हिमाचल से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित अनुराग शर्मा की संपत्ति पर सियासत तेज, CM बोले- राजनीति से नहीं, मेहनत से कमाया है पैसा

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, जयराम ठाकुर 1 हजार करोड़ की बिल्डिंग अपने ठेकेदार मित्रों को बनाकर छोड़ गए हैं.

Politics over Anurag Sharma property
अनुराग शर्मा की संपत्ति पर सियासत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 9, 2026 at 9:09 PM IST

3 Min Read
शिमला: हिमाचल की राजनीति में इन दिनों संपत्ति का मुद्दा गरमा गया है. राज्यसभा के लिए निर्वाचित सांसद अनुराग शर्मा की शपथपत्र में दर्ज करोड़ों की संपत्ति को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. विपक्ष आम कार्यकर्ता के पास इतनी बड़ी संपत्ति को लेकर सरकार पर सवालों की बौछार कर रहा है. वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा है कि उनकी संपत्ति किसी राजनीति से कमाई गई दौलत नहीं है.

'राजनीति से अर्जित नहीं की है संपत्ति'

शिमला में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम सुक्खू ने कहा कि, "उन्होंने यह संपत्ति राजनीति से अर्जित नहीं की है, बल्कि वर्षों की मेहनत कमाया गया पैसा है. पार्टी का कार्यकर्ता आम होता है. ये संपत्ति पिता ने छोड़ी है. किसी राजनीति से कमाई गई दौलत नहीं है. इसे मेहनत से कमाया गया है. क्या आम कार्यकर्ता करोड़पति नहीं हो सकता है? NSUI और यूथ कांग्रेस से निकले कार्यकर्ता भी करोड़पति हो सकता है. अब अनुराग शर्मा सांसद बन गए हैं. उनके खिलाफ इस तरह की बातें उन्हें शोभा नहीं देती है."

अनुराग शर्मा की संपत्ति पर सियासत (ETV Bharat)

ठेकेदार मित्रों को छोड़ गए 1 हजार करोड़ की बिल्डिंग

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, जयराम ठाकुर 1 हजार करोड़ की बिल्डिंग अपने ठेकेदार मित्रों को बनाकर छोड़ गए हैं. फिर वे किस प्रकार के मित्र हैं. उन्होंने कहा कि मैं 24 साल तक एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं. इसलिए मेरे साथ जो संगठन से निकले कार्यकर्ता हैं, उनको आगे अहमियत दी जाती है. उन्होंने कहा कि आपने तो ठेकेदार मित्रों को 1 हजार करोड़ रुपए की बिल्डिंग के ठेके देकर प्रदेश की संपदा को लुटाया है, इस बात का भी आप जवाब दीजिए

जिसको आपत्ति जहां मर्जी जाएं: CM

वहीं, नव निर्वाचित सांसद अनुराग शर्मा ने कहा कि, "हमारी सारी पेमेंट चेक के माध्यम से आती है उसमें पूरा जीएसटी लगता है. मेरे शपथ पत्र में बैलेंस शीट अटैच है, जिसको कोई आपत्ति है वह जहां मर्जी जाएं. मैं भोलेनाथ का भक्त हूं, झूठ नहीं बोलता. मेरी नियत साफ है मेरे किसी भी कागज में कोई त्रुटि नहीं है. मेरे पिता 1979 में जिला कांगड़ा के नंबर वन क्लास के ठेकेदार थे. अगर हमने व्यापार किया है तो इसका पूरा जीएसटी और टैक्स चुकाते हैं. पिता के देहांत के बाद पैतृक कारोबार संभाला है, मेरा फर्ज बनता था कि मैं उसे आगे बढ़ाऊं. मैं टूरिज्म से जुड़ा आदमी हूं. टूरिज्म से जुड़ी जो भी केंद्र सरकार से योजनाएं ला सकूं, उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा."

