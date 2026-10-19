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SIR को लेकर राजनीति : भूपेश बघेल के आरोपों पर विजय शर्मा का पलटवार, कहा एक से ज्यादा जगह नाम हुए तो वो कटेंगे

SIR को लेकर राजनीति ( Etv Bharat )

कबीरधाम : छत्तीसगढ़ में SIR यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने हैं. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी और निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाते हुए कवर्धा में 67 हजार मतदाताओं के नाम काटे जाने का मुद्दा उठाया. उन्होंने सूची सार्वजनिक करने की मांग करते हुए प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा की कार्यशैली पर भी निशाना साधा. अब उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भूपेश बघेल के आरोपों का जवाब दिया है.



पूर्व सरकार पर लगाए थे गंभीर आरोप

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने एक बयान में कहा था कि बाहरी लोगों के नाम यदि आएंगे तो सौ बार ऐसे नाम काटे जाएंगे, उन्होंने पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर के कार्यकाल में बाहरी लोगों के नाम जोड़ें जाने का आरोप भी लगाया था.डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि जब ईवीएम से चुनाव हुआ और मोहम्मद अकबर 60 हजार वोटों से जीतकर आए तो एक दिन में नए कपड़े सिलवाकर शपथ ले ली.इन्होंने 5 साल सरकार चलाई तब इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी.आज जब नियम के तहत काम हो रहे हैं तो इन्हें दिक्कत है.