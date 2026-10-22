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उप्र विधान परिषद चुनाव: कल डाले जाएंगे वोट, सुरक्षा चाक-चौबंद, CCTV से निगरानी

आगरा/ गोरखपुर/ प्रयागराज/ मैनपुरी: उप्र विधान परिषद के खंड स्नातक और खंड शिक्षक निर्वाचन के लिए चुनाव का शोर बुधवार शाम थम गया. एमएलसी का 23 अक्टूबर को मतदान होगा. आगरा और गोरखपुर में सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

पोलिंग पार्टियों की रवानगी: आगरा में सुरक्षा बलों के साथ 12 जिलों में मतदाता के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी हो गई है. आगरा खंड स्नातक क्षेत्र के लिए 12 जिलों में 262 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. जबकि, आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 150 मतदान केंद्रों पर वोट पड़ेंगे. चुनाव की पूरी तैयारी पुलिस और प्रशासन ने कर ली है.

विधान परिषद चुनाव में मतदान से लेकर मतगणना तक की प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. मतगणना के दिन स्ट्रांग रूम सुबह ठीक 7:30 बजे खोला जाएगा, जबकि मतगणना सुबह आठ बजे से शुरू होगी. सभी प्रत्याशियों और निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े लोगों से नियमों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करने की अपेक्षा की.- इंद्र विक्रम सिंह, मंडलायुक्त

गोरखपुर में कैसी है व्यवस्था: गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन के तहत 23 अक्टूबर 2026 को गोरखपुर जिला समेत 17 जिलों में मतदान होगा. इसके लिए नगर निगम क्षेत्र से लेकर ग्रामीण इलाकों तक मतदान केंद्र निर्धारित किए गए हैं. रिटर्निंग ऑफिसर मंडल आयुक्त इंद्र विक्रम सिंह ने मतदान केंद्रों और उनके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का विवरण जारी करते हुए संबंधित विद्यालयों के शिक्षक मतदाताओं को अपने निर्धारित मतदान केंद्र की जानकारी रखने को कहा है. चुनाव में कुल 17 प्रत्याशी मैदान में हैं और करीब 54000 मतदाता उनके भाग्य का फैसला करेंगे.

नियंत्रण कक्ष नागरिक सुरक्षा कार्यालय कलक्ट्रेट में बनाया गया है. जिसके सहायक प्रभारी मुकेश जैन हैं. जो अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत हैं. सहायक प्रभारी मुकेश जैन का मोबाइल नंबर-9997012900 व मुनेश कुमार गुप्ता उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा मोबाइल नंबर-7906300290 हैं. इसके साथ ही कंट्रोल रूम का फोन नंबर 0562-2260550 है.- अमरेन्द्र कुमार वर्मा, अपर जिलाधिकारी

इन 12 जिलों में डाले जाएंगे वोट: आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, एटा, अलीगढ़, हाथरस, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया में वोट डाले जाएंगे.आगरा जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि मदतान के साथ ही मतगणना की तैयारी चल रही है. मंगलवार और बुधवार को 570 मतगणना कार्मिकों का प्रशिक्षण कराया गया. जिसमें मतगणना की प्रक्रिया और सावधानियों की जानकारी दी गई. मास्टर ट्रेनर ने पीपीटी और डेमो प्रेजेंटेशन के माध्यम से मतपेटियां खोलने, मतपत्रों की संवीक्षा व वैध-अवैध मतों की पहचान की प्रक्रिया समझाई है. जिससे मतगणना सकुशल कराई जा सके.

