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शामली एनकाउंटर पर सियासत, बीजेपी नेता संगीत सोम का अखिलेश यादव को जवाब, बोले- जातियों में बांटना चाहते हैं सपा प्रमुख

संगीत सोम ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ : यूपी की सियासत में शामली एनकाउंटर तूल पकड़ता जा रहा है. अखिलेश यादव की टिप्पणी पर बीजेपी नेता लगातार हमलावर हैं. अब बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर सियासी हमला किया है. संगीत सोम ने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान के हत्यारों के एनकाउंटर से परेशान हैं. अखिलेश यादव को अंकित की हत्या का दुख नहीं है, हत्यारों के एनकाउंटर का दुख है. उन्होंने कहा कि मैं खुद रविवार को पीड़ित परिवार के बीच शामली गया था. पूरा भाजपा परिवार अंकित बालियान के परिवार के साथ खड़ा है. कल तक अखिलेश यादव अंकित बालियान की हत्या पर सवाल उठा रहे थे. अब जब पुलिस ने हत्यारों का एनकाउंटर कर दिया है तो दुखी हैं. समाजवादी पार्टी के मुखिया फिर से अपनी पुरानी फॉर्म में लौट आए हैं. संगीत सोम ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना. (Video Credit; ETV Bharat) संगीत सोम ने कहा कि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि यूपी में गुंडे-माफिया का सफाया हो, यूपी में न्याय हो. अखिलेश यादव नहीं चाहते कि किसी भी कीमत पर यहां लोग मिलजुल कर रहें. वह लोगों को जातियों में बांटना चाहते हैं. आज उन्होंने एनकाउंटर पर सवाल उठाकर अपने घिनौनी मानसिकता को दर्शा दिया है कि वह किसी भी कीमत पर अंकित बालियान को मारने वालों के मरने से खुश नहीं हैं.