ETV Bharat / state

देहरादून में आम और लीची के बौर से निकले पोलन से बढ़ रही एलर्जी, अस्पताल पहुंच रहे मरीज

भले ही यह एक सामान्य मौसमी समस्या है, लेकिन ऐसे मरीजों की संख्या दून अस्पताल में बढ़ रही है. ऊपर से ड्राई मौसम बीमारियों का कारण बन रहा है. मौसम के शुष्क होने से ड्राइनेस बढ़ रही है, जिससे हवा के साथ धूल का कंपोनेंट बढ़ गया है. इससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

देहरादून: इन दिनों देहरादून में आम और लीची के पेड़ पर बौर आए हुए हैं. जो देखने में खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन बौर से निकलने वाले पोलन के संपर्क में आने कुछ लोग एलर्जी, सांस की दिक्कत जैसी समस्याओं से दो चार हो रहे हैं. यही वजह है कि दून अस्पताल की ओपीडी में एलर्जी से संबंधित मरीज ज्यादा पहुंच रहे हैं.

राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल देहरादून के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. आरएस बिष्ट का कहना है कि देहरादून लीची और आम के लिए प्रसिद्ध रहा है. इन दिनों लीची और आम के पेड़ों पर बौर आनी शुरू हो गई है, जो एलर्जी का मुख्य कारण बन रही है. इससे निकलने वाले पोलन या बौर के रोंगटेदार रेशों की वजह से लोगों को खुजली, सांस लेने मे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

आम के पेड़ पर आए बौर (फोटो- ETV Bharat)

आम-लीची के पोलन के साथ ड्राई मौसम बढ़ा रहा परेशानी: इसके अलावा मौसम के ड्राई होने से हवा के साथ धूल का कंपोनेंट भी बढ़ रहा है. मौसम में रात को हल्की ठंडक और दिन भर गर्मी का एहसास हो रहा है. इससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. दून अस्पताल की ओपीडी में कई गुना मरीज एलर्जी, सांस की तकलीफ के पहुंच रहे हैं.

पोलन से होने वाली समस्या (फोटो- ETV Bharat GFX)

पोलन से बचने के लिए करें ये उपाय: वहीं, तापमान बदलने से अस्पताल में नाक, कान, गले, छाती के इन्फेक्शन के मामले बढ़ गए हैं. उन्होंने पोलन से बचने के लिए विशेषकर सवेरे मास्क का उपयोग करने की सलाह दी है. इसके अलावा किसी को पराग से एलर्जी की दिक्कत है तो आम और लीची के पेड़ों के आसपास जाने से बचना चाहिए.

पोलन से बचाव के उपाय (फोटो- ETV Bharat GFX)

ये भी पढे़ें-