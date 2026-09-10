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दिल्ली के ओखला में आ रहा गंदा और बदबूदार पानी, लोग बोले- 'ऐसा लगता है नल से सीवर बह रहा'

दिल्ली के ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 में गंदे और बदबूदार पानी की समस्या से लोग परेशान हैं.

Contaminated Water in Tughlakabad
विक्रम बिधूड़ी, दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 10, 2026 at 8:19 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 में गंदा और बदबूदार पानी की समस्या से लोग परेशान हैं. स्थानीय लोगों का आरोप है कि दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन से आने वाले पानी में सीवर का पानी मिल रहा है. नलों से काला, गंदा और तेज दुर्गंध वाला पानी आने के कारण दफ्तरों में काम करने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. लोगों का कहना है कि इस पानी का इस्तेमाल किसी भी काम के लिए नहीं किया जा सकता, जिसके चलते उन्हें निजी टैंकरों से पानी मंगाना पड़ रहा है.

नल से आ रहा काला और बदबूदार पानी

ओखला फेज-1 इलाके में नल से बाल्टी में पानी भरते समय गंदा पानी आता दिखाई दिया. स्थानीय लोगों के मुताबिक पानी इतना बदबूदार है कि नल के पास खड़े होकर पानी भरना मुश्किल हो जाता है. उनका कहना है कि कई बार स्थिति ऐसी होती है कि पानी भरने के बजाय नल बंद रखना ही बेहतर लगता है. यहां एक दफ्तर में काम करने वाले इशू ने बताया कि पिछले करीब एक साल से इलाके में गंदे पानी की समस्या बनी हुई है. उन्होंने कहा कि पानी में इतनी दुर्गंध होती है कि इसे पीने तो दूर, किसी दूसरे काम में भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ, इसलिए दफ्तरों को निजी टैंकर मंगाकर पानी का इंतजाम करना पड़ रहा है.

‘ऐसा लगता है नल से सीवर बह रहा’

स्थानीय निवासी कुलदीप ने बताया कि पिछले 6-7 महीने से वे गंदे पानी की समस्या झेल रहे हैं. उन्होंने कहा कि नल से आने वाला पानी बेहद गंदा और बदबूदार है. ऐसा लगता है जैसे पानी की जगह नल से सीवर का पानी आ रहा हो. उनके मुताबिक इलाके में मौजूद कई दफ्तर निजी टैंकरों पर निर्भर हैं. वहीं मनीष बिधूड़ी का कहना है कि ओखला औद्योगिक क्षेत्र होने के बावजूद यहां पानी की स्थिति खराब है. दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन होने के बावजूद नलों से साफ पानी नहीं मिल रहा है. उन्होंने दावा किया कि स्थानीय विधायक और दिल्ली जल बोर्ड से कई बार शिकायत की गई, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ.

विक्रम बिधूड़ी, उपाध्यक्ष भाजपा,दिल्ली प्रदेश (ETV Bharat)

BJP ने पिछली सरकार पर साधा निशाना

भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष विक्रम बिधूड़ी ने गंदे पानी की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों के दौरान पानी की समस्या का समाधान नहीं किया गया. उनके मुताबिक गर्मी में लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ता है और ओखला औद्योगिक क्षेत्र के फेस-1 में जहां पानी पहुंच भी रहा है, वहां गंदा और बदबूदार पानी आने की शिकायत है. उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विधायक की जिम्मेदारी है कि जनता की शिकायतों का समाधान कराया जाए. उनका दावा है कि तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र में अभी भी बड़ी संख्या में लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं.

नई सरकार में पाइपलाइन दुरुस्त करने का दावा

दिल्ली में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है. सरकार की ओर से पुराने जल बोर्ड की पानी की पाइपलाइनों और सीवर लाइनों को दुरुस्त करने और उन्हें अलग करने का दावा किया जा रहा है. सरकार का कहना है कि जिन इलाकों से गंदे पानी की शिकायतें मिल रही हैं, वहां कार्रवाई की जा रही है. हालांकि, ओखला फेस-1 के लोगों का कहना है कि जब तक पाइपलाइन की समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता, तब तक उन्हें निजी टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ेगा. लोगों ने दिल्ली जल बोर्ड से जल्द कार्रवाई कर साफ और स्वच्छ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है.

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