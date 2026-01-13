महिला सम्मान पर गरमाई दिल्ली की सियासत!, आतिशी पर पोस्टरों को लेकर AAP का BJP पर जोरदार प्रहार
महिला सम्मान किसी एक पद या व्यक्ति तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी महिलाओं के लिए समान रूप से लागू होना चाहिए- सौरभ भारद्वाज
Published : January 13, 2026 at 7:46 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच अब महिला सम्मान को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. नेता प्रतिपक्ष आतिशी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टरों को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है. ‘आप’ के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाया कि जब महिला होने के नाते सीएम रेखा गुप्ता सम्मान की मांग कर सकती हैं, तो क्या आतिशी महिला नहीं हैं? क्या उनके लिए महिला सम्मान के मानदंड लागू नहीं होते? इस पूरे विवाद ने एक बार फिर राजनीति में महिला सम्मान और समान मापदंडों को लेकर बहस छेड़ दी है.
महिला सम्मान के नाम पर दोहरा रवैया
सौरभ भारद्वाज ने कहा, ''दिल्ली विधानसभा में, CM रेखा गुप्ता ने शिकायत की कि उनका मज़ाक उड़ाया जा रहा है और एक महिला होने के नाते उन्होंने सहानुभूति मांगी. फिर भी, पिछले एक हफ़्ते से, पूर्व CM आतिशी, जो खुद भी एक महिला हैं, को पूरे दिल्ली में आपत्तिजनक होर्डिंग्स लगाकर निशाना बनाया जा रहा है. मैं CM रेखा गुप्ता से पूछना चाहता हूँ क्या आतिशी महिला नहीं हैं? अगर नियम आप पर लागू होते हैं, तो उन पर भी लागू होने चाहिए.''
Two days ago in the Delhi Assembly, CM Rekha Gupta complained she was being mocked and sought sympathy as a woman. Yet for the past week, former CM Atishi, also a woman, has been targeted with offensive hoardings across Delhi. A forensic report has confirmed the video was… pic.twitter.com/aXDxDt7QJY— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) January 13, 2026
भद्दे पोस्टरों पर सवाल, चौराहों पर लगाए गए होर्डिंग
‘आप’ संयोजक सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दिल्ली के अलग-अलग चौराहों पर ऐसे होर्डिंग लगाए गए हैं, जिनमें आतिशी को लेकर अशोभनीय ढंग से चित्रण किया गया है. उन्होंने कहा कि यह केवल राजनीतिक विरोध नहीं, बल्कि महिला सम्मान पर सीधा हमला है.
फॉरेंसिक रिपोर्ट के बावजूद बदनाम करने की कोशिश
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जिस वीडियो को लेकर यह पूरा विवाद खड़ा किया गया, उस पर फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है. रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया है कि वीडियो में ‘‘गुरु’’ या ‘‘गुरुओं’’ शब्द का कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ. इसके बावजूद भाजपा द्वारा उसी झूठे आरोप के आधार पर पोस्टरबाजी की जा रही है, जो पूरी तरह से गलत और दुर्भावनापूर्ण है.
क्या आतिशी महिला नहीं हैं? सीएम से सवाल
सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से सवाल करते हुए कहा कि क्या आतिशी महिला नहीं हैं? क्या जो महिला मानदंड और संवेदनशीलता मुख्यमंत्री के लिए लागू होती है, वह नेता प्रतिपक्ष के लिए लागू नहीं होनी चाहिए? अगर ऐसा है, तो फिर महिला होने के नाम पर मुख्यमंत्री को भी कोई विशेष छूट नहीं मिलनी चाहिए. महिला सम्मान किसी एक पद या व्यक्ति तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी महिलाओं के लिए समान रूप से लागू होना चाहिए.
‘वूमेन कार्ड’ की राजनीति नहीं चलेगी
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अगर महिला सम्मान के मापदंड आतिशी पर लागू नहीं होते, तो रेखा गुप्ता को भी महिला होने के नाम पर रोना-विलाप बंद कर देना चाहिए. उन्होंने दो टूक कहा कि यह नौटंकी और ‘‘वूमेन कार्ड’’ की राजनीति अब नहीं चलेगी.
