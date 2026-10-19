SIR को लेकर राजनीति : भूपेश बघेल के आरोपों पर विजय शर्मा का पलटवार, कहा एक से ज्यादा जगह नाम हुए तो वो कटेंगे
कबीरधाम में मतदाता सूची से 67 हजार नाम काटे जाने पर भूपेश बघेल के सवाल पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जवाब दिया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 19, 2026 at 3:57 PM IST
कबीरधाम : छत्तीसगढ़ में SIR यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने हैं. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी और निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाते हुए कवर्धा में 67 हजार मतदाताओं के नाम काटे जाने का मुद्दा उठाया. उन्होंने सूची सार्वजनिक करने की मांग करते हुए प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा की कार्यशैली पर भी निशाना साधा. अब उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भूपेश बघेल के आरोपों का जवाब दिया है.
पूर्व सरकार पर लगाए थे गंभीर आरोप
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने एक बयान में कहा था कि बाहरी लोगों के नाम यदि आएंगे तो सौ बार ऐसे नाम काटे जाएंगे, उन्होंने पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर के कार्यकाल में बाहरी लोगों के नाम जोड़ें जाने का आरोप भी लगाया था.डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि जब ईवीएम से चुनाव हुआ और मोहम्मद अकबर 60 हजार वोटों से जीतकर आए तो एक दिन में नए कपड़े सिलवाकर शपथ ले ली.इन्होंने 5 साल सरकार चलाई तब इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी.आज जब नियम के तहत काम हो रहे हैं तो इन्हें दिक्कत है.
हम पूछना चाहते हैं कि जिन लोगों के नाम एक से ज्यादा जगहों पर थे यदि वो कट गए तो इसमें किसे दिक्कत है.इस कार्य का स्वागत करने के बजाए आरोप लगा रहे हैं.हम ये कह रहे हैं कि किस तरह से एक स्थान से ज्यादा स्थानों पर नाम हो तो वो कटना चाहिए ये मैं भूपेश बघेल को बताना चाहता हूं.हम अपनी बात कह हे हैं,जो प्रश्न आपने निर्वाचन आयोग से पूछे हैं उसका जवाब वो देंगे.लेकिन राजनीति को दूषित करने का काम अब ना करें -विजय शर्मा,डिप्टी सीएम
क्या था भूपेश बघेल का आरोप
आपको बता दें कि भूपेश बघेल ने SIR को लेकर मौजूदा सरकार पर आरोप लगाए थे. भूपेश बघेल ने कहा था कि देश में रोहिंग्या मुसलमानों के नाम पर SIR से नाम काटने का काम शुरु हुआ.अब हमारी मांग है कि सरकार को ये साफ करना चाहिए कि इस प्रक्रिया में कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए सामने आए. सिर्फ कुछ लोगों के लिए 140 करोड़ जनता को परेशान करना कहां तक सही है.
पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने भी उठाए थे सवाल
आपको बता दें कि इस मामले में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर ने SIR के बाद मतदाता सूची से हटाए गए नामों को लेकर सवाल खड़े किए थे. उन्होंने कहा था कि जिन मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, उन्हें एक बार फिर सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए.
24 लाख 99 हजार नाम हटाए जाने का दावा
मोहम्मद अकबर ने छत्तीसगढ़ में SIR के बाद करीब 24 लाख 99 हजार मतदाताओं के नाम काटे जाने की बात कही थी. उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच वोट प्रतिशत का अंतर करीब 4.04 प्रतिशत था.मतदाता सूची में हटाए गए नामों की संख्या 2023 के विधानसभा चुनाव में हार-जीत के अंतर से लगभग चार गुना अधिक है. उनका तर्क है कि इतनी बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने की प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता और सुनवाई जरूरी है.
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