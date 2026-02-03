सीएम घोषणाओं की प्रगति रिपोर्ट पर चिंतन, अधूरे वायदों पर छूट रहे राजनीतिक तीर
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की घोषणाओं को लेकर लगातार समीक्षाएं तो हो रही है. लेकिन इसके बावजूद तमाम कामों को अमलीजामा नहीं पहनाया जा पाया है.
देहरादून: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणाओं को लेकर शासन स्तर पर लगातार समीक्षाएं तो हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद जमीनी स्तर पर काम की रफ्तार वैसी नहीं दिख रही है जैसी अपेक्षा की जा रही है. स्थिति यह है कि एक तरफ मुख्यमंत्री खुद अपनी घोषणाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ साल 2021-22 की घोषणाएं भी अब तक शत-प्रतिशत पूरी नहीं हो पाई हैं. यही नहीं, विधायकों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों के लिए दिए गए विकास कार्यों के प्रस्ताव भी धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं.
मुख्यमंत्री की घोषणाओं की सुस्त चाल: जैसे-जैसे उत्तराखंड चुनावी वर्ष की ओर बढ़ रहा है, वैसे-वैसे सरकार की सबसे बड़ी चिंता मुख्यमंत्री की घोषणाएं और विधायकों के विकास प्रस्ताव बने हुए हैं. खुद मुख्यमंत्री धामी कई बार इन पर समीक्षा बैठक कर चुके हैं और अधिकारियों को समय-सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हालात पूरी तरह संतोषजनक नहीं कहे जा सकते.
पुरानी घोषणाओं पर अब भी अटका काम: सरकारी स्तर पर हुई समीक्षा बैठकों में यह बात सामने आई है कि साल 2021 की 156 घोषणाएं अब तक फाइलों में ही घूम रही हैं. इसी तरह साल 2022 की 75 घोषणाएं और साल 2023 की 176 घोषणाएं भी अब तक पूरी नहीं हो सकी हैं. इन आंकड़ों ने शासन को भी चिंता में डाल दिया है.खास बात यह है कि इस स्थिति पर खुद प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री ने भी नाराजगी जताई है और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं. उन्होंने एक महीने के भीतर लंबित घोषणाओं को पूरा करने के आदेश भी जारी किए हैं. इसके बावजूद जमीनी स्तर पर कई परियोजनाएं ऐसी हैं, जिन पर अभी तक काम शुरू भी नहीं हो पाया है.
विपक्ष सरकार पर हमलावर: अगर अब तक की कुल घोषणाओं की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने कार्यकाल में करीब 3827 घोषणाएं कर चुके हैं. इनमें से 2315 घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं. यानी लगभग 60 प्रतिशत से ज्यादा काम पूरे किए जा चुके हैं. हालांकि अब भी करीब 1457 घोषणाएं ऐसी हैं, जो पूरी होना बाकी हैं. इन लंबित घोषणाओं में से करीब 520 ऐसी हैं, जिन पर अभी तक कार्य शुरू ही नहीं हो पाया है. यही आंकड़े सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं, क्योंकि चुनावी साल में विपक्ष इन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर है. मुख्यमंत्री की घोषणाओं के लंबित रहने को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस लगातार सरकार पर हमला बोल रही है.
मुख्यमंत्री धामी अपने कार्यकाल में की गई घोषणाओं को ही समय पर पूरा नहीं करवा पा रहे हैं, तो बाकी विकास कार्यों से जनता को क्या उम्मीद करनी चाहिए. पुरानी घोषणाओं के पूरा न होने से साफ है कि सरकारी मशीनरी बेहद शिथिलता से काम कर रही है. घोषणाएं तो मंच से हो जाती हैं, लेकिन उन्हें जमीन पर उतारने के लिए न तो प्रशासनिक इच्छाशक्ति दिखती है और न ही ठोस प्लानिंग. सरकार सिर्फ आंकड़ों का खेल खेल रही है, जबकि हकीकत यह है कि कई योजनाएं आज भी कागजों में ही अटकी पड़ी हैं.
अमेंद्र बिष्ट, नेता कांग्रेस
विधायकों के प्रस्तावों की भी धीमी चाल: बात सिर्फ मुख्यमंत्री की घोषणाओं तक ही सीमित नहीं है. धामी सरकार ने प्रदेश के तमाम विधायकों से अपने-अपने क्षेत्रों के लिए जनहित के 10-10 कामों के प्रस्ताव मांगे थे. इन प्रस्तावों के आधार पर राज्य स्तर पर 573 कार्यों को प्राथमिकता में लिया गया. लेकिन इन 573 में से अब तक सिर्फ 222 काम ही पूरे हो सके हैं, यानी इस मामले में सरकारी मशीनरी की परफॉर्मेंस करीब 41.65 प्रतिशत ही दिखाई देती है. बाकी काम या तो अधूरे हैं या फिर प्रक्रिया में ही अटके हुए हैं. इससे यह साफ होता है कि न सिर्फ सीएम की घोषणाएं, बल्कि विधायकों के विकास कार्य भी अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. कांग्रेस के हमलों के बीच भारतीय जनता पार्टी सरकार के बचाव में उतरती नजर आ रही है.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब तक सबसे ज्यादा घोषणाएं करने वाले मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने अपनी अधिकतर घोषणाओं को समय से पूरा करने का प्रयास भी किया है. कुछ घोषणाएं ऐसी होती हैं, जिनमें जमीन, बजट, तकनीकी मंजूरी और केंद्र से समन्वय जैसी प्रक्रियाओं में समय लग जाता है. इसी वजह से कुछ काम पूरे नहीं हो पाए हैं, लेकिन सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि सभी घोषणाओं को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाए.
सुरेश जोशी, वरिष्ठ भाजपा नेता
शासन स्तर पर कसी जा रही है नकेल: शासन स्तर पर भी यह महसूस किया जा रहा है कि घोषणाओं को पूरा करने में अनावश्यक देरी हो रही है. इसी वजह से अब जिलाधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं. तय किया गया है कि मुख्यमंत्री की कोई भी घोषणा होने के बाद उसकी जानकारी 72 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री के घोषणा अनुभाग को दी जाएगी. इसके अलावा जिलाधिकारी को ही यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे संबंधित विभागों को चिन्हित करें और समय-सीमा तय कर काम शुरू करवाएं. घोषणाओं से जुड़ी फाइलें एक विभाग से दूसरे विभाग में भटकें, इसके लिए भी नई गाइडलाइन बनाई जा रही है.
