस्या बनी हुई है. उन्होंने कहा कि पानी में इतनी दुर्गंध होती है कि इसे पीने तो दूर, किसी दूसरे काम में भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ, इसलिए दफ्तरों को निजी टैंकर मंगाकर पानी का इंतजाम करना पड़ रहा है.

‘ऐसा लगता है नल से सीवर बह रहा’

स्थानीय निवासी कुलदीप ने बताया कि पिछले 6-7 महीने से वे गंदे पानी की समस्या झेल रहे हैं. उन्होंने कहा कि नल से आने वाला पानी बेहद गंदा और बदबूदार है. ऐसा लगता है जैसे पानी की जगह नल से सीवर का पानी आ रहा हो. उनके मुताबिक इलाके में मौजूद कई दफ्तर निजी टैंकरों पर निर्भर हैं. वहीं मनीष बिधूड़ी का कहना है कि ओखला औद्योगिक क्षेत्र होने के बावजूद यहां पानी की स्थिति खराब है. दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन होने के बावजूद नलों से साफ पानी नहीं मिल रहा है. उन्होंने दावा किया कि स्थानीय विधायक और दिल्ली जल बोर्ड से कई बार शिकायत की गई, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ.