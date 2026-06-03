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कचरे के ढेर पर शहर फिर भी बढ़ा यूजर चार्ज, कांग्रेस बोली इतना तो अंग्रेज भी नहीं लेते थे टैक्स

केवल ये वसूली का केंद्र ना बन जाए, इतना तो अंग्रेज भी टैक्स नहीं लेते थे,वह तो पीठ में मरते थे लेकिन यह तो पेट और पीठ दोनों पर मारते हैं, यह कौन सी नीति है.भाजपा का एक ही काम रह गया है बकैती और डकैती- प्रमोद दुबे, पूर्व महापौर

''इतना तो अंग्रेज भी नहीं लेते थे टैक्स'' पूर्व महापौर प्रमोद दुबे ने कहा कि आप सुविधा दे नहीं पा रहे हो ,कचरा उठ नहीं रहा है, बाल्टियां देने की बात कही थी नहीं दी गई और कौन सी सुविधा दे पा रहे हो ,और उल्टा यूजर चार्ज बढ़ा रहे हो.

महंगाई से पहले ही जूझ रही जनता पर यूजर चार्ज बढ़ाकर सरकार और नगर निगम ने अतिरिक्त बोझ डाल दिया है.जनता को सुविधा नहीं मिल रही लेकिन शुल्क लगातार बढ़ाए जा रहे हैं- श्रीकुमार मेनन, शहर कांग्रेस अध्यक्ष

सुविधा नहीं, फिर भी वसूली शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्रीकुमार मेनन ने कहा कि राजधानी में सफाई व्यवस्था बदहाल है, सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, कई दिनों तक कचरा गाड़ियां घरों तक नहीं पहुंचीं और आम नागरिक परेशान हैं.

कचरा नहीं उठा, लेकिन बढ़ गया यूजर चार्ज सफाई व्यवस्था चरमराने के बीच नगर निगम ने यूजर चार्ज में वृद्धि कर दी है. कांग्रेस का आरोप है कि जब जनता को मूलभूत सुविधा ही नहीं मिल रही, तब अतिरिक्त शुल्क वसूलना पूरी तरह अनुचित है. विपक्ष का कहना है कि शहर में कई दिनों तक कचरा वाहन घरों तक नहीं पहुंच रहे हैं, नालियां साफ नहीं हो रहीं, सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, लेकिन निगम प्रशासन जनता से ज्यादा पैसा वसूलने में लगा हुआ है. सड़कों पर उतरी कांग्रेस, झाड़ू लगाकर किया विरोध बढ़े हुए यूजर चार्ज और बिगड़ी सफाई व्यवस्था के खिलाफ शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्रीकुमार मेनन और नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी चौक पर प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने सड़क पर झाड़ू लगाकर विरोध जताया और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शन के दौरान बढ़े हुए यूजर चार्ज को तत्काल वापस लेने की मांग की गई. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब नगर निगम अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रहा है तो जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने का कोई नैतिक अधिकार उसे नहीं है. वार्डों में सफाई ठप, निगम दीवारों की रंगाई में व्यस्त नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने आरोप लगाया कि शहर के अधिकांश वार्डों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप है. घरों से नियमित कचरा नहीं उठाया जा रहा, लेकिन नगर निगम जनता की समस्याएं दूर करने के बजाय दीवारों पर पेंटिंग और सौंदर्यीकरण के नाम पर लाखों-करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है.

चार महीने का भुगतान अटका, 70 वार्डों की सफाई व्यवस्था ध्वस्त रायपुर नगर निगम में सफाई व्यवस्था का संकट गहराता जा रहा है. सफाई ठेकेदारों का आरोप है कि पिछले चार महीनों से उनका भुगतान नहीं हुआ है. भुगतान नहीं मिलने से नाराज ठेकेदारों ने बुधवार से पूर्ण कामबंद हड़ताल शुरू कर दी है. हड़ताल का असर राजधानी के सभी 70 वार्डों में दिखाई देने लगा है. सड़कों और मोहल्लों में गंदगी जमा होने लगी है. बरसात से पहले सफाई व्यवस्था पर उठ रहे सवाल अब नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर प्रश्न खड़े कर रहे हैं.

रायपुर : रायपुर में एक तरफ सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है तो दूसरी तरफ नगर निगम ने जनता पर यूजर चार्ज का अतिरिक्त बोझ डाल दिया है. चार महीने से भुगतान नहीं मिलने के कारण सफाई ठेकेदार हड़ताल पर हैं, शहर के 70 वार्डों में कचरा उठना बंद है. ऐसे हालात में यूजर चार्ज बढ़ाए जाने के फैसले ने लोगों की नाराजगी और बढ़ा दी है. कांग्रेस ने इसे जनता के साथ अन्याय बताते हुए नगर निगम और राज्य सरकार दोनों को कठघरे में खड़ा कर दिया है.

सरकार कौन चला रहा है, समझ नहीं आ रहा



पूर्व महापौर प्रमोद दुबे ने भी राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में प्रशासनिक समन्वय दिखाई नहीं दे रहा. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे अलग-अलग दिन अलग-अलग मंत्री सरकार चला रहे हो, सोमवार को ओपी चौधरी,मंगलवार को अरुण साव और बुधवार को विजय शर्मा सरकार चलाते हैं. मुख्यमंत्री बस ऐसे हैं जो किसी दिन सरकार नहीं चलाते हैं. उनके इस बयान ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है.





