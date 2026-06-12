नए मेडिकल कॉलेजों को लेकर सियासत , NMC गाइडलाइन की आपत्तियों पर कांग्रेस के आरोप, सरकार का जवाब
छत्तीसगढ़ में नए मेडिकल कॉलेजों को लेकर सियासत गर्म है. स्वास्थ्य मंत्री ने कांग्रेस के आरोपों को लेकर जवाब दिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 12, 2026 at 6:38 PM IST
एमसीबी : छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित पांच नए मेडिकल कॉलेजों को लेकर नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) की आपत्तियों के बाद प्रदेश की सियासत गरमा गई है. मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा है कि मेडिकल कॉलेजों की स्थापना एक सतत प्रक्रिया है और सरकार का प्रयास है कि इसी शैक्षणिक सत्र से नए मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई शुरू कराई जाए.
आपत्तियों को दूर करके किया जा रहा काम
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने नए मेडिकल कॉलेजों के लिए तय समय सीमा में ऑनलाइन आवेदन किया था.मेडिकल कॉलेज भवन और संबंधित अस्पतालों की अधोसंरचना अभी निर्माणाधीन है, इसलिए NMC की गाइडलाइन के अनुसार कुछ आपत्तियां सामने आई हैं. उन्होंने कहा कि इन आपत्तियों को दूर करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है.
'विपक्ष नहीं चाहता मेडिकल कॉलेज खुले'
मनेन्द्रगढ़ कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि सरकार जशपुर और मनेन्द्रगढ़ जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रयास कर रही है तो कांग्रेस को इसका स्वागत करना चाहिए.उन्होंने सवाल उठाया कि क्या विपक्ष नहीं चाहता कि इन क्षेत्रों के युवाओं को अपने जिले में मेडिकल शिक्षा का अवसर मिले और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो.
सरकार ने सीमित समय में अपनी क्षमता से अधिक काम किया है.जहां पहले स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित थीं, वहीं आज 30 बिस्तरों की व्यवस्था से आगे बढ़कर 220 बिस्तरों वाले अस्पतालों का विकास किया गया है. मेडिकल कॉलेजों के लिए जरूरी अधोसंरचना तैयार करने के साथ ही डॉक्टरों की नियुक्ति और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं भी तेजी से पूरी की गई हैं- श्यामबिहारी जायसवाल,स्वास्थ्य मंत्री
सरकार के प्रयासों की करनी चाहिए सराहना
कांग्रेस के हमलों पर जवाब देते हुए जायसवाल ने कहा कि विपक्ष को राजनीतिक बयानबाजी करने के बजाय सरकार के प्रयासों की सराहना करनी चाहिए. उन्होंने कहा कांग्रेस ज्यादा खुश न हो, अभी मैच खत्म नहीं हुआ है. मामला दोबारा अपील में गया है और हमारे पास 15 दिनों का समय है.हमें पूरा विश्वास है कि भारत सरकार और NMC की सभी गाइडलाइन पूरी कर ली जाएंगी.
स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया कि प्रदेश सरकार मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को लेकर पूरी तरह गंभीर है.उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल भवन निर्माण करना नहीं, बल्कि दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों के विद्यार्थियों को मेडिकल शिक्षा का अवसर देना और आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है.
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