मतदान के बाद सभी 12 जिलों से मत पेटियां गुरुवार सुबह आगरा स्थित गल्ला मंडी में रवाना की गईं. जो शाम चार बजे तक सभी जिलों के मतदान केंद्र पर पहुंचकर रिपोर्ट करेंगी. गल्ला मंडी समिति में जहां पर 12 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं. जिनकी निगरानी के लिए 100 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं.- नगेंद्र प्रताप, मंडलायुक्त

मतदान केंद्र की जानकारी: जिले में पीपीगंज और कैंपियरगंज क्षेत्र के लिए बापू इंटर कॉलेज, पीपीगंज तथा क्षेत्र पंचायत कार्यालय, कैंपियरगंज को मतदान केंद्र बनाया गया है. बापू इंटर कॉलेज में जंगल कौड़िया, भरोहिया और नगर पंचायत पीपीगंज के अंतर्गत आने वाले संबंधित विद्यालयों के शिक्षक मतदान करेंगे. वहीं, कैंपियरगंज स्थित मतदान केंद्र पर कैंपियरगंज और चौमुखा उर्फ कैंपियरगंज क्षेत्र के संबंधित विद्यालयों के शिक्षक अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. नगर निगम क्षेत्र में कई मतदान केंद्र बनाए गए हैं. डीएवी इंटर कॉलेज, दीवान बाजार में इलाहीबाग, पिपरापुर, बहरामपुर, दाउदचक, नरसिंहपुर, भरपुरवा, कल्याणपुर, अबू बाजार, इस्लामचक, गाजीरौजा, घासीकटरा, रहमतनगर, गुंडेरीचक, मिर्जापुर, निजामपुर, जफरा बाजार, रुद्रपुर, अलीनगर उत्तरी, हजारीपुर, नियामतचक, अलीनगर, हुमायूंपुर दक्षिणी और जटेपुर दक्षिणी के संबंधित विद्यालयों के शिक्षक मतदान करेंगे.

गोरखपुर में तैयारी पूरी (Photo Credit: ETV Bharat)

प्रयागराज में तैयारी पूरी: इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिष्ठित एमएलसी चुनाव के लिए प्रशासनिक तैयारियां अपने अंतिम मुकाम पर पहुंच गई हैं. सोमवार सुबह मुंडेरा मंडी स्थित केंद्रीय निर्वाचन परिसर से मतदान कार्मिकों की टोलियां पूरी सुरक्षा व्यवस्था और आवश्यक चुनावी सामग्री के साथ अपने-अपने आवंटित बूथों के लिए रवाना हो गईं. 10 जिलों में फैले इस विशाल निर्वाचन क्षेत्र में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान संपन्न कराने के लिए जिला व पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े चक्रव्यूह तैयार किए हैं. प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि आचार संहिता का उल्लंघन या मतदान में किसी भी प्रकार का व्यवधान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. कंट्रोल रूम को चौबीसों घंटे सक्रिय कर दिया गया है. पोलिंग पार्टियों के शाम तक संबंधित बूथों पर सुरक्षित पहुंचने और मोर्चा संभालने की उम्मीद है, ताकि सुबह नियत समय पर बिना किसी बाधा के मतदान शुरू कराया जा सके.

मैनपुरी में तैयारी पूरी: स्नातक एवं शिक्षक एमएलसी चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर से मतदान सामग्री उपलब्ध कराकर 25 पोलिंग पार्टियों को निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया. मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती के साथ यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के भी विशेष इंतजाम किए गए हैं. जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि जिले में स्नातक एवं शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए 12 मतदान केंद्रों पर कुल 25 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं. पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह ने बताया कि जिले के 10 थाना क्षेत्रों में स्थित 12 मतदान केंद्रों और 25 बूथों पर मतदान संपन्न कराया जाएगा. सुरक्षा के मद्देनजर पूरे क्षेत्र को छह जोन में विभाजित किया गया है, जिनमें क्षेत्राधिकारी स्तर के पुलिस अधिकारी तैनात रहेंगे. सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की ब्रीफिंग पहले ही की जा चुकी है. प्रत्येक पोलिंग पार्टी के साथ पर्याप्त पुलिस बल भेजा गया है, जबकि सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

इस बार पांच सीटें स्नातक की हैं और छह सीटें शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की हैं. जिसमें छह पर सपा और पांच पर भाजपा का कब्जा है.

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