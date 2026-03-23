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जंगल सफारी के निजीकरण पर सियासत तेज, बस संचालन निजी हाथों में देने के प्रस्ताव का विरोध, सांसद बृजमोहन बोले, श्रमिक हित से समझौता नहीं

सांसद अग्रवाल ने सुझाव दिया कि यदि बसों के मेंटेनेंस में समस्या है, तो उसका समाधान विभागीय स्तर पर किया जाना चाहिए.

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जंगल सफारी के निजीकरण पर सियासत तेज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 23, 2026 at 8:44 PM IST

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रायपुर: नवा रायपुर स्थित जंगल सफारी में बस संचालन को निजी एजेंसियों को सौंपने के प्रस्ताव ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है. दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने इस फैसले का विरोध करते हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा, जिस पर सांसद ने श्रमिकों के हितों को सर्वोपरि बताते हुए निजीकरण पर पुनर्विचार की मांग की .

कर्मचारियों ने जताई रोजी-रोटी छिन जाने की आशंका

जंगल सफारी में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने सांसद से मुलाकात कर अपनी चिंता जाहिर की है. कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल का कहना है कि यदि बस संचालन का कार्य टेंडर के जरिए निजी एजेंसियों को दिया गया, तो पिछले 10 से 15 वर्षों से कार्यरत ड्राइवरों और गाइडों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा. इसके साथ ही वे भविष्य में नियमितीकरण और अन्य शासकीय लाभों से भी वंचित हो सकते हैं.

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जंगल सफारी के निजीकरण पर सियासत तेज (ETV Bharat)


बृजमोहन अग्रवाल ने बताया गंभीर मुद्दा

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इस पूरे मामले को गंभीर बताते हुए कहा, किसी भी स्थिति में श्रमिकों के हितों की अनदेखी स्वीकार नहीं की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्षों से सेवा दे रहे कर्मचारियों की आजीविका पर संकट खड़ा करना न्यायसंगत नहीं है. सांसद अग्रवाल ने सुझाव दिया कि यदि बसों के मेंटेनेंस में समस्या है, तो उसका समाधान विभागीय स्तर पर किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि पुरानी बसों की मरम्मत कर उन्हें दोबारा संचालन में लाना एक व्यावहारिक विकल्प हो सकता है, जिससे सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और कर्मचारियों का रोजगार भी सुरक्षित रहेगा.



सरकार तक उठेगा मामला, समाधान का भरोसा

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आश्वासन दिया कि इस मुद्दे को राज्य सरकार के समक्ष मजबूती से रखा जाएगा. उन्होंने अधिकारियों से भी अपील की कि संवेदनशीलता के साथ ऐसा समाधान निकाला जाए जिससे व्यवस्था भी प्रभावित न हो और कर्मचारियों के हित भी सुरक्षित रहें.

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श्रमिक हितों को सर्वोपरि रखने की बात कही

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भाजपा सरकार हमेशा से श्रमिकों और कर्मचारियों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध रही है. किसी भी निर्णय में मानवीय पहलू को प्राथमिकता दी जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी कर्मचारी के साथ अन्याय न हो.

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