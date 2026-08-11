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शिमला को जारी जिला परिषद अध्यक्ष का इंतजार, सियासी गलियारे से अदालत की चौखट तक पहुंचा मामला

करीब 2 महीने से ज्यादा का समय बीतने के बाद भी शिमला में जिला परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ. रॉबिन शर्मा की रिपोर्ट.

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शिमला जिला परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का चुनाव में देरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 3:10 PM IST

7 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश में सट्टा का सेमीफाइनल कहीं जाने वाले पंचायती राज चुनाव को बीते 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन पंचायती राज चुनाव से भड़की सियासी आग अब तक ठंडी नहीं हुई है. शिमला में पंचायती राज व्यवस्था के 3 टायर सिस्टम की सबसे ऊपरी व्यवस्था जिला पंचायत अब तक चुनावी प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रही है. प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के नतीजे आने के करीब 2 महीने से ज्यादा का समय बीतने के बाद भी शिमला में जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हो पाया है. ऐसे में मामला हिमाचल हाईकोर्ट पहुंच गया है, जहां भाजपा समर्थित 13 जिला परिषद सदस्यों ने याचिका दायर की है.

राजधानी शिमला में फंसा जिला परिषद अध्यक्ष चुनाव का पेंच

हिमाचल प्रदेश में 31 मई 2026 को पंचायती राज चुनाव के परिणाम घोषित हुए. इसके बाद से लगभग सभी इकाइयों में चुनावी प्रक्रिया संपन्न हो गई है. पूरे प्रदेश में प्रधान उप प्रधान और बीडीसी इकाइयों में चुनावी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. इसके अलावा 12 में से 11 जिलों को जिलापरिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी मिल गए हैं. लेकिन, प्रदेश की सत्ता के केंद्र और राजधानी शिमला के जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव का पेज फंसा हुआ है. 25 सदस्यों वाली शिमला जिला परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त पड़े हैं.

सत्ता का सेमीफाइनल बना नाक का सवाल

साल 2027 के अंत तक हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं. इससे पहले हिमाचल प्रदेश में हुए पंचायती राज चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल कहा गया. प्रदेश के दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा कांग्रेस के लिए चुनाव नाक का सवाल बना हुआ है. ऐसे में शिमला जिला परिषद में दोनों दल अपना अध्यक्ष बनाने की जद्दोजहद में हैं. 25 सदस्यों वाली शिमला जिला परिषद में भाजपा 13 सदस्य होने का दावा कर रही है. इसके अलावा 9 कांग्रेस समर्थित और तीन निर्दलीय जिला परिषद सदस्य हैं. गणित कहता है कि शिमला में किसी भी दल को जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने के लिए 13 सदस्यों के समर्थन की जरूरत है. ऐसे में दोनों दलों के अपने-अपने दावे हैं और दोनों दल अपना अध्यक्ष बनाने की कोशिश में जुटे हैं.

पार्टी सिंबल पर नहीं चुनाव, सबके अपने दावे

जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव में सबसे बड़ा पेंच है कि चुनाव पार्टी चुनाव चिन्ह पर नहीं हुए हैं. ऐसे में परिषद सदस्यों की संख्या को लेकर प्रदेश की दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियों बीजेपी कांग्रेस के अपने-अपने दावे हैं. हालांकि इस बार भाजपा की ओर से पार्टी समर्थित जिला परिषद के सदस्यों के उम्मीदवारों की सूची जारी की गई थी, लेकिन चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं हुआ. इसके अलावा अध्यक्ष पद के चुनाव में क्रॉस वोटिंग भी एक बड़ा फैक्टर है.

District Deputy Commissioner Office Shimla
जिला उपायुक्त कार्यालय शिमला (ETV Bharat)

अब हाईकोर्ट के दरवाजे पर पहुंचा मामला

करीब करीब ढाई महीने के विलंब के बाद अब मामला ने राज्य की शीर्ष अदालत के दरवाजे पर पहुंच गया है. आज मंगलवार 11 अगस्त को मामले पर पहली सुनवाई होनी है. मामला हिमाचल हाईकोर्ट की एकमात्र महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल रेवल दुआ की अदालत में लिस्ट है. भाजपा का आरोप है कि सरकार जानबूझकर चुनाव को टाल रही है और शिमला उपायुक्त कार्यालय नियमों के अनुसार काम नहीं कर रहा है. ऐसे में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने हिमाचल हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.

