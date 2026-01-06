ETV Bharat / state

मार्कफेड का FRK टेंडर या चुनिंदा मिलर्स का खेल? कांग्रेस ने उठाए भ्रष्टाचार के गंभीर सवाल

कांग्रेस महामंत्री कन्हैया अग्रवाल ने कहा कि 26 दिसंबर को जारी नए कैलेंडर और बदली गई टेंडर शर्तों ने छत्तीसगढ़ के करीब 80 प्रतिशत स्थानीय FRK प्लांटों को दौड़ से बाहर कर दिया है. शर्तें इस तरह बनाई गई हैं कि केवल 20 प्रतिशत स्थानीय मिलर्स और बाहरी राज्यों के बड़े उद्योग ही पात्र रह जाएं. यह न केवल स्थानीय उद्यमियों के साथ अन्याय है, बल्कि छत्तीसगढ़ भंडार क्रय अधिनियम का भी खुला उल्लंघन है.

रायपुर : छत्तीसगढ़ में फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (FRK) की खरीदी को लेकर सियासत गरमा गई है. छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल ने मार्कफेड द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए जारी FRK टेंडर प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे तत्काल निरस्त करने की मांग की है. कांग्रेस का आरोप है कि टेंडर की शर्तें जानबूझकर इस तरह बदली गई हैं, जिससे स्थानीय छोटे-मध्यम उद्योग बाहर हो जाएं और बाहरी राज्यों के बड़े मिलर्स को फायदा मिले.

“नियम बदले, लेकिन समय नहीं दिया”

अग्रवाल ने कहा कि टेंडर की शर्तों में व्यापक बदलाव किए गए, लेकिन नियमों के अनुसार इसके लिए कम से कम 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए था, जो नहीं दिया गया. इससे साफ है कि पूरी प्रक्रिया पूर्वनियोजित है और पारदर्शिता का पूरी तरह अभाव है.

“PDS पर मंडराएगा संकट”

कन्हैया अग्रवाल ने चेतावनी दी कि यदि स्थानीय FRK प्लांटों को टेंडर से बाहर रखा गया, तो राज्य में FRK की आपूर्ति बाधित हो जाएगी. FRK की कमी के कारण राइस मिलर्स सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के लिए चावल उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, जिससे प्रदेश की PDS व्यवस्था पर गंभीर संकट खड़ा हो सकता है. साथ ही राज्य को करीब 200 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान की आशंका भी जताई गई है.

“₹39 से ₹60 प्रति किलो, किसे फायदा?”

भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस महामंत्री ने कहा कि पहले FRK राइस की खरीदी ₹39 प्रति किलो की दर से होती थी, जबकि वर्तमान टेंडर में इसे ₹60 प्रति किलो से अधिक दर पर खरीदने की तैयारी है. इस भारी मूल्य वृद्धि से शासन को ₹175 से ₹200 करोड़ का सीधा वित्तीय नुकसान होगा, जो कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने की सोची-समझी साजिश प्रतीत होती है.

“निरस्तीकरण नहीं तो न्यायालय की शरण”

कांग्रेस ने साफ शब्दों में कहा कि एक ओर केंद्र और राज्य सरकार खाद्य फोर्टिफिकेशन में निवेश को प्रोत्साहित करने की बात कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर मार्कफेड की यह टेंडर प्रक्रिया स्थापित स्थानीय उद्योगों को बंद होने की कगार पर ले जा रही है. कन्हैया अग्रवाल ने चेतावनी दी कि यदि टेंडर प्रक्रिया को तुरंत निरस्त कर नई, पारदर्शी और व्यावहारिक शर्तों के साथ दोबारा जारी नहीं किया गया, तो स्थानीय मिलर्स के हित में माननीय न्यायालय की शरण ली जाएगी और टेंडर पर रोक की मांग की जाएगी.

फोर्टिफाइड राइस कर्नेल क्या है

फोर्टिफाइड राइस कर्नेल एक विशेष रूप से तैयार किए गए चावल के दाने होते हैं, जिनमें आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी 12 पोषक तत्व मिलाए जा ते हैं. पोषण की कमी को दूर करने के लिए ऐसा किया जाता है.