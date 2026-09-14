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स्टाफ क्वार्टर निर्माण मामले में गरमाई सियासत: PAC की गोपनीय बातें सार्वजनिक होने पर अध्यक्ष अजय महावर ने जताई कड़ी आपत्ति

अजय महावर ने PAC की कार्यवाही को सार्वजनिक करने और इसे राजनीतिक रंग देने के प्रयासों पर गंभीर आपत्ति जताई है.

PAC के अध्यक्ष और विधायक अजय महावर
PAC के अध्यक्ष और विधायक अजय महावर (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 14, 2026 at 8:25 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा की लोक लेखा समिति (PAC) के अध्यक्ष और विधायक अजय महावर ने समिति की कार्यवाही को सार्वजनिक करने और इसे राजनीतिक रंग देने के प्रयासों पर गंभीर आपत्ति जताई है. उन्होंने स्पष्ट किया है कि लोक लेखा समिति पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से नियमों के दायरे में रहकर काम कर रही है और किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगी. इस पूरे मामले को विशेषाधिकार हनन के दृष्टिकोण से विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष रखा जाएगा.

CAG रिपोर्ट और लगभग 60 करोड़ के निर्माण कार्यों की जांच

सोमवार को PAC अध्यक्ष अजय महावर ने बताया कि लगभग 60 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले स्टाफ क्वार्टर के निर्माण से जुड़ा मामला समिति के पास जांच के लिए आया है. यह जांच पूरी तरह से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों और पैराग्राफ 2.5 के दायरे में की जा रही है. समिति मुख्य रूप से इस बात की तथ्यात्मक जांच कर रही है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा दरों के निर्धारण के लिए पुरानी दर प्रणाली का उपयोग क्यों किया गया और लागत अनुमान का आधार क्या था. इसके अलावा, निर्माण क्षेत्र में हुई बढ़ोतरी और उससे जुड़े वित्तीय प्रभावों की भी बारीकी से समीक्षा की जा रही है.

निर्माण क्षेत्र और लागत में भारी वृद्धि पर सवाल

CAG रिपोर्ट के अनुसार, स्टाफ क्वार्टर का निर्माण क्षेत्र लगभग 1,397 वर्ग मीटर से बढ़ाकर करीब 1,905 वर्ग मीटर कर दिया गया था. इससे लगभग 18.88 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव पड़ा है.

दिल्ली विधानसभा
दिल्ली विधानसभा (File Photo)

फंड डायवर्जन और स्टाफ ब्लॉक निर्माण पर भी उठे सवाल

स्टाफ ब्लॉक के निर्माण को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं. CAG के मुताबिक, एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए स्वीकृत धन का एक हिस्सा दूसरे मद में डायवर्ट किया गया. समिति यह जांच कर रही है कि यदि मूल योजना के अनुसार स्टाफ ब्लॉक नहीं बनाया गया, तो फंड के इस्तेमाल की अनुमति किसने दी, इसके लिए सक्षम प्राधिकारी कौन था और संबंधित भुगतान किस आधार पर किए गए. पुराने क्वार्टरों को गिराने, नए निर्माण, ठेकेदारों की पात्रता और भुगतानों से जुड़े पहलुओं की भी जांच की जा रही है.

गोपनीय कार्यवाही को सार्वजनिक करने पर कड़ा एतराज

अजय महावर ने कहा कि लोक लेखा समिति की कार्यवाही पूरी तरह से गोपनीय होती है और अंतिम रिपोर्ट आने से पहले इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता. हाल ही में जब स्टाफ क्वार्टर के मामले में दस्तावेजों की छानबीन चल रही थी, तब कुछ गोपनीय जानकारियों को सार्वजनिक कर दिया गया और इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राजनीतिक दल आपस में आरोप-प्रत्यारोप लगा सकते हैं, लेकिन PAC जैसी गरिमामयी संस्था को राजनीतिक विवाद में घसीटना उचित नहीं है. समिति की गोपनीय सामग्री को सोशल मीडिया पर प्रसारित करने और राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग करने के मामले को विशेषाधिकार के तहत विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष उठाया जाएगा.

प्रस्तावित साइट विजिट स्थगित, जल्द होगी अगली कार्रवाई

मामले को राजनीतिक रंग दिए जाने और स्वतंत्र जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने के प्रयासों के चलते सोमवार को प्रस्तावित साइट निरीक्षण को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि समिति पर दबाव बनाने के हर प्रयास को विफल किया जाएगा. विधानसभा के नियमों और स्थापित संसदीय परंपराओं का पालन करते हुए, सभी आवश्यक परमिशन के साथ बहुत जल्द अगला साइट निरीक्षण किया जाएगा. उन्होंने दोहराया कि सार्वजनिक धन के उपयोग में पारदर्शिता लाना और CAG रिपोर्ट के सवालों के तथ्यात्मक उत्तर खोजना ही PAC का मुख्य कर्तव्य है.

समिति ने इन बिंदुओं पर स्पष्टता मांगी

  • लागत और घटक: सिविल कार्यों, बिजली के कार्यों, मॉड्यूलर किचन और अन्य घटकों पर आए खर्च का आधार क्या था?
  • पर्दों पर खर्च: CAG रिपोर्ट में लगभग 45.90 लाख रुपये पर्दे पर खर्च किए जाने का जिक्र है? समिति यह पता लगा रही है कि इस अतिरिक्त खर्च की अनुमति किसने दी और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी कहां है?
  • टेंडर प्रक्रिया: CAG को पूर्व में tendering प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेज और कार्यवाही की प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई गई थीं, जिसकी सत्यता की जांच की जा रही है?

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