चुनाव परिणाम को आए लगभग ढाई महीने का समय हो गया है, लेकिन शिमला डीसी कार्यालय की ओर से चुनाव के लिए बैठक नहीं बुलाई जा रही है. ऐसे में 13 भाजपा समर्थित जिला परिषद सदस्यों ने हिमाचल हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. 10 अगस्त को पेटिशन फाइल की गई और मामला आज 11 अगस्त को सनी के लिए लिस्ट है. - नंद लाल ठाकुर, अधिवक्ता (पेटीशनर)

शपथग्रहण के दिन हंगामा, पहली बैठक में नहीं पहुंचा एक भी सदस्य

जिला परिषद सदस्यों के शपथ ग्रहण से लेकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव की जिम्मेदारी उसी जिले के डीसी कार्यालय की होती है, लेकिन शिमला जिला परिषद के मामले में पहले दिन से ही मामला बिगड़ता हुआ नज़र आया. चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद 6 जून को शिमला डीसी कार्यालय में चुने हुए प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण के दौरान ही हंगामा हो गया. भाजपा ने आरोप लगाया कि शिमला उपयुक्त ने सदस्यों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम से समर्थकों और परिवार के लोगों को बाहर निकाल दिया. इसके बाद भाजपा नेताओं ने डीसी शिमला का घेराव भी किया. इसके बाद अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव के लिए 3 अगस्त को बैठक बुलाई गई लेकिन इस बैठक में एक भी जिला परिषद सदस्य नहीं पहुंचा ऐसे में कोरम पूरा न होने के चलते चुनाव टल गया.

बैठकें न होने से काम ठप, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष मानदेय से वंचित

अब तक शिमला जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव न होने के चलते पंचायती राज के माध्यम से होने वाले क्षेत्रीय विकास कार्य कब पड़े हुए हैं. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद का चुनाव न होने से आम बैठकें भी नहीं हो पा रही हैं. इसके अलावा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मानदेय से वंचित रह गए हैं. हिमाचल साकार अक्टूबर 2025 को जिला परिषद सदस्यों के साथ साथ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मानदेय में बढ़ोतरी की. इसके बाद से जिला परिषद अध्यक्ष ₹25,000, उपाध्यक्ष ₹19,000 और सदस्य ₹8,300 प्रति माह मानदेय का प्रावधान है.

जिला परिषद सदस्यों ने भी दी अपनी-अपनी प्रतिक्रिया

परिणाम घोषित हुए लगभग दो माह बीत चुके हैं, लेकिन जिला परिषद शिमला के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन अभी तक नहीं करवाया गया है. जबकि, प्रदेश के अन्य जिलों में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव हो चुके हैं. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 90 में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन के संबंध में “immediately after oath or affirmation” का स्पष्ट प्रावधान है लेकिन, इसकी अनदेखी की जा रही है. जिला शिमला में नेतृत्व के अभाव में विकास कार्य, 16वें वित्त आयोग से संबंधित प्रक्रिया तथा वर्तमान भारी बारिश एवं आपदा प्रबंधन से जुड़े काम प्रभावित हो रहे हैं. - अतुल शर्मा, जिला परिषद सदस्य (भाजपा समर्थित)

वहीं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर चुनाव के लिए जिला परिषद सदस्यों की बैठक बुलाने का अधिकार जिला उपायुक्त के पास है. नए नियमों के मुताबिक इस बैठक को बुलाने की कोई तय समय सीमा भी नहीं है. DC शिमला की ओर से बैठक बुलाई गई थी, लेकिन बहुमत का दावा करने वाले जिला परिषद सदस्य भी बैठक में नहीं पहुंचे. डीसी शिमला नियमों के तहत काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर चुनाव के लिए प्रयासरत हैं. - नेहा मेहता, जिला परिषद सदस्य (कांग्रेस समर्थित)

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