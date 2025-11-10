ETV Bharat / state

अंता उपचुनाव में थमा प्रचार का शोर, मतदान की तैयारियां पूर्ण, आज होंगे दल रवाना

मतदान कार्मिकों का अंतिम रेंडमाइजेशन रविवार देर शाम तक किया गया.

Officials reviewing preparations for the polls
मतदान की तैयारियों का जायजा लेते अधिकारी (सौजन्य से : जिला प्रशासन)
ETV Bharat Rajasthan Team

November 10, 2025

बारां. अंता विधानसभा उप चुनाव का प्रचार का शोर थमने के साथ ही जिला प्रशासन ने मतदान की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया. मतदान कार्मिकों का अंतिम रेंडमाइजेशन रविवार देर शाम तक किया गया. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के मैदान में प्रशिक्षण के बाद सोमवार को मतदान दल अपने केंद्रों के लिए रवाना होंगे.

जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि मतदान दलों को सुबह 8 बजे प्रशिक्षण देकर मतदान केंद्र रवाना करेंगे. रवानगी से पहले मतदान के दिन की गतिविधियां, महत्वपूर्ण नियम, सावधानियां व निर्देशों के बारे में बताएंगे. इसके बाद मतदान दल मतदान सामग्री लेकर आवंटित वाहन से पुलिस बल, वीडियोग्राफर व माइक्रो ऑब्जर्वर के साथ तय चेकपोस्ट पर एन्ट्री कराते हुए संबंधित मतदान केंद्र पहुंचेंगे. स्वतंत्र व भयमुक्त माहौल में मतदान को लेकर निर्वाचन विभाग की तैयारी पूरी है. प्रशिक्षण स्थल पर मतदान दलों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क, शीतल पेयजल आदि की उपलब्धता रहेगी. प्रशिक्षण के दौरान भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक व संबंधित अधिकारी उपस्थित रहेंगे.

पढ़ें: अंता उपचुनाव : कांग्रेस-भाजपा ने झोंकी ताकत, आज रोड शो में एक रथ पर दिखेंगे सीएम भजनलाल और वसुंधरा

मिनी सचिवालय स्थित एनआईसी कक्ष में निर्वाचन आयोग की पर्यवेक्षक सुभाश्री नंदा, जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर की मौजूदगी में रविवार रात मतदान दलों का रेंडमाइजेशन किया गया. इसमें विधानसभा क्षेत्र के 268 पोलिंग बूथों के लिए मतदान दलों का निर्धारण किया गया. तोमर ने कहा कि स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव की प्रतिबद्धता के साथ 11 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए आज वोटिंग दल मतदान केंद्र रवाना होंगे. विधानसभा क्षेत्र में 268 पोलिंग बूथ बनाए हैं.

