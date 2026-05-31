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'आंबेडकर महासभा' के स्थानातंरण पर गरमाई सियासत, दलित नेताओं ने दी चेतावनी, भाजपा का जवाब- बेवजह मुद्दा बना रहे

ऐशबाग में तैयार हो रहा आंबेडकर स्मारक : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार उनकी यह इच्छा पूरी करने के लिए ऐशबाग में आंबेडकर स्मारक तैयार करा रही है. जब स्मारक का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो अंबेडकर महासभा से अस्थि कलश और प्रतिमाएं वहीं पर स्थानांतरित कर दी जाएंगी. अब जैसे ही अस्थिकलश और प्रतिमाओं को आंबेडकर महासभा से हटाकर ऐशबाग में निर्मित हो रहे आंबेडकर स्मारक ले जाने की जानकारी विपक्षी दलों के नेताओं को हुई तो आंबेडकर महासभा पहुंचने लगे.

पत्नी सविता ने की थी स्थापना : बता दें, डॉ. भीमराव आंबेडकर महासभा दलित समाज की आस्था का केंद्र है. यहां पर देशभर से दलित समाज के लोग डॉ. आंबेडकर के अस्थि कलश पर पुष्प अर्पित करने आते हैं. उनके दर्शन करने आते हैं. डॉ. आंबेडकर की पत्नी सविता आंबेडकर ने इस अस्थि कलश की स्थापना की थी. तब उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि एक स्मारक बनना चाहिए, जिससे ये हमेशा सुरक्षित रहे.

अस्थि कलश और प्रतिमा हटाने का विरोध : इसके बाद आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष व सांसद चंद्रशेखर आजाद भी महासभा पहुंचे. आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी महासभा से अस्थि कलश हटाए जाने का विरोध किया है. सभी दलों के नेता सरकार को चेता रहे हैं कि किसी कीमत पर आंबेडकर महासभा से अस्थि कलश और प्रतिमा नहीं हटाने दिया जाएगा.

अब यह तय किया गया कि नया स्मारक बनकर तैयार होने पर महासभा से अस्थि कलश को नए भव्य सांस्कृतिक केंद्र में स्थानांतरित किया जाएगा. इसे लेकर अब राजनीति तेज हो गई है. विभिन्न पार्टियों के दलित नेता आंबेडकर महासभा पहुंचने लगे हैं. पहले अनुसूचित जाति कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम यहां पहुंचे.

लखनऊ : 10 विधानसभा मार्ग स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर महासभा परिसर में आंबेडकर का अस्थि कलश और प्रतिमा 35 साल पहले 1991 में स्थापित किए गए थे. इसके बाद यहां बुद्ध विहार का निर्माण किया गया. यह स्थल बहुजन समाज की आस्था का एक प्रमुख और ऐतिहासिक केंद्र है. राज्य सरकार ने वर्ष 2021 में लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह के सामने 'भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र' की नींव रखी.

आप सांसद संजय सिंह ने योगी सरकार को पत्र लिखा है. (Photo Credit; ETV Bharat)

आंदोलन की दी चेतावनी : सबसे पहले कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम यहां पर पहुंचे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस दलित आस्था केंद्र से किसी कीमत पर अस्थिकलश और प्रतिमाएं दूसरे स्थान पर नहीं जा सकतीं. अगर ऐसा हुआ तो हम कड़ा विरोध करेंगे. 20 मई को आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष व सांसद चंद्रशेखर आजाद भी महासभा पहुंचे और उन्होंने भी कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. आजाद समाज पार्टी इसका कड़ा विरोध करेगी और आंदोलन करेगी.

सांसद संजय सिंह ने सीएम को लिखा पत्र : उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसके लिए पत्र भी लिखा है. इन नेताओं के अलावा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी हाल ही में लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका विरोध किया था और कहा था कि लखनऊ के 10 विधानसभा मार्ग स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर महासभा परिसर से उनके अस्थि कलश, प्रतिमा और बुद्ध विहार को हटाने की तैयारी की जा रही है. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है.

बाबा साहेब की पत्नी ने स्थाई स्मारक की जताई थी इच्छा : आंबेडकर महासभा के अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री लाल जी प्रसाद निर्मल का कहना है कि वर्तमान में जो आंबेडकर महासभा है वह अस्थाई है. डॉ. आंबेडकर की पत्नी सविता आंबेडकर ने बाबा साहेब की अस्थि कलश यहां पर स्थापित किया था और बुद्ध बिहार का निर्माण हुआ तो उन्होंने ही यह इच्छा जताई थी कि किसी स्थाई स्मारक में अगर अस्थि कलश स्थापित हो तो अच्छा लगेगा.

सीएम योगी ने निभाया वादा : उनका कहना है कि जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने चार एकड़ जमीन सीजी सिटी में देने का फैसला भी लिया था, लेकिन बाद में वह अपने वादे से मुकर गए और आंबेडकर स्मारक नहीं बन सका. इसके बाद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तब उनसे इसके लिए अनुरोध किया गया. आंबेडकर महासभा के ही एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह वादा किया था कि डॉ आंबेडकर का स्मारक भी बनवाएंगे, बड़ी लाइब्रेरी भी उसमें होगी.

विपक्ष के पास कोई काम नहीं : ऑडिटोरियम भी बनेगा और शोध केंद्र भी होगा. सरकार अपने फैसले पर कायम रही और ऐशबाग में अब भव्य आंबेडकर स्मारक स्थल बनकर तैयार हो रहा है. यहां पर डॉ. आंबेडकर से जुड़ी हर चीज मिलेगी. सरकार अपना वादा निभा रही है. अब अगर कहा जाए तो अस्थाई आवास से स्थाई आवास के लिए डॉ. आंबेडकर से जुड़ी स्मृतियां पहुंचेंगी. विपक्ष के नेताओं के पास कोई काम ही नहीं रहा है, इसीलिए वह डॉ. आंबेडकर को मुद्दा बना रहे हैं. यह बेवजह की बात है. योगी सरकार ने डॉ. आंबेडकर के लिए जो किया वह अभी तक किसी भी सरकार ने नहीं किया है.

आंबेडकर महासभा में क्या है खास : लखनऊ स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर महासभा भारत के बहुजन समाज के लिए एक बेहद ही पवित्र स्थल है. इस परिसर में प्रमुख आकर्षण और धरोहरें स्थापित हैं. यहां डॉ. सविता आंबेडकर की तरफ से स्थापित डॉ. भीमराव आंबेडकर की पवित्र अस्थियों का कलश रखा हुआ है. इस ऐतिहासिक स्थल पर पूर्व राष्ट्रपति केआर नारायणन की तरफ से लगाया गया बोधि वृक्ष है. परिसर में धम्म चक्र स्थापित है, जिसका अनावरण पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था. यहां डॉ. आंबेडकर की 12 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित है.

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