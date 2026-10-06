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panchayatraj election 2026: गांवों में पांच दिन डेरा डालेंगी पोलिंग पार्टियां, 2.27 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की लगेगी ड्यूटी

राज्य निर्वाचन आयोग ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव इस बार चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के लिए भी बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं. वन स्टेट-वन इलेक्शन की व्यवस्था के तहत पहली बार पोलिंग पार्टियों को गांवों में लगातार करीब पांच दिन और चार रात रुकना पड़ेगा. चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक कर्मचारी मतदान केंद्र छोड़कर वापस नहीं लौट सकेंगे. पंचायत चुनाव के लिए 2.27 लाख से अधिक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, इनमें पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान शामिल नहीं हैं. इस बार खास बात यह है कि एक ही पोलिंग पार्टी को अलग-अलग चरणों में कई चुनावी जिम्मेदारियां निभानी होंगी. पहले जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए ईवीएम से मतदान कराया जाएगा. इसके बाद यही कर्मचारी सरपंच और वार्ड पंच का चुनाव बैलेट पेपर से कराएंगे. अंत में उपसरपंच के चुनाव की प्रक्रिया भी इन्हीं कर्मचारियों की निगरानी में पूरी होगी.