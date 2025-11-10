ETV Bharat / state

अंता उपचुनाव में थमा प्रचार का शोर, मतदान की तैयारियां पूर्ण, आज होंगे दल रवाना

बारां. अंता विधानसभा उप चुनाव का प्रचार का शोर थमने के साथ ही जिला प्रशासन ने मतदान की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया. मतदान कार्मिकों का अंतिम रेंडमाइजेशन रविवार देर शाम तक किया गया. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के मैदान में प्रशिक्षण के बाद सोमवार को मतदान दल अपने केंद्रों के लिए रवाना होंगे.

जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि मतदान दलों को सुबह 8 बजे प्रशिक्षण देकर मतदान केंद्र रवाना करेंगे. रवानगी से पहले मतदान के दिन की गतिविधियां, महत्वपूर्ण नियम, सावधानियां व निर्देशों के बारे में बताएंगे. इसके बाद मतदान दल मतदान सामग्री लेकर आवंटित वाहन से पुलिस बल, वीडियोग्राफर व माइक्रो ऑब्जर्वर के साथ तय चेकपोस्ट पर एन्ट्री कराते हुए संबंधित मतदान केंद्र पहुंचेंगे. स्वतंत्र व भयमुक्त माहौल में मतदान को लेकर निर्वाचन विभाग की तैयारी पूरी है. प्रशिक्षण स्थल पर मतदान दलों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क, शीतल पेयजल आदि की उपलब्धता रहेगी. प्रशिक्षण के दौरान भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक व संबंधित अधिकारी उपस्थित रहेंगे.