सरकार का पक्ष— सुविधाओं के लिए लिया जा रहा शुल्क



कांग्रेस के आरोपों पर जवाब देते हुए नगर निगम के एमआईसी सदस्य मनोज वर्मा ने कहा कि क्षेत्रफल के अनुसार यूजर चार्ज लेने की व्यवस्था की गई है,शहरवासियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यूजर चार्ज लिया जाता है. यूजर चार्ज में वृद्धि शासन के निर्देशों के अनुरूप की गई है. बढ़े हुए राजस्व से नगर निगम की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया जा सकेगा।





एसी रूम में बैठकर अधिकारी बनाते हैं नियम



सफाई ठेकेदारों के बकाया भुगतान के सवाल पर मनोज वर्मा ने कहा कि इस संबंध में निगम आयुक्त से चर्चा कर जल्द समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा. हम जनप्रतिनिधि हैं जनता के बीच में जाते हैं उनसे मुलाकात करते हैं उनकी समस्याएं को सुनते और उसके समाधान की कोशिश करते हैं.

अधिकारी एसी रूम में बैठकर नियम बनाते हैं, वसूली का काम करते हैं. उन्हें समस्याओं को समझना चाहिए,सफाई कर्मियों की हड़ताल को लेकर हम आयुक्त से बात करेंगे और समाधान निकालेंगे आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है यह उन्हें बताना होगा- मनोज वर्मा, एमआईसी सदस्य



आवासीय मकानों पर बढ़ा मासिक शुल्क

रायपुर नगर निगम द्वारा जारी नई यूजर चार्ज दरों के अनुसार अब आवासीय संपत्तियों के लिए भी अधिक शुल्क देना होगा. 500 वर्गफुट तक के मकानों पर पहले 30 रुपये प्रतिमाह यूजर चार्ज लिया जाता था, जिसे बढ़ाकर 40 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है. इसी तरह 501 से 1000 वर्गफुट तक के मकानों का शुल्क 40 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है. वहीं 1000 वर्गफुट से बड़े मकानों के लिए यूजर चार्ज 70 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है.निगम का दावा है कि हर तीन साल में 10 रुपये की वृद्धि के नियम के तहत यह संशोधन किया गया है.



छोटे व्यापारियों पर सबसे ज्यादा असर



वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए यूजर चार्ज में अपेक्षाकृत अधिक बढ़ोतरी की गई है. 100 वर्गफुट तक की दुकानों और छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का शुल्क 130 रुपये से बढ़ाकर सीधे 180 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है.यानी इस श्रेणी में एकमुश्त 50 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की गई है, जिसे लेकर व्यापारियों में नाराजगी देखने को मिल रही है.





मध्यम श्रेणी के व्यवसायों को भी देना होगा ज्यादा शुल्क



101 से 300 वर्गफुट क्षेत्रफल वाले प्रतिष्ठानों के लिए यूजर चार्ज 230 रुपये से बढ़ाकर 280 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है. वहीं 301 से 500 वर्गफुट तक के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का शुल्क 300 रुपये से बढ़ाकर 350 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है.इससे छोटे और मध्यम स्तर के व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ेगा.



बड़े प्रतिष्ठानों और कॉम्प्लेक्स पर भी बढ़ा भार



501 से 1000 वर्गफुट तक के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का यूजर चार्ज 400 रुपये से बढ़ाकर 450 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है. वहीं 1000 वर्गफुट से अधिक क्षेत्रफल वाले बड़े प्रतिष्ठानों के लिए यह राशि 650 रुपये से बढ़ाकर 700 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है. नगर निगम का तर्क है कि बड़े प्रतिष्ठानों से अधिक मात्रा में कचरा निकलता है, इसलिए उनसे अधिक शुल्क लिया जा रहा है.





शॉपिंग मॉल के लिए भी नई दरें लागू



शहर के शॉपिंग मॉल और बड़े वाणिज्यिक परिसरों के लिए भी यूजर चार्ज में संशोधन किया गया है। पहले जहां 0.90 रुपये प्रति वर्गफुट प्रतिमाह की दर लागू थी, उसे बढ़ाकर 1 रुपये प्रति वर्गफुट प्रतिमाह कर दिया गया है. वार्षिक गणना के आधार पर यह राशि पहले की तुलना में अधिक हो जाएगी.





सुविधा पहले या वसूली ?



यूजर चार्ज बढ़ोतरी ऐसे समय में लागू की गई है जब राजधानी की सफाई व्यवस्था खुद सवालों के घेरे में है.सफाई ठेकेदारों की हड़ताल, वार्डों में कचरे का अंबार और घर-घर कचरा संग्रहण व्यवस्था प्रभावित होने के बीच विपक्ष का सवाल है कि जब जनता को पर्याप्त सुविधा नहीं मिल रही तो बढ़ी हुई वसूली किस आधार पर की जा रही है. यही मुद्दा अब नगर निगम और राज्य सरकार के लिए राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है.





निगम की सफाई व्यवस्था पर बड़ा सवाल



रायपुर में पैदा हुए इस संकट ने नगर निगम की वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्था दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. एक तरफ सफाई ठेकेदार भुगतान के लिए हड़ताल पर हैं, दूसरी तरफ जनता बढ़े हुए यूजर चार्ज का विरोध कर रही है.सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब शहर में कचरा उठाने की व्यवस्था तक सुचारू नहीं है, तब क्या जनता से अतिरिक्त शुल्क वसूलना उचित है? आने वाले दिनों में यह मुद्दा नगर निगम से निकलकर राज्य सरकार के लिए भी बड़ा राजनीतिक सिरदर्द बन सकता है